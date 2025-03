ETV Bharat / technology

M4 చిప్‌తో యాపిల్​ మ్యాక్‌బుక్ లాంఛ్ కన్ఫార్మ్!- 'ఎయిర్' టీజర్ చూశారా? - APPLE M4 MACBOOK AIR

Tim Cook Teases a New Apple Product Coming This Week ( Photo Credit: ETV Bharat via Apple, X/@tim_cook )

Apple M4 MacBook Air: ఇటీవలే తన చౌకైన 'ఐఫోన్​ 16e'ను రిలీజ్​ చేసిన యాపిల్ తాజాగా మరో లాంఛ్​ కోసం రెడీ అవుతోంది. కంపెనీ తన 13-అంగుళాల, 15-అంగుళాల 'మ్యాక్​బుక్ ఎయిర్​'ను కొత్త M4 చిప్​తో అప్​డేట్​ చేయనుంది. ఈ మేరకు యాపిల్ 'మ్యాక్​బుక్ ఎయిర్'​ లైనప్​ను వచ్చే వారమే కొత్త M4 చిప్‌లతో రిఫ్రెష్ చేయనున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంటే వచ్చే వారమే కంపెనీ మొత్తం మ్యాక్‌బుక్ ఫ్యామిలీని ఈ లెటెస్ట్ ప్రాసెసర్ జనరేషన్​లోకి తీసుకురాబోతుందన్నమాట.

టీజర్ రిలీజ్: ఈ అప్​కమింగ్ యాపిల్ ప్రొడక్ట్​పై కంపెనీ సీఈవో టిమ్​ కుక్ తన సోషల్ మీడియా ప్లాట్​ఫారమ్ ఎక్స్​లో పోస్ట్ చేశారు. అందులో "There's something in the AIR" అని పేర్కొంటూ ఓ టీజర్ వీడియోను షేర్​ చేశారు. ఇది కొత్త మ్యాక్​బుక్ ఎయిర్​ టీజర్​ కావచ్చు. లేదా కొత్త ఐప్యాడ్ ఎయిర్​ కోసం కావచ్చు. లేదంటే కంపెనీ ఈ రెండు ప్రొడక్ట్​లనూ రిలీజ్ చేసేందుకు​ ఈ టీజర్​ను రిలీజ్ చేసి ఉండొచ్చు.

ఇదిలా ఉండగా ఇటీవలే బ్లూమ్‌బెర్గ్ మార్క్ గుర్మాన్ తన 'పవర్ ఆన్ న్యూస్​లెటర్' (Power On newsletter)లో యాపిల్ తన అప్​కమింగ్​ లాంఛ్​ కోసం రిటైల్​, మార్కెటింగ్ అండ్ సేల్స్ టీమ్స్​ను సిద్ధం చేయడం ప్రారంభించిందని రాసుకొచ్చారు. యాపిల్ ఈ వారమే M4-పవర్డ్ మ్యాక్‌బుక్ ఎయిర్‌ను విడుదల చేయనున్నట్లు అందులో పేర్కొన్నారు.

ఇందుకోసం కంపెనీ ప్రస్తుతం 'మ్యాక్‌బుక్ ఎయిర్' ఇన్వెంటరీ లెవల్స్​ను తగ్గించడానికి కూడా అనుమతిస్తోందని తెలిపారు. ఇన్వెంటరీ లెవల్స్ అంటే ఒక వ్యాపారం తన పంపిణీ నెట్‌వర్క్‌లో ఉంచుకున్న స్టాక్ మొత్తం అని అర్థం. కంపెనీ ఇప్పుడు తన ప్రస్తుత 'మ్యాక్​బుక్ ఎయిర్'​ ఇన్వెంటరీ లెవల్స్​ను తగ్గించడం అనేది తన ఇమ్మినెంట్ ప్రొడక్ట్ అప్​డేట్​కు ఒక సాధారణ సంకేతం.

దీంతో ఇప్పుడు టిమ్​ కుక్ కొత్త AIR డివైజ్​పై షేర్​ చేసిన పోస్ట్​ ఈ నివేదికను మరింత స్ట్రాంగ్ చేస్తుంది. అయితే ఐప్యాడ్ ఎయిర్ కొరత చాలా ఎక్కువగా ఉన్నందున యాపిల్ కొత్త మ్యాక్​బుక్ ఎయిర్​తో పాటు దీన్ని కూడా రిలీజ్ చేయొచ్చని గుర్మాన్ భావిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా మ్యాక్‌బుక్ ఎయిర్ M4 చాలా కాలంగా ప్రొడక్షన్​లో ఉంది.

తక్కువ అందుబాటులో ఉన్న ఇన్వెంటరీని కలిగి ఉన్నందున ఆయన స్టాండలోన్ మ్యాక్ లాంఛ్ వైపు ఎక్కువగా మొగ్గు చూపుతున్నారు. గత కొన్ని నెలలుగా యాపిల్ M4 చిప్‌సెట్‌తో నడిచే కొత్త మ్యాక్‌బుక్ ఎయిర్‌ను ప్రారంభించేందుకు సిద్ధమవుతోందని ఊహిస్తున్నారు. ఇకపోతే ఈ చిప్ అప్‌గ్రేడ్ గురించి మొదట గుర్మాన్ అక్టోబర్ 2024లో నివేదించారు.