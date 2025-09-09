లాంఛ్కు రెడీగా ఐఫోన్ 17 సిరీస్!- ధర, స్పెసిఫికేషన్లు, ఫీచర్ల వివరాలు ఇవే!!
కాసేపట్లో ఐఫోన్ 17 సిరీస్ లాంఛ్- వీటిలో ఏం మార్పులు చేయనున్నారో తెలుసా?
Published : September 9, 2025 at 3:54 PM IST
iPhone 17 Series: యాపిల్ ప్రియులు ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్న ఐఫోన్ 17 సిరీస్ మరికొన్ని గంటల్లో లాంఛ్ కానున్నాయి. అంటే కంపెనీ ఇవాళ నిర్వహించనున్న తన అతిపెద్ద వార్షిక ఈవెంట్ "Awe Dropping"లో వీటిని ఆవిష్కరించనున్నట్లు సమాచారం. ఈ సిరీస్లో "ఐఫోన్ 17", "ఐఫోన్ 17 ఎయిర్", "ఐఫోన్ 17 ప్రో", "ఐఫోన్ 17 ప్రో మాక్స్" మోడల్స్ ఉండొచ్చు. అయితే కంపెనీ ఈ కొత్త తరం ఐఫోన్ల డిజైన్, లైనప్లో కూడా మార్పులు చేసిందని తెలుస్తోంది. 2017 "ఐఫోన్ X" తర్వాత యాపిల్ భారీ మార్పులతో వీటిని తీసుకురాబోతోందని భావిస్తున్నారు.
ఈ ఏడాది కంపెనీ తన పాత "ప్లస్" మోడల్ను నిలిపివేయబోతోంది. ఎందుకంటే ఇది కస్టమర్లలో పెద్దగా ప్రజాదరణ పొందలేదు. ఈ పాత మోడల్ను ఐఫోన్ లైనప్లో నిలిపివేసి కొత్త మోడల్ను తీసుకువస్తోంది. దీన్ని ఐఫోన్ 17 "ఎయిర్" అనే పేరుతో తీసుకురానున్నారు. అయితే ఐఫోన్ కొత్త "ఎయిర్" మోడల్ నేరుగా "ప్లస్" మోడల్ను భర్తీ చేయదు. ఎయిర్ మోడల్ ఐఫోన్ వినియోగదారులకు పూర్తిగా కొత్త ఎంపిక అవుతుంది. కొన్ని నివేదికల ప్రకారం ఐఫోన్ 17 "ఎయిర్" యాపిల్ అత్యంత సన్నని ఐఫోన్గా నిలవనుంది. దీని మందం 5.5mm ఉంటుంది. స్క్రీన్ పరిమాణం 6.6 అంగుళాలు ఉంటుంది. ఈ ఫోన్ "ఐఫోన్ 17" కంటే ఖరీదైనది కావచ్చు కానీ ప్రో, మ్యాక్స్ మోడల్స్ కంటే చౌకగా ఉంటుంది.
ఐఫోన్ 17 సిరీస్లో కీలక మార్పులు:
- MacRumors నివేదిక ప్రకారం 2025లో విడుదల కానున్న అన్ని ఐఫోన్ మోడళ్లకు ప్రోమోషన్ డిస్ప్లే టెక్నాలజీని అందించనున్నారు. ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ కలిగి ఉంటుంది. గతంలో ఈ ఫీచర్ "ప్రో" మోడళ్లకు మాత్రమే పరిమితంగా ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు LTPO OLED డిస్ప్లే కారణంగా ఇది అన్ని మోడళ్లలో అందుబాటులోకి వస్తుంది.
- యాపిల్ ప్రో మోడళ్లలో టైటానియంకు బదులుగా అల్యూమినియంను ఉపయోగించవచ్చు. గాజు ఫ్రేమ్లోని కొంత భాగాన్ని అల్యూమినియంగా మార్చవచ్చు. ఇది పరికరాన్ని మరింత బలంగా చేస్తుంది.
- కొత్త ఐఫోన్ల కెమెరా డిజైన్లో కూడా మార్పులు ఉంటాయని భావిస్తున్నారు. క్షితిజ సమాంతర పిల్-ఆకారపు కెమెరా బంప్ దాని వెనుక భాగంలో ఉన్న సంప్రదాయ స్క్వేర్ కెమెరా బంప్ను భర్తీ చేయొచ్చు. ఈ డిజైన్ "ఐఫోన్ 17 ఎయిర్"లో కూడా కనిపిస్తుంది.
- ఐఫోన్ 17 ప్రో మాక్స్ కొత్త 48MP టెలిఫొటో కెమెరాతో రావచ్చు. ఇది ప్రస్తుత 12MP సెన్సార్ కంటే మెరుగ్గా ఉంటుంది. "ఐఫోన్ 17"లో అదే వైడ్, అల్ట్రా వైడ్ కెమెరా సెటప్ ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. అయితే "ఐఫోన్ 17 ఎయిర్"లో సింగిల్ 48MP రియర్ కెమెరా సెటప్ ఉండవచ్చు. దీని ఫ్రంట్ కెమెరాను 24MPకి అప్గ్రేడ్ చేయొచ్చు.
ఈ రాత్రి లాంఛ్ కానున్న కొత్త సిరీస్ ఐఫోన్లలోని ప్రత్యేక మార్పుల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం రండి.
ఐఫోన్ 17 సిరీస్ చిప్సెట్ వివరాలు:
- ఐఫోన్ 17 సిరీస్లో TSMC 2nm చిప్ ఉండకపోవచ్చు కానీ కొత్త A19 చిప్ ఉండవచ్చు. ఇది 3nm (3NP ప్రాసెస్) ఆధారంగా ఉంటుంది.
- "ఐఫోన్ 17" స్టాండర్డ్ A19 చిప్ను కలిగి ఉండవచ్చు.
- "ఐఫోన్ 17 ఎయిర్"లో A19 లేదా A19 ప్రో లైటర్ వెర్షన్ ఉండవచ్చు.
- ఐఫోన్ 17 ప్రో, ప్రో మాక్స్లో A19 ప్రో చిప్ ఉంటుందని భావిస్తున్నారు.
- ఈ చిప్సెట్లతో ప్రాసెసర్ కోసం ఐఫోన్ 17 8GB RAM కలిగి ఉండవచ్చు.
ప్రాసెసర్ కోసం ఈ చిప్సెట్లతో "ఐఫోన్ 17" 8GB RAM కలిగి ఉండవచ్చు. మిగిలిన మూడు ఐఫోన్ మోడల్లలో 12GB RAM ఉండవచ్చు. నివేదిక ప్రకారం యాపిల్ స్వయంగా రూపొందించిన 5G మోడెమ్ను "ఐఫోన్ 17 ఎయిర్"లో అందించొచ్చు. అయితే ఈ మోడెమ్ mmWaveకి సపోర్ట్ చేయదు. ఇది సబ్-6GHz బ్యాండ్లో మాత్రమే పనిచేస్తుంది. అదే సమయంలో క్వాల్కామ్ మోడెమ్ను ఇతర మోడళ్లలో కొనసాగించవచ్చు.
ఐఫోన్ 17 సిరీస్ కెమెరా వివరాలు:
- ఈ కొత్త ఐఫోన్ లైనప్లోని అన్ని మోడళ్లలో 24MP ఫ్రంట్ కెమెరా ఉండవచ్చు. ఇది పాత మోడళ్లతో పోలిస్తే పెద్ద అప్డేట్ అవుతుంది.
- ఐఫోన్ 17 అంటే స్టాండర్డ్ మోడల్లో వైడ్, అల్ట్రా వైడ్ యాంగిల్ లెన్స్లతో డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్ ఉండవచ్చు.
- ఐఫోన్ 17 ఎయిర్లో సింగిల్ 48MP రియర్ కెమెరా సెన్సార్ ఉండవచ్చు.
- ఐఫోన్ 17 ప్రో మాక్స్లో వైడ్, అల్ట్రా వైడ్, టెలిఫొటో లెన్స్లు ఉండే 48MP ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్ ఉండవచ్చు. ఈ ఫోన్ వెనుక కెమెరాలతో 8K వీడియో రికార్డింగ్ సపోర్ట్ను కూడా అందించవచ్చు.
- ఐఫోన్ 17 ప్రో, ప్రో మాక్స్ మోడల్లు వేరియబుల్ ఎపర్చర్, డ్యూయల్ వీడియో రికార్డింగ్కు మద్దతు ఇవ్వగలవు.
ఐఫోన్ 17 సిరీస్ బ్యాటరీ & కనెక్టివిటీ వివరాలు:
ఐఫోన్ 17 సిరీస్లోని అన్ని మోడళ్లకు Wi-Fi 7 సపోర్ట్తో యాపిల్ మొట్టమొదటి కస్టమ్ చిప్ ఇవ్వవచ్చు. ఇది వినియోగదారులకు 40Gb/s వరకు మెరుగైన వేగాన్ని, తక్కువ జాప్యాన్ని, ఎక్కువ శక్తి సామర్థ్యాన్ని అందిస్తుంది. యాపిల్ అన్ని కొత్త మోడళ్లలో కనెక్టివిటీ కోసం బ్లూటూత్ 5.3 మోడళ్లను ఇవ్వవచ్చు.
కంపెనీ చాలా దేశాలలో తన కొత్త ఐఫోన్లలో ఫిజికల్ సిమ్ స్లాట్ను తొలగించాలని యోచిస్తోంది. అదే సమయంలో "ఐఫోన్ 17 ఎయిర్" స్లిమ్ డిజైన్లో రావడం వల్ల సిమ్ ట్రేను కలిగి ఉండకపోవచ్చు.
కొత్త ఐఫోన్ సిరీస్లోని అన్ని మోడళ్లకు బ్యాటరీని సులభంగా తొలగించడానికి కొత్తగా అంటుకునే పదార్థం అందించొచ్చు. దీని వలన బ్యాటరీ భర్తీ మునుపెన్నడూ లేనంత సులభతరం అవుతుంది. ఐఫోన్ 17 మోడల్లు 25W వైర్లెస్ ఛార్జింగ్కు మద్దతు ఇస్తాయని భావిస్తున్నారు. ఇది కొత్త Qi 2.2 వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ ప్రమాణానికి మద్దతు ఇచ్చే థర్డ్ పార్టీ ఛార్జర్లతో పని చేస్తుంది.
ఇప్పటివరకు ఐఫోన్లు థర్డ్-పార్టీ ఛార్జర్లతో గరిష్ఠంగా 15W వైర్లెస్ ఛార్జింగ్కు పరిమితం. కానీ Qi 2.2 స్టాండర్డ్ 25W వరకు ఛార్జింగ్ వేగానికి సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఇది వినియోగదారులు కొత్త ఐఫోన్లను థర్డ్-పార్టీ ఛార్జర్లతో మునుపటి కంటే వేగంగా ఛార్జ్ చేయడంలో సహాయపడుతుంది.