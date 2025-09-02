ETV Bharat / technology

బెంగళూరులో యాపిల్ కొత్త రిటైల్ స్టోర్ ప్రారంభం- సౌత్​ ఇండియాలో మొదటిది ఇదే! - APPLE HEBBAL

భారత్​లో యాపిల్ మూడో రిటైల్ స్టోర్ ప్రారంభం- వివరాలు ఇవే!

Interested people can book the Today at Apple session online via its official website.
Interested people can book the Today at Apple session online via its official website. (Photo Credit: Apple)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 2, 2025 at 2:17 PM IST

3 Min Read

Apple Hebbal: అమెరికాకు చెందిన టెక్ దిగ్గజం యాపిల్ భారత్​లో తన ఉత్పత్తుల తయారీ, విక్రయ కార్యకలాపాలను జోరుగా విస్తరిస్తోంది. కంపెనీ ఇవాళ బెంగళూరులోని హెబ్బాల్‌లోని ఫీనిక్స్ మాల్ ఆఫ్ ఆసియాలో తన కొత్త రిటైల్ స్టోర్ "యాపిల్ హెబ్బాల్​"ను ప్రారంభించింది. ఇప్పటికే ముంబయిలో "యాపిల్ BKC", దిల్లీలో "యాపిల్ సాకేత్" అనే రిటైల్ స్టోర్లను ప్రారంభించగా.. భారత్​లో వీటికి లభించిన ఆదరణ దృష్ట్యా కంపెనీ మరో రిటైల్​ స్టోర్​ను ప్రారంభించింది. ఇది దక్షిణ భారతదేశంలో మొట్టమొదటి యాపిల్ స్టోర్, దేశంలో మూడవ రిటైల్ స్టోర్.

యాపిల్ హెబ్బాల్ ఓపెనింగ్ అనేది కంపెనీకి భారతదేశ విస్తరణలో బిగ్ స్టెప్​గా పరిగణించొచ్చు. ఎందుకంటే దీని ద్వారా ఇప్పుడు ఎక్కువ మంది వినియోగదారులు మరింతంగా యాపిల్ ఉత్పత్తులు, సేవలు, స్టోర్‌ అనుభవాలను పొందగలుగుతారు. ఈ మూడో స్టోర్ ప్రారంభంతో కంపెనీ దేశంలో తన ఉనికిని మరింతగా పెంచుకుంటుంది.

Apple Pickup and Genius Bar
Apple Pickup and Genius Bar (Photo Credit- Apple)

భారతదేశ టెక్నాలజీ హబ్​గా ఉన్న బెంగళూరులో కంపెనీ ప్రారంభించిన రిటైల్ స్టోర్‌లో ఒక ప్రత్యేక వ్యాపార బృందాన్ని కూడా నియమించింది. "యాపిల్ హెబ్బాల్" స్టోర్‌లో మన దేశంలోని 15 రాష్ట్రాలకు చెందిన 70 మంది టీమ్ మెంబర్స్​గా ఉన్నారు. వీరు కంపెనీ ఉత్పత్తులు, నెలవారీ ఫైనాన్సింగ్ ఆప్షన్స్, యాపిల్ ట్రేడ్-ఇన్ ప్రోగ్రామ్ గురించి కస్టమర్లకు వివరించడంలో సహాయపడతారు. ఆండ్రాయిడ్ నుంచి iOSకి మారాలనుకునే కస్టమర్లకూ వీరు వన్-ఆన్-వన్ సపోర్ట్​ను అందిస్తారు.

Apple Hebbal Store
Apple Hebbal Store (Photo Credit- Apple)

కొత్తగా ప్రారంభించిన ఈ "యాపిల్ హెబ్బాల్‌"ను సందర్శించే కస్టమర్‌లు ఐఫోన్ 16 లైనప్, M4 చిప్‌సెట్‌తో కూడిన మ్యాక్‌బుక్ ప్రో, పెన్సిల్ ప్రోతో కూడిన ఐప్యాడ్ ఎయిర్, యాపిల్ వాచ్ సిరీస్ 10 వంటి లేటెస్ట్ ఉత్పత్తులను పొందొచ్చు. ఎయిర్‌పాడ్స్ 4, ఎయిర్‌ట్యాగ్ వంటి యాక్సెసరీలను కూడా ఈ రిటైల్ స్టోర్‌లో కొనుగోలు చేయొచ్చు.

కొత్త లేదా ఇప్పటికే ఉన్న కస్టమర్లు దీనిలో యాపిల్ స్పెషలిస్ట్‌తో పర్సనలైజ్డ్ షాపింగ్ సెషన్‌ను బుక్ చేసుకోవచ్చు లేదా "జీనియస్ బార్"లో నిపుణుల మద్దతు పొందవచ్చు. యాపిల్ పికప్ ఏరియాలో కొనుగోలుదారులు తమ సౌలభ్యం ప్రకారం నిర్దేశించిన సమయంలో వారి ఆన్‌లైన్ ఆర్డర్‌లను కలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు.

ఈ కొత్త స్టోర్ మరో ప్రత్యేకత ఏంటంటే.. దీని థీమ్​ మన జాతీయ పక్షి నెమలి నుంచి ప్రేరణ పొందింది. ఈ స్టోర్ వాల్​ పేపర్లను రంగురంగుల నెమలి పింఛాలతో డెకరేట్ చేశారు. ఈ ప్రత్యేక వాల్‌పేపర్‌లను చూడాలన్నా, డౌన్​లోడ్ చేసుకోవాలన్నా వినియోగదారులు యాపిల్ హెబ్బాల్ అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ను సందర్శించవచ్చు.

Today at Apple sessions helps to learn about customers device(s) and new skills.
Today at Apple sessions helps to learn about customers device(s) and new skills. (Photo Credit- Apple)

అలాగే యాపిల్ ఈ స్టోర్​లో "టుడే ఎట్ యాపిల్" అనే ఉచిత సెషన్‌లనూ నిర్వహిస్తుంది. ఆసక్తి ఉన్నవారు యాపిల్ అధికారిక వెబ్‌సైట్ ద్వారా ఆన్‌లైన్‌లో ఈ సెషన్​ను బుక్ చేసుకుని యాపిల్ ఉత్పత్తుల గురించి తెలుసుకోవచ్చు. దీంతోపాటు యాపిల్ కస్టమర్లు ఇందులో పాల్గొని ఫొటోగ్రఫీ, మ్యూజిక్, ఆర్ట్ అండ్ కోడింగ్ వంటి అంశాలను నేర్చుకోవచ్చు, సృష్టించించొచ్చు.

మరో రెండు రోజుల్లో ఇంకో స్టోర్: యాపిల్ మరో రెండు రోజుల్లో తన నాలుగో రిటైల్​ స్టోర్​ను ప్రారంభించనుంది. దీన్ని మహారాష్ట్రలోని పుణేలో "యాపిల్ కోరేగావ్ పార్క్" పేరుతో సెప్టెంబర్ 4, 2025న మధ్యాహ్నం 1:00 గంటలకు (IST) ప్రారంభించనున్నట్లు ఇటీవలే ప్రకటించింది. ఈ ఎక్స్​క్లూజివ్ రిటైల్ స్టోర్‌ కూడా "యాపిల్ హెబ్బాల్" మాదిరిగానే అదే నెమలి పింఛాల కళాత్మక థీమ్​తో ఉంటుంది. దీని బారికేడింగ్​ను ఆగస్టు 26న ఆవిష్కరించారు. అయితే యాపిల్ తన పుణే స్టోర్​కు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలను ఇంకా పంచుకోలేదు. కానీ దీనిపై కొన్ని నివేదికలు వెలువడ్డాయి. వాటి ప్రకారం ఈ యాపిల్ స్టోర్ దాదాపు పది వేల చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో ఉంది.

Apple Announces Fourth Retail Store in India Opening in Pune
Apple Announces Fourth Retail Store in India Opening in Pune (Photo Credit- Apple)

అదనంగా యాపిల్ దిల్లీ-NCR, ముంబయిలో మరో రెండు రిటైల్ స్టోర్‌లను ప్రారంభించంది. దిల్లీ-NCRలోని కొత్త రిటైల్ స్టోర్ నోయిడాలోని DLF మాల్ ఆఫ్ ఇండియాలో ప్రారంభించనున్నట్లు మునుపటి నివేదిక సూచిస్తుంది. మరోవైపు కంపెనీ ముంబయిలోని బోరివలిలో 10 సంవత్సరాల 10 నెలల కాలానికి నగరంలో రెండవ స్టోర్‌ను ప్రారంభించడానికి రిటైల్ స్థలాన్ని లీజుకు తీసుకుంది.

The Apple Koregaon Park features an artwork-inspired by the Peacock.
The Apple Koregaon Park features an artwork-inspired by the Peacock. (Photo Credit- Apple)

Apple Hebbal: అమెరికాకు చెందిన టెక్ దిగ్గజం యాపిల్ భారత్​లో తన ఉత్పత్తుల తయారీ, విక్రయ కార్యకలాపాలను జోరుగా విస్తరిస్తోంది. కంపెనీ ఇవాళ బెంగళూరులోని హెబ్బాల్‌లోని ఫీనిక్స్ మాల్ ఆఫ్ ఆసియాలో తన కొత్త రిటైల్ స్టోర్ "యాపిల్ హెబ్బాల్​"ను ప్రారంభించింది. ఇప్పటికే ముంబయిలో "యాపిల్ BKC", దిల్లీలో "యాపిల్ సాకేత్" అనే రిటైల్ స్టోర్లను ప్రారంభించగా.. భారత్​లో వీటికి లభించిన ఆదరణ దృష్ట్యా కంపెనీ మరో రిటైల్​ స్టోర్​ను ప్రారంభించింది. ఇది దక్షిణ భారతదేశంలో మొట్టమొదటి యాపిల్ స్టోర్, దేశంలో మూడవ రిటైల్ స్టోర్.

యాపిల్ హెబ్బాల్ ఓపెనింగ్ అనేది కంపెనీకి భారతదేశ విస్తరణలో బిగ్ స్టెప్​గా పరిగణించొచ్చు. ఎందుకంటే దీని ద్వారా ఇప్పుడు ఎక్కువ మంది వినియోగదారులు మరింతంగా యాపిల్ ఉత్పత్తులు, సేవలు, స్టోర్‌ అనుభవాలను పొందగలుగుతారు. ఈ మూడో స్టోర్ ప్రారంభంతో కంపెనీ దేశంలో తన ఉనికిని మరింతగా పెంచుకుంటుంది.

Apple Pickup and Genius Bar
Apple Pickup and Genius Bar (Photo Credit- Apple)

భారతదేశ టెక్నాలజీ హబ్​గా ఉన్న బెంగళూరులో కంపెనీ ప్రారంభించిన రిటైల్ స్టోర్‌లో ఒక ప్రత్యేక వ్యాపార బృందాన్ని కూడా నియమించింది. "యాపిల్ హెబ్బాల్" స్టోర్‌లో మన దేశంలోని 15 రాష్ట్రాలకు చెందిన 70 మంది టీమ్ మెంబర్స్​గా ఉన్నారు. వీరు కంపెనీ ఉత్పత్తులు, నెలవారీ ఫైనాన్సింగ్ ఆప్షన్స్, యాపిల్ ట్రేడ్-ఇన్ ప్రోగ్రామ్ గురించి కస్టమర్లకు వివరించడంలో సహాయపడతారు. ఆండ్రాయిడ్ నుంచి iOSకి మారాలనుకునే కస్టమర్లకూ వీరు వన్-ఆన్-వన్ సపోర్ట్​ను అందిస్తారు.

Apple Hebbal Store
Apple Hebbal Store (Photo Credit- Apple)

కొత్తగా ప్రారంభించిన ఈ "యాపిల్ హెబ్బాల్‌"ను సందర్శించే కస్టమర్‌లు ఐఫోన్ 16 లైనప్, M4 చిప్‌సెట్‌తో కూడిన మ్యాక్‌బుక్ ప్రో, పెన్సిల్ ప్రోతో కూడిన ఐప్యాడ్ ఎయిర్, యాపిల్ వాచ్ సిరీస్ 10 వంటి లేటెస్ట్ ఉత్పత్తులను పొందొచ్చు. ఎయిర్‌పాడ్స్ 4, ఎయిర్‌ట్యాగ్ వంటి యాక్సెసరీలను కూడా ఈ రిటైల్ స్టోర్‌లో కొనుగోలు చేయొచ్చు.

కొత్త లేదా ఇప్పటికే ఉన్న కస్టమర్లు దీనిలో యాపిల్ స్పెషలిస్ట్‌తో పర్సనలైజ్డ్ షాపింగ్ సెషన్‌ను బుక్ చేసుకోవచ్చు లేదా "జీనియస్ బార్"లో నిపుణుల మద్దతు పొందవచ్చు. యాపిల్ పికప్ ఏరియాలో కొనుగోలుదారులు తమ సౌలభ్యం ప్రకారం నిర్దేశించిన సమయంలో వారి ఆన్‌లైన్ ఆర్డర్‌లను కలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు.

ఈ కొత్త స్టోర్ మరో ప్రత్యేకత ఏంటంటే.. దీని థీమ్​ మన జాతీయ పక్షి నెమలి నుంచి ప్రేరణ పొందింది. ఈ స్టోర్ వాల్​ పేపర్లను రంగురంగుల నెమలి పింఛాలతో డెకరేట్ చేశారు. ఈ ప్రత్యేక వాల్‌పేపర్‌లను చూడాలన్నా, డౌన్​లోడ్ చేసుకోవాలన్నా వినియోగదారులు యాపిల్ హెబ్బాల్ అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ను సందర్శించవచ్చు.

Today at Apple sessions helps to learn about customers device(s) and new skills.
Today at Apple sessions helps to learn about customers device(s) and new skills. (Photo Credit- Apple)

అలాగే యాపిల్ ఈ స్టోర్​లో "టుడే ఎట్ యాపిల్" అనే ఉచిత సెషన్‌లనూ నిర్వహిస్తుంది. ఆసక్తి ఉన్నవారు యాపిల్ అధికారిక వెబ్‌సైట్ ద్వారా ఆన్‌లైన్‌లో ఈ సెషన్​ను బుక్ చేసుకుని యాపిల్ ఉత్పత్తుల గురించి తెలుసుకోవచ్చు. దీంతోపాటు యాపిల్ కస్టమర్లు ఇందులో పాల్గొని ఫొటోగ్రఫీ, మ్యూజిక్, ఆర్ట్ అండ్ కోడింగ్ వంటి అంశాలను నేర్చుకోవచ్చు, సృష్టించించొచ్చు.

మరో రెండు రోజుల్లో ఇంకో స్టోర్: యాపిల్ మరో రెండు రోజుల్లో తన నాలుగో రిటైల్​ స్టోర్​ను ప్రారంభించనుంది. దీన్ని మహారాష్ట్రలోని పుణేలో "యాపిల్ కోరేగావ్ పార్క్" పేరుతో సెప్టెంబర్ 4, 2025న మధ్యాహ్నం 1:00 గంటలకు (IST) ప్రారంభించనున్నట్లు ఇటీవలే ప్రకటించింది. ఈ ఎక్స్​క్లూజివ్ రిటైల్ స్టోర్‌ కూడా "యాపిల్ హెబ్బాల్" మాదిరిగానే అదే నెమలి పింఛాల కళాత్మక థీమ్​తో ఉంటుంది. దీని బారికేడింగ్​ను ఆగస్టు 26న ఆవిష్కరించారు. అయితే యాపిల్ తన పుణే స్టోర్​కు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలను ఇంకా పంచుకోలేదు. కానీ దీనిపై కొన్ని నివేదికలు వెలువడ్డాయి. వాటి ప్రకారం ఈ యాపిల్ స్టోర్ దాదాపు పది వేల చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో ఉంది.

Apple Announces Fourth Retail Store in India Opening in Pune
Apple Announces Fourth Retail Store in India Opening in Pune (Photo Credit- Apple)

అదనంగా యాపిల్ దిల్లీ-NCR, ముంబయిలో మరో రెండు రిటైల్ స్టోర్‌లను ప్రారంభించంది. దిల్లీ-NCRలోని కొత్త రిటైల్ స్టోర్ నోయిడాలోని DLF మాల్ ఆఫ్ ఇండియాలో ప్రారంభించనున్నట్లు మునుపటి నివేదిక సూచిస్తుంది. మరోవైపు కంపెనీ ముంబయిలోని బోరివలిలో 10 సంవత్సరాల 10 నెలల కాలానికి నగరంలో రెండవ స్టోర్‌ను ప్రారంభించడానికి రిటైల్ స్థలాన్ని లీజుకు తీసుకుంది.

The Apple Koregaon Park features an artwork-inspired by the Peacock.
The Apple Koregaon Park features an artwork-inspired by the Peacock. (Photo Credit- Apple)

For All Latest Updates

TAGGED:

APPLE HEBBAL STOREAPPLE RETAIL STORESAPPLE STORES IN INDIAAPPLE RETAIL EXPANSIONAPPLE HEBBAL

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

'షాదీ' జరిగింది - 'ముబారక్' చెక్కు ఆగింది - కల్యాణ'లక్ష్మి' కటాక్షం ఎప్పుడో?

5 జాతీయ రహదారులతో అనుసంధానం - ఓరుగల్లుకు మహర్దశ!

వీడియో పెడితే లక్షల్లో వ్యూస్ - రూ.వేలల్లో ఆదాయం : అదరగొడుతున్న గ్రామీణ యూట్యూబర్లు

చిన్నవైన కాలువలు - బస్తీలపై పడ్డ చెరువులు : కామారెడ్డి మునగడానికి ప్రధాన కారణాలు ఇవే!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.