యాపిల్ ఈవెంట్​కు కౌంట్​డౌన్: "ఐఫోన్ 17", "వాచ్ 11" సిరీస్ లాంఛ్​ను ఎలా చూడాలి?

ఇవాళే యాపిల్ అతిపెద్ద వార్షిక ఈవెంట్- విడుదల కానున్న కొత్త డివైజ్​లు ఇవే!

Countdown to The Apple Event
Countdown to The Apple Event (Photo Credit- Apple)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 9, 2025 at 2:08 PM IST

3 Min Read
Apple Awe Dropping Event: టెక్ దిగ్గజం యాపిల్ అతిపెద్ద వార్షిక ఈవెంట్ ఇవాళ అంటే సెప్టెంబర్ 9న జరుగుతుంది. దీన్ని కంపెనీ 'అవే డ్రాపింగ్' అనే పేరుతో నిర్వహిస్తుంది. ఏటా సెప్టెంబర్​లో నిర్వహించే ఈ ఈవెంట్ కోసం యాపిల్ ప్రియులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తుంటారు. ఎందుకంటే ఈ కార్యక్రమంలో కంపెనీ అనేక కొత్త ఉత్పత్తులను విడుదల చేస్తుంది.

ఐఫోన్ 17 సిరీస్: ఈ ఏడాది ఈవెంట్​లో యాపిల్ తన "ఐఫోన్ 17" సిరీస్​ను పరిచయం చేసే అవకాశం ఉంది. ఈ సిరీస్​లో "ఐఫోన్ 17", "ఐఫోన్ 17 ఎయిర్", "ఐఫోన్ 17 ప్రో", "ఐఫోన్ 17 ప్రో మాక్స్‌" లాంఛ్ కావచ్చు. వీటితో పాటు "యాపిల్ వాచ్", "ఎయిర్‌పాడ్స్ ప్రో 3", "యాపిల్ ఎయిర్‌పాడ్స్", "యాపిల్ వాచ్ సిరీస్ 11" కూడా విడుదల కావచ్చు.

యాపిల్ ఈవెంట్‌ను ఎక్కడ, ఎలా చూడాలి?: ఈ యాపిల్ ఈవెంట్ IST రాత్రి 10:30 గంటలకు జరుగుతుంది. ఆసక్తి ఉన్నవారు ఈ కార్యక్రమాన్ని లైవ్​లో చూడొచ్చు. ఇందుకోసం యాపిల్ పోర్టల్, యూట్యూబ్, అధికారిక సోషల్ మీడియా ఛానెల్స్​ను సందర్శించాలి.

ఈ ఈవెంట్​లో అత్యంత ప్రత్యేక విషయం "ఐఫోన్ 17" సిరీస్​ లాంఛ్ అని చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే యాపిల్ ఈ తదుపరి తరం ఐఫోన్​ల కోసం చాలామంది ఎదురుచూస్తున్నారు. దీనిపై కంపెనీ ఎటువంటి అధికారిక సమాచారం అందించనప్పటికీ ఈ కార్యక్రమంలో "ఐఫోన్ 17" సిరీస్​ను ఆవిష్కరించొచ్చని కొన్ని నివేదికలు చెబుతున్నాయి. వీటి ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లపై కూడా కొంత సమాచారం వెలువడింది. ఆ వివరాలు మీకోసం.

ఐఫోన్ 17 ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు (అంచనా): ఇది ఈ సిరీస్​లో స్టాండర్డ్ వేరియంట్. ఇందులో 120Hz ప్రోమోషన్ డిస్‌ప్లే ఉంటుంది. అయితే ప్రీవియస్ సిరీస్​లో స్టాండర్డ్ వేరియంట్ 60Hz డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంది. "ఐఫోన్ 17"లో సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్​ల కోసం 24MP ఫ్రంట్ కెమెరా అందుబాటులో ఉంటుంది.

ఐఫోన్ 17 ఎయిర్ వివరాలు (అంచనా): ఇది స్లిమ్ బాడీతో కూడిన స్మార్ట్‌ఫోన్ అవుతుంది. దీని మందం 5.5mm లేదా 5.6mm ఉండవచ్చు. ఇప్పటివరకు యాపిల్ అత్యంత సన్నని స్మార్ట్​ఫోన్ "ఐఫోన్ 6". దీని మందం 6.9mm. ఇకపోతే ఈ అప్​కమింగ్ "ఐఫోన్ 17 ఎయిర్" స్మార్ట్​ఫోన్ శాంసంగ్ "గెలాక్సీ S25 ఎడ్జ్‌"తో పోటీపడుతుంది.

ఐఫోన్ 17 ప్రో సిరీస్‌ వివరాలు (అంచనా): ఈ ఐఫోన్ 17 ప్రో సిరీస్‌లో రెండు మోడల్స్​ ఉంటాయి. ఒకటి "ఐఫోన్ 17 ప్రో", మరొకటి "ఐఫోన్ 17 ప్రో మాక్స్". ఈ రెండు హ్యాండ్‌సెట్‌లలో 48MP టెలిఫొటో కెమెరా ఉంటుంది. దీని ప్రీవియస్ సిరీస్​లో 12MP టెలిఫొటో కెమెరా అందుబాటులో ఉండేది. "ఐఫోన్ 17 ప్రో", "17 ప్రో మాక్స్" మధ్య వ్యత్యాసం దాని డిస్​ప్లే పరిమాణంలో ఉంటుంది. మిగతా అన్ని ఫీచర్లు దాదాపు ఒకేలా ఉంటాయి.

యాపిల్ వాచ్ సిరీస్ 11: యాపిల్ "వాచ్ సిరీస్ 11"ను కూడా ఈరోజు ఆవిష్కరించే అవకాశం ఉందని భావిస్తున్నారు. దీని డిజైన్‌లో పెద్దగా మార్పులు ఉండవు. కానీ పనితీరును మరింత మెరుగుపరచవచ్చు. ఇది S సిరీస్ కంటే ఫాస్టెస్ట్ చిప్, 5G మోడెమ్‌ను కలిగి ఉంటుంది.

యాపిల్ వాచ్ అల్ట్రా 3: యాపిల్ "వాచ్ అల్ట్రా 3" ఈరోజు లాంఛ్ కావచ్చు. ఇది పెద్ద డిస్‌ప్లే, స్లిమ్ బెజెల్స్‌ను కలిగి ఉంటుంది. కంపెనీ దీనిలో కొత్త S11 చిప్‌సెట్, స్మార్ట్‌వాచ్ శాటిలైట్ కనెక్టివిటీ, SOS ఫీచర్‌ను అందిస్తుందని తెలుస్తోంది.

చౌకైన స్మార్ట్‌వాచ్: యాపిల్ ఇవాళ ఈవెంట్​లో తన ఎంట్రీ-లెవల్ స్మార్ట్‌వాచ్‌ను కూడా లాంఛ్ చేసే అవకాశం ఉంది. దీన్ని "యాపిల్ వాచ్ SE 3" పేరుతో తీసుకురానున్నారు. ఇది పెద్ద డిస్‌ప్లే, మెరుగైన పనితీరుపై దృష్టి పెడుతుంది.

