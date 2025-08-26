Apple Stores in India: టెక్ దిగ్గజం యాపిల్ భారత్లో తయారీ, విక్రయ కార్యకలాపాలను వేగంగా విస్తరిస్తోంది. ఇటీవలే మూడో స్టోర్ ఓపెనింగ్పై ప్రకటించగా తాజాగా మరో స్టోర్ను ప్రారంభించనున్నట్లు ప్రకటించింది. ఇప్పటికే ముంబయి, దిల్లీలో ఉన్న స్టోర్లకు వచ్చిన ఆదరణ నేపథ్యంలో ఈ విస్తరణ దిశగా అడుగులు వేస్తున్నట్లు వెల్లడించింది. ఆ వివరాలు మీకోసం.
యాపిల్ తన నాలుగో స్టోర్ను పుణేలోని కోరెగావ్ పార్క్లో ఏర్పాటు చేయనుంది. ఇది సెప్టెంబర్ 4 నుంచి వినియోగదారులకు అందుబాటులో ఉండనుంది. ఇకపోతే యాపిల్ కొన్ని రోజుల క్రితమే బెంగళూరులో తన మూడవ స్టోర్ను ప్రారంభించనున్నట్లు ప్రకటించింది. ఇది సెప్టెంబర్ 2న ప్రారంభం కానుంది. అంటే యాపిల్ సెప్టెంబర్ 2025 మొదటి వారంలో భారతదేశంలోని రెండు నగరాల్లో రెండు కొత్త స్టోర్లను ప్రారంభించబోతోంది.
🍏 Apple lands in Pune!— Prabhu Ram (@prabhu_ram) August 26, 2025
India’s 4th Apple Store opens Sept 4 at Koregaon Park — perfectly timed with the city’s Ganpati festivities.
.#Apple pic.twitter.com/nefobunYjT
కంపెనీ సెప్టెంబర్ 2న తన మూడవ యాపిల్ స్టోర్ను బెంగళూరులోని బళ్లారి రోడ్డులో ఉన్న ఫీనిక్స్ మాల్ ఆఫ్ ఆసియాలో, సెప్టెంబర్ 4న తన నాలుగో రిటైల్ స్టోర్ను పుణేలోని కోరెగావ్ పార్క్లో ప్రారంభించేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. ఇందులో గురించి ఆసక్తికరమైన విషయం ఏంటంటే.. యాపిల్ కోరెగావ్ పార్క్ (పుణే), యాపిల్ హెబ్బాల్ (బెంగళూరు) ఎక్స్క్లూజివ్ రిటైల్ స్టోర్ల థీమ్ మన జాతీయ పక్షి నెమలి నుంచి ప్రేరణ పొందింది.
ఈరోజు (ఆగస్టు 26) ఉదయమే యాపిల్ పూణే స్టోర్ బారికేడింగ్ ఆవిష్కరించారు. దీనిలోనూ మూడవ యాపిల్ స్టోర్ మాదిరిగానే అదే కళాత్మక థీమ్ కనిపించింది. అయితే యాపిల్ తన పూణే స్టోర్కు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలను ఇంకా పంచుకోలేదు. కానీ దీనిపై కొన్ని నివేదికలు వెలువడ్డాయి. వాటి ప్రకారం ఈ యాపిల్ స్టోర్ దాదాపు పది వేల చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో ఉంది.
మరోవైపు ఐఫోన్ లవర్స్ ఎంతగానో ఎదురుచూసున్న తదుపరి తరం యాపిల్ ఫోన్ సిరిస్ మరికొన్ని రోజుల్లోనే ఎంట్రీ ఇవ్వనున్నట్లు తెలుస్తోంది. కంపెనీ తన రెండు కొత్త స్టోర్లను ప్రారంభించిన వెంటనే, సెప్టెంబర్ రెండవ వారంలో "ఐఫోన్ 17 సిరీస్"ను లాంఛ్ చేయనున్నట్లు భావిస్తున్నారు. ఈ అప్కమింగ్ సిరీస్లో "ఐఫోన్ 17", "ఐఫోన్ 17 ఎయిర్", "ఐఫోన్ 17 ప్రో", "ఐఫోన్ 17 ప్రో మాక్స్" అనే 4 కొత్త మోడల్స్ను ఐఫోన్లు ఉండొచ్చు.
యాపిల్ తన మొదటి రెండు రిటైల్ స్టోర్లను 2023లో ముంబయి, దిల్లీలోని సాకేత్లో ప్రారంభించింది. ఇవి కంపెనీకి అద్భుతమైన స్పందననిచ్చాయి. ఈ స్టోర్ల ద్వారా కస్టమర్లు ఐఫోన్, మాక్, యాపిల్ వాచ్, ఐప్యాడ్ వంటి ఇతర యాపిల్ ఉత్పత్తులను కొనుగోలు చేయొచ్చు. ఇందులో స్పెషలిస్ట్లు, క్రియేటివ్లు, జీనియస్లు, బిజినెస్ టీమ్ అనే యాపిల్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఉంటారు. అలాగే యాపిల్ ఈ స్టోర్లలో "టుడే ఎట్ యాపిల్" అనే ఉచిత సెషన్లనూ నిర్వహిస్తుంది. దీనిలో ఆసక్తి ఉన్న యాపిల్ కస్టమర్లు పాల్గొని ఫొటోగ్రఫీ, మ్యూజిక్, ఆర్ట్ అండ్ కోడింగ్ వంటి అంశాలను నేర్చుకోవచ్చు, సృష్టించించొచ్చు.