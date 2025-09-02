Apple Latest News: టెక్ దిగ్గజం యాపిల్ తన "ఐఫోన్ 17" సిరీస్ లాంఛ్కు ముందుగానే "ఐఫోన్ 8 ప్లస్"ను వింటేజ్ ఉత్పత్తుల జాబితాలో చేర్చింది. దీంతోపాటు మూడు మ్యాక్ బుక్ మోడల్స్ వాడుకలో లేనివిగా ప్రకటించింది. అంటే వీటిని పాతకాలపు ఉత్పత్తిగా అధికారికంగా ప్రకటించింది. దీనర్థం యాపిల్ నుంచి ఈ ఐఫోన్లకు లభించే సేవా మద్దతు, మరమ్మతులు పరిమితం అవుతాయి.
కంపెనీ ఇటీవలే తన వార్షిక ఈవెంట్ అయిన "యాపిల్ ఈవెంట్ 2025"ను సెప్టెంబర్ 9న నిర్వహించనున్నట్లు ప్రకటించింది. ఈ కార్యక్రమంలో తన తదుపరి తరం "ఐఫోన్ 17" సిరీస్ను లాంఛ్ చేసే అవకాశం ఉంది. ఇందులో "ఐఫోన్ 17", "ఐఫోన్ 17 ఎయిర్", "ఐఫోన్ 17 ప్రో", "ఐఫోన్ 17 ప్రో మాక్స్" మోడల్స్ ఉంటాయి.
అయితే యాపిల్ వీటిపై అధికారికంగా ఎంటువంటి సమాచారం అందించలేదు. కానీ కొన్ని నివేదికల ప్రకారం ఈ అప్కమింగ్ ఐఫోన్ సిరీస్లో ప్లస్ వేరియంట్కు ప్రత్యామ్నాయంగా "ఐఫోన్ 17 ఎయిర్" ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు కంపెనీ ఈ బిగ్ ఈవెంట్కు ముందుగానే "ఐఫోన్ 8 ప్లస్"ను తన వింటేజ్ ఉత్పత్తుల జాబితాలో చేర్చింది. దీంతోపాటు మూడు మ్యాక్ బుక్ మోడల్స్ వాడుకలో లేవని ప్రకటించింది. ఆ వివరాలు మీకోసం.
వింటేజ్ జాబితాలో ఐఫోన్ 8 ప్లస్: యాపిల్ అధికారికంగా రెండు "ఐఫోన్ 8 ప్లస్" మోడళ్లను (64GB + 256GB) తన వింటేజ్ ఉత్పత్తుల జాబితాలో చేర్చింది. కంపెనీ వీటిని 2017లో లాంఛ్ చేసింది. ఈ మోడళ్ల అమ్మకాలను కొన్నేళ్ల క్రితమే ఆపివేసినప్పటికీ, ఇప్పుడు వాటిని వింటేజ్ కేటగిరీలో చేర్చడం వల్ల అవి ఇప్పుడు నిలిపివేసినప్పటి నుంచి 5-7 సంవత్సరాల మధ్య పాతవి అని హైలైట్ చేస్తుంది.
వింటేజ్, వాడుకలో లేని యాపిల్ ఉత్పత్తుల మధ్య వ్యత్యాసం: యాపిల్ ప్రకారం ఒక ఉత్పత్తిని నిలిపివేసి 5 సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ కాలం కానీ, 7 సంవత్సరాల కంటే తక్కువ కాలం కానీ అయితే వింటేజ్ కేటగిరీలో ఉన్నట్లు పరిగణిస్తారు. ఉత్పత్తులు 7 సంవత్సరాల మార్కును దాటిన తర్వాత వాడుకలో ఉండవు. ఆ తర్వాత యాపిల్ పూర్తిగా వాటి మరమ్మతులు, అధికారిక సేవలు వంటి అన్ని ఆఫర్లను ఆపివేస్తుంది.
వాడుకలో లేనివిగా మాక్బుక్ ఎయిర్, ప్రో మోడల్స్: యాపిల్ "ఐఫోన్ 8 ప్లస్"ను వింటేజ్గా ప్రకటించడంతో పాటు కొన్ని మాక్బుక్ మోడల్స్ను వాడుకలో లేని జాబితాలో చేర్చింది. ఆ మోడల్స్ ఇవే:
- 11-అంగుళాల మాక్బుక్ ఎయిర్ (2015)
- 4 థండర్బోల్ట్ 3 పోర్ట్లతో 13-అంగుళాల మాక్బుక్ ప్రో (2017)
- 15-అంగుళాల మాక్బుక్ ప్రో (2017)
వాడుకలో లేని ఈ మాక్బుక్లు ఇకపై అధికారిక మరమ్మతులకు అర్హత పొందవు. అయితే కొన్ని యూనిట్లు వాటి చివరి అమ్మకపు తేదీ నుంచి 10 సంవత్సరాల వరకు బ్యాటరీ-ఓన్లీ సర్వీస్కు ఎలిజిబుల్ కావచ్చని యాపిల్ పేర్కొంది.
ఇంకా ఏమేం నిలిపివేయొచ్చంటే?: యాపిల్ సెప్టెంబర్ 9న తన వార్షిక ఈవెంట్లో "ఐఫోన్ 17" సిరీస్ను ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. కంపెనీ కొత్త మోడల్స్ను లాంఛ్ చేసేటప్పుడు పాత మోడల్స్ అమ్మకాలను నిలిపివేస్తుంది. ఇప్పుడు కూడా తన వార్షిక సంప్రదాయంలో భాగంగా పాత మోడళ్లను నిలిపివేయవచ్చు. ఈ నేపథ్యంలో త్వరలోనే "ఐఫోన్ 16 ప్రో", "ప్రో మాక్స్" మోడల్స్ను యాపిల్ స్టోర్ల నుంచి ఉపసంహరించుకోవచ్చని, వీటితోపాటు "ఐఫోన్ 15", "15 ప్లస్" మోడల్స్ను కూడా నిలిపివేయొచ్చని నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి. అయితే ఈ మోడల్లు స్టాక్ అయిపోయే వరకు ఫ్లిప్కార్ట్, అమెజాన్, థర్డ్-పార్టీ రిటైలర్ల ద్వారా అందుబాటులో ఉండొచ్చు.
ఇకపోతే "ఐఫోన్ 8 ప్లస్" లేదా పాత మ్యాక్బుక్లను ఇప్పటికీ కలిగి ఉన్న వినియోగదారులకు అధికారిక సేవా మద్దతు, మరమ్మతులు ఇప్పుడు చాలా పరిమితం. ఐఫోన్ 17 సిరీస్ వైపు యాపిల్ పురోగతి దాని ఉత్పత్తి చక్రంలో మరో అడుగును సూచిస్తుంది. ఇది వినియోగదారులు కొత్త పరికరాలకు అప్గ్రేడ్ కావడాన్ని ప్రోత్సహిస్తుంది.