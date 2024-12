ETV Bharat / technology

యాపిల్ యూజర్లకు గుడ్​న్యూస్- పిచ్చెక్కించే ఫీచర్లతో iOS 18.2 అప్​డేట్!

Apple iOS 18.2 Brings New Apple Intelligence Features ( Photo Credit- Apple )

By ETV Bharat Tech Team

Apple iOS 18.2 To Be Released in India: ఐఫోన్ యూజర్లు ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్న యాపిల్ లేటెస్ట్ 18.2 అప్డేట్ అందుబాటులోకి వచ్చేందుకు రెడీగా ఉంది. కంపెనీ డిసెంబర్ రెండో వారంలో యాపిల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఫీచర్లతో ఈ అప్డేట్​ను తీసుకొస్తున్నట్లు ఇటీవలే ప్రకటించింది. అయితే కంపెనీ ఈ అప్డేట్​ను ఈరోజే రిలీజ్ చేస్తున్నట్లు పుకార్లు షికార్లు కొడుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో 18.2 అప్డేట్ రిలీజ్ ఎప్పుడు? ఈ అప్​డేట్​లో ఏ ఫీచర్లు ఉన్నాయి? వంటి వివరాలు మీకోసం.

iOS 18 అప్డేట్​లో ఫీచర్లు ఇవే!: WWDC 2024లో కంపెనీ తన యాపిల్ ఇంటెలిజెన్స్‌ని ప్రకటించింది. అయితే iOS 18 అప్డేట్​తో ఈ ఫీచర్‌లు అందుబాటులోకి రాలేదు. కానీ యాపిల్ తాజాగా తీసుకొస్తున్న 18.2 అప్డేట్​లో సిరి, జెన్‌మోజీ, విజువల్ ఇంటెలిజెన్స్, ఇమేజ్ ప్లేగ్రౌండ్, అడ్వాన్స్‌డ్ రైటింగ్ టూల్స్​తో పాటు Chatgpt ఇంటిగ్రేషన్‌తో సహా మరెన్నో AI ఫీచర్లు ఉన్నట్లు సమాచారం.

'iOS 18.2' అప్డేట్​ రిలీజ్ ఎప్పుడు?: సమాచారం ప్రకారం.. భారత్​లో 'iOS 18.2' అప్డేట్​ డిసెంబర్ 9, 2024 రిలీజ్ కానుంది. అంటే ఇవాళ దాదాపు రాత్రి 10:30 PM ISTకి వస్తుందని తెలుస్తోంది.

ఈ అప్డేట్​ను డౌన్​లోడ్ చేసుకోవడం ఎలా?: iOS 18.2 అప్‌డేట్ విడుదలైన తర్వాత దాన్ని డౌన్‌లోడ్ చేసుకునేందుకు అందుబాటులో ఉంటుంది.

iOS 18.2 అప్‌డేట్ కోసం మీ ఐఫోన్​లో 'Settings' యాప్​ను ఓపెన్ చేయండి.

ఆ తర్వాత 'General' లోకి వెళ్లి 'Software Update'పై ట్యాప్ చేయండి.

ఇప్పుడు 'Download and Install' ఆప్షన్​పై క్లిక్ చేయండి.

అంతే ఇలా సింపుల్​గా iOS 18.2 అప్‌డేట్​ను డౌన్​లోడ్ చేసుకోవచ్చు.

iOS 18.2 ఫీచర్లు:

1. సిరితో ChatGPT ఇంటిగ్రేషన్: యాపిల్ ఏఐ వాయిస్ అసిస్టెంట్ ChatGPT ఇంటిగ్రేషన్​తో iOS 18.2 అప్‌డేట్.. సిరిని AI (యాపిల్ ఇంటెలిజెన్స్)తో సూపర్‌ఛార్జ్ చేస్తుంది. సిరి.. యూజర్లు అడిగిన ప్రశ్నలు లేదా రిక్వస్ట్​లను చాట్​జీపీటీకి లింక్ చేస్తుంది. అయితే వినియోగదారుల రిక్వస్ట్​ల IP అడ్రస్​ను ఇది మాస్క్ చేస్తుంది. అంటే యూజర్లు అడిగిన వాటిని OpenAI ద్వారా స్టోర్ చేయదు. కొత్త సిరి ఫీచర్లను ఉపయోగించేందుకు యాపిల్​ వినియోగదారులు వారి ChatGPT అకౌంట్​లోకి సైన్ ఇన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇలా వినియోగదారుల వ్యక్తిగత గోప్యతకు ఇది పూర్తి భద్రతను అందిస్తుంది.

2. జెన్​మోజీ: ఈ ఫీచర్ వినియోగదారులు AIని ఉపయోగించి వారి కీబోర్డ్​లో సరికొత్త ఎమోజీలను క్రియేట్ చేసేందుకు ఉపయోగపడుతుంది. ఈ ఫీచర్ వినియోగదారుల ఫొటోస్ యాప్‌లో ఉన్న 'పీపుల్ ఆల్బమ్' నుంచి డేటాను తీసుకుంటుంది. కాబట్టి యూజర్లు తమ వద్ద ఉన్న ఫొటోలను ఉపయోగించి ఎమోజీలను క్రియేట్ చేసేందుకు సహాయం చేస్తుంది.

3. ఇమేజ్ బ్యాండ్: యాపిల్ ఈ 18.2 అప్డేట్​లో AI ఫీచర్లలో తీసుకొస్తున్న సూపర్ ఫీచర్లలో ఇమేజ్ బ్యాండ్ ఒకటి. ఇది ఐప్యాడ్ యూజర్లు రఫ్​ స్కెచ్‌లను నోట్స్ యాప్‌లోని టెక్స్ట్ ప్రాంప్ట్‌లను ఉపయోగించి పూర్తి స్థాయి ఇమేజ్‌లుగా మార్చేందుకు ఉపయోగపడుతుంది. అంటే మనం రఫ్​గా టెక్ట్స్​ను అందిస్తే ఈ ఫీచర్​ మనకు దాని పూర్తి చిత్రాన్ని అందించగలదు.

4. ఇమేజ్ ప్లేగ్రౌండ్: ఈ ఇమేజ్ ప్లేగ్రౌండ్ అనేది యాపిల్ మొట్ట మొదటి AI ఇమేజ్ జనరేషన్ యాప్. ఇది కూడా టెక్స్ట్ ప్రాంప్ట్‌లను ఉపయోగించి ఇమేజ్​లను రూపొందించేందుకు ఉపయోగపడుతుంది. ఐఫోన్ వినియోగదారులు అందించిన టెక్స్ట్​ ఆధారంగా జనరేట్ అయిన ఇమేజ్ మనకు నచ్చకపోతే మనం చెప్పిన సూచనల ఆధారంగా మరో ఇమేజ్​ను జనరేట్ చేస్తుంది. ఇలా మనకు కావాల్సిన ఇమేజ్ రూపొందించేంత వరకు ఈ ఫీచర్ సహాయం చేస్తుంది.

5. విజువల్ ఇంటెలిజెన్స్: ఈ విజువల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఫీచర్ అనేది చూసేందుకు గూగుల్ లెన్స్ మాదిరిగా పనిచేస్తుంది. అంటే ఐఫోన్ యూజర్లు విజువల్ ఇంటెలిజెన్స్ కెమెరాను ఉపయోగించి తీసిన ఇమేజ్​ టెక్స్ట్​, స్కాన్ చేసిన క్యూఆర్​ కోడ్, పంపించిన ఇమేజెస్​ ద్వారా పూర్తి సమాచారాన్ని తెలుసుకోవచ్చు. మనం పంపించిన ఫీడ్ ఆధారంగా ఇది మనకు కావాల్సిన సమాచారాన్ని అందిస్తుంది. ఇలా ఈ ఫీచర్​ రియల్-టైమ్ ఇన్ఫర్మేషన్​ను అందిస్తూ​ రోజువారీ జీవితంలో ఉపయోగపడుతుంది.

ఏ మొబైల్స్​లో iOS 18.2 అప్​డేట్ అందుబాటులోకి రానుంది?: పైన తెలిపిన ఈ యాపిల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఫీచర్లను iOS 18.2 అప్​డేట్​ ద్వారా.. 'ఐఫోన్ 16 సిరీస్', 'ఐఫోన్ 15 ప్రో' మోడల్స్ కోసం తీసుకొచ్చేందుకు ప్లాన్ చేసినప్పటికీ, కంపెనీ మరికొన్ని డివైజ్​లకు కూడా వీటిని అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నట్లు తెలుస్తోంది.