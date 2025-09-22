ETV Bharat / technology

రెండు "ఐఫోన్ ఎయిర్‌"లను పక్కపక్కనే అతికిస్తే ఎలా ఉంటుంది?- అదే యాపిల్ తొలి ఫోల్డబుల్​ ఫోన్ డిజైనట!

యాపిల్ ఫోల్డబుల్ ఫోన్ వచ్చేస్తుందోచ్- వివరాలు ఇవే!

Apple Foldable iPhone to resemble two iPhone Airs side by side, launch expected in 2026: Mark Gurman
Apple Foldable iPhone to resemble two iPhone Airs side by side, launch expected in 2026: Mark Gurman (Photo Credit: Mark Gurman via Apple Track)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 22, 2025 at 5:39 PM IST

Hyderabad: యాపిల్ ప్రియులకు క్రేజీ అప్డేట్. ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్న మొట్ట మొదటి ఫోల్డబుల్ ఐఫోన్​పై లేటెస్ట్ అప్డేట్ వచ్చింది. ఇటీవలే తన కొత్త తరం "ఐఫోన్ 17" సిరీస్​ను విడుదల చేసిన ఈ టెక్​ దిగ్గజం ఇప్పుడు తన తొలి ఫోల్డబుల్ ఐఫోన్​పై కసరత్తు చేస్తోందని సమాచారం. వచ్చే ఏడాది విడుదల కానున్న ఈ ఫోల్డబుల్ ఐఫోన్ డిజైన్ స్మార్ట్‌ఫోన్ మార్కెట్‌లో విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకురావచ్చని తాజాగా ఓ నివేదిక వెలువడింది. ఆ వివరాలు మీకోసం..

బ్లూమ్‌బెర్గ్ మార్క్ గుర్మాన్ ప్రకారం ఈ ఫోల్డబుల్ ఫోన్ అల్ట్రా-థిన్ టైటానియం ఛాసిస్​తో రెండు ఐఫోన్ ఎయిర్ మోడళ్లను కలిపి పేర్చినట్లుగా ఉంటుంది. అంటే ఈ డిజైన్ ఐఫోన్ ఎయిర్ నుంచి ప్రేరణ పొంది ఉండవచ్చు. యాపిల్ "ఐఫోన్ ఎయిర్"​తో చేసిన ప్రయోగం ఫలితంగా ఈ ఫోల్డబుల్ ఐఫోన్ తయారైందని నివేదికలు వెలువడుతున్నాయి.

"ఐఫోన్ ఎయిర్" అనేది "ఫోల్డబుల్ ఐఫోన్" టెక్నాలజీకి టెస్ట్ బెడ్​గా ఉపయోగపడుతుందని ఇది సూచిస్తుంది. గుర్మాన్ ఈ డిజైన్​ను ఆకర్షణీయమైన, డ్యూరబిలిటీ రెండింటినీ అందించే "టెక్నికల్ అచీవ్మెంట్"​గా అభివర్ణించారు. దీనర్థం ఇది చక్కదనం, మన్నిక రెండింటిపై దృష్టి పెడుతుంది. ఇకపోతే ఈ ఫోల్డబుల్ ఐఫోన్ ఉత్పత్తి ప్రధానంగా చైనాలో ఉండవచ్చని ఈ తాజా నివేదిక పేర్కొంది. అయితే మునుపటి నివేదికలు భారతదేశంలో అసెంబ్లింగ్​ని సూచిస్తున్నాయి.

ధర ఎలా ఉండొచ్చంటే?: ఈ తొలి యాపిల్ ఫోల్డబుల్ ఐఫోన్ ధర దాదాపు $2,000 ఉంటుందని అంచనా. ఇది మునుపటి అంచనాలకు అనుగుణంగా ఉంది. మునుపటి నివేదికలు దీని ధరను $2,100, $2,300 మధ్య ఉంటుందని పేర్కొన్నాయి.

దీని లభ్యత విషయానికొస్తే యాపిల్ వచ్చే శీతాకాలంలో "ఐఫోన్ 18" సిరీస్‌తో పాటు ఈ ఫోల్డబుల్ ఐఫోన్‌ను ఆవిష్కరించే అవకాశం ఉంది. ఇది అక్టోబర్ లేదా నవంబర్‌లో విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది. సెప్టెంబర్ 2026లో జరిగే కంపెనీ వార్షిక కార్యక్రమంలో దీనిపై అధికారిక ప్రకటన చేయొచ్చు.

తాజాగా నివేదికలో ముఖ్యంగా గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఈ ఫోల్డబుల్ ఐఫోన్ పరిచయం స్మార్ట్‌ఫోన్ డిజైన్‌లో విప్లవాత్మక మార్పులు తెస్తుంది. ఎందుకంటే ఇది యాపిల్ గతంలో విడుదల చేసిన ఏ డివైజ్​లో లేనట్లుగా అత్యాధునిక మెటీరియల్స్, ఫారమ్ ఫ్యాక్టర్‌లను మిళితం చేస్తుంది.

ఇది నిజమైతే 'ఐఫోన్ X' ప్రవేశపెట్టిన తర్వాత ఇప్పుడు ఈ ఫోల్డబుల్ మోడల్ యాపిల్ స్మార్ట్‌ఫోన్ చరిత్రలో అతిపెద్ద పునఃరూపకల్పన అవుతుంది. ఇది కంపెనీ ఫోల్డబుల్ ఫారమ్ ఫ్యాక్టర్‌తో పూర్తిగా కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్ వర్గంలోకి ప్రవేశించడాన్ని సూచిస్తుంది. బహుశా ఈ ఫోన్ "శాంసంగ్ గెలాక్సీ Z ఫోల్డ్7" మాదిరిగానే బుక్-స్టైల్ డిజైన్‌ను అనుసరిస్తుంది.

మరోవైపు యాపిల్ లైనప్‌లో అత్యంత సన్నని "ఐఫోన్ ఎయిర్‌" మోడల్​ను iFixitలోని రిపేర్ ఎక్స్​పర్ట్స్ పరిశీలించింది. 5.6 మిమీ-మందపాటి పరికరంలో అన్ని ఫోన్ భాగాలను అమర్చేందుకు యాపిల్ ఒక ప్రత్యేకమైన విధానాన్ని అవలంబించిందని వారు యూట్యూబ్ వీడియోలో హైలైట్ చేశారు. ఈ పరికరానికి 10కి ఏడు రిపేరబిలిటీ స్కోర్‌ను అందించారు.

