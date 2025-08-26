ETV Bharat / technology

భారత్​లో యాపిల్ నాలుగో షోరూమ్​- బారికేడింగ్ ఏం ఉంది భయ్యా- చూస్తే ఫిదా అయిపోతారంతే! - APPLE STORES IN INDIA

ఒకే వారంలో రెండు ఎక్స్​క్లూజివ్ రిటైల్ స్టోర్ల ప్రారంభం- యాపిల్ జోరు మామూలుగా లేదుగా!

Apple Announces Fourth Retail Store in India Opening in Pune
Apple Announces Fourth Retail Store in India Opening in Pune (Photo Credit- Apple)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 26, 2025 at 8:49 PM IST

2 Min Read

Apple Stores in India: టెక్‌ దిగ్గజం యాపిల్‌ భారత్‌లో తయారీ, విక్రయ కార్యకలాపాలను వేగంగా విస్తరిస్తోంది. ఇటీవలే మూడో స్టోర్​ ఓపెనింగ్​పై ప్రకటించగా తాజాగా మరో స్టోర్​ను ప్రారంభించనున్నట్లు ప్రకటించింది. ఇప్పటికే ముంబయి, దిల్లీలో ఉన్న స్టోర్లకు వచ్చిన ఆదరణ నేపథ్యంలో ఈ విస్తరణ దిశగా అడుగులు వేస్తున్నట్లు వెల్లడించింది. ఆ వివరాలు మీకోసం.

యాపిల్ తన నాలుగో స్టోర్​ను పుణేలోని కోరెగావ్ పార్క్‌లో ఏర్పాటు చేయనుంది. ఇది సెప్టెంబర్ 4 నుంచి వినియోగదారులకు అందుబాటులో ఉండనుంది. ఇకపోతే యాపిల్ కొన్ని రోజుల క్రితమే బెంగళూరులో తన మూడవ స్టోర్‌ను ప్రారంభించనున్నట్లు ప్రకటించింది. ఇది సెప్టెంబర్ 2న ప్రారంభం కానుంది. అంటే యాపిల్ సెప్టెంబర్ 2025 మొదటి వారంలో భారతదేశంలోని రెండు నగరాల్లో రెండు కొత్త స్టోర్‌లను ప్రారంభించబోతోంది.

కంపెనీ సెప్టెంబర్ 2న తన మూడవ యాపిల్ స్టోర్‌ను బెంగళూరులోని బళ్లారి రోడ్డులో ఉన్న ఫీనిక్స్ మాల్ ఆఫ్ ఆసియాలో, సెప్టెంబర్ 4న తన నాలుగో రిటైల్ స్టోర్‌ను పుణేలోని కోరెగావ్ పార్క్‌లో ప్రారంభించేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. ఇందులో గురించి ఆసక్తికరమైన విషయం ఏంటంటే.. యాపిల్ కోరెగావ్ పార్క్ (పుణే), యాపిల్ హెబ్బాల్ (బెంగళూరు) ఎక్స్​క్లూజివ్ రిటైల్ స్టోర్‌ల థీమ్ మన జాతీయ పక్షి నెమలి నుంచి ప్రేరణ పొందింది.

The Apple Koregaon Park features an artwork-inspired by the Peacock.
The Apple Koregaon Park features an artwork-inspired by the Peacock. (Photo Credit: Apple)

ఈరోజు (ఆగస్టు 26) ఉదయమే యాపిల్ పూణే స్టోర్ బారికేడింగ్ ఆవిష్కరించారు. దీనిలోనూ మూడవ యాపిల్ స్టోర్‌ మాదిరిగానే అదే కళాత్మక థీమ్ కనిపించింది. అయితే యాపిల్ తన పూణే స్టోర్​కు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలను ఇంకా పంచుకోలేదు. కానీ దీనిపై కొన్ని నివేదికలు వెలువడ్డాయి. వాటి ప్రకారం ఈ యాపిల్ స్టోర్ దాదాపు పది వేల చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో ఉంది.

మరోవైపు ఐఫోన్ లవర్స్​ ఎంతగానో ఎదురుచూసున్న తదుపరి తరం యాపిల్ ఫోన్ సిరిస్​ మరికొన్ని రోజుల్లోనే ఎంట్రీ ఇవ్వనున్నట్లు తెలుస్తోంది. కంపెనీ తన రెండు కొత్త స్టోర్​లను ప్రారంభించిన వెంటనే, సెప్టెంబర్ రెండవ వారంలో "ఐఫోన్ 17 సిరీస్"​ను లాంఛ్​ చేయనున్నట్లు భావిస్తున్నారు. ఈ అప్​కమింగ్ సిరీస్‌లో "ఐఫోన్ 17", "ఐఫోన్ 17 ఎయిర్", "ఐఫోన్ 17 ప్రో", "ఐఫోన్ 17 ప్రో మాక్స్‌" అనే 4 కొత్త మోడల్స్​ను ఐఫోన్‌లు ఉండొచ్చు.

యాపిల్ తన మొదటి రెండు రిటైల్ స్టోర్‌లను 2023లో ముంబయి, దిల్లీలోని సాకేత్‌లో ప్రారంభించింది. ఇవి కంపెనీకి అద్భుతమైన స్పందననిచ్చాయి. ఈ స్టోర్‌ల ద్వారా కస్టమర్‌లు ఐఫోన్, మాక్, యాపిల్ వాచ్, ఐప్యాడ్ వంటి ఇతర యాపిల్ ఉత్పత్తులను కొనుగోలు చేయొచ్చు. ఇందులో స్పెషలిస్ట్‌లు, క్రియేటివ్‌లు, జీనియస్‌లు, బిజినెస్ టీమ్ అనే యాపిల్ ఎక్స్​పర్ట్స్ ఉంటారు. అలాగే యాపిల్ ఈ స్టోర్లలో "టుడే ఎట్ యాపిల్" అనే ఉచిత సెషన్‌లనూ నిర్వహిస్తుంది. దీనిలో ఆసక్తి ఉన్న యాపిల్ కస్టమర్లు పాల్గొని ఫొటోగ్రఫీ, మ్యూజిక్, ఆర్ట్ అండ్ కోడింగ్ వంటి అంశాలను నేర్చుకోవచ్చు, సృష్టించించొచ్చు.

Apple Stores in India: టెక్‌ దిగ్గజం యాపిల్‌ భారత్‌లో తయారీ, విక్రయ కార్యకలాపాలను వేగంగా విస్తరిస్తోంది. ఇటీవలే మూడో స్టోర్​ ఓపెనింగ్​పై ప్రకటించగా తాజాగా మరో స్టోర్​ను ప్రారంభించనున్నట్లు ప్రకటించింది. ఇప్పటికే ముంబయి, దిల్లీలో ఉన్న స్టోర్లకు వచ్చిన ఆదరణ నేపథ్యంలో ఈ విస్తరణ దిశగా అడుగులు వేస్తున్నట్లు వెల్లడించింది. ఆ వివరాలు మీకోసం.

యాపిల్ తన నాలుగో స్టోర్​ను పుణేలోని కోరెగావ్ పార్క్‌లో ఏర్పాటు చేయనుంది. ఇది సెప్టెంబర్ 4 నుంచి వినియోగదారులకు అందుబాటులో ఉండనుంది. ఇకపోతే యాపిల్ కొన్ని రోజుల క్రితమే బెంగళూరులో తన మూడవ స్టోర్‌ను ప్రారంభించనున్నట్లు ప్రకటించింది. ఇది సెప్టెంబర్ 2న ప్రారంభం కానుంది. అంటే యాపిల్ సెప్టెంబర్ 2025 మొదటి వారంలో భారతదేశంలోని రెండు నగరాల్లో రెండు కొత్త స్టోర్‌లను ప్రారంభించబోతోంది.

కంపెనీ సెప్టెంబర్ 2న తన మూడవ యాపిల్ స్టోర్‌ను బెంగళూరులోని బళ్లారి రోడ్డులో ఉన్న ఫీనిక్స్ మాల్ ఆఫ్ ఆసియాలో, సెప్టెంబర్ 4న తన నాలుగో రిటైల్ స్టోర్‌ను పుణేలోని కోరెగావ్ పార్క్‌లో ప్రారంభించేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. ఇందులో గురించి ఆసక్తికరమైన విషయం ఏంటంటే.. యాపిల్ కోరెగావ్ పార్క్ (పుణే), యాపిల్ హెబ్బాల్ (బెంగళూరు) ఎక్స్​క్లూజివ్ రిటైల్ స్టోర్‌ల థీమ్ మన జాతీయ పక్షి నెమలి నుంచి ప్రేరణ పొందింది.

The Apple Koregaon Park features an artwork-inspired by the Peacock.
The Apple Koregaon Park features an artwork-inspired by the Peacock. (Photo Credit: Apple)

ఈరోజు (ఆగస్టు 26) ఉదయమే యాపిల్ పూణే స్టోర్ బారికేడింగ్ ఆవిష్కరించారు. దీనిలోనూ మూడవ యాపిల్ స్టోర్‌ మాదిరిగానే అదే కళాత్మక థీమ్ కనిపించింది. అయితే యాపిల్ తన పూణే స్టోర్​కు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలను ఇంకా పంచుకోలేదు. కానీ దీనిపై కొన్ని నివేదికలు వెలువడ్డాయి. వాటి ప్రకారం ఈ యాపిల్ స్టోర్ దాదాపు పది వేల చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో ఉంది.

మరోవైపు ఐఫోన్ లవర్స్​ ఎంతగానో ఎదురుచూసున్న తదుపరి తరం యాపిల్ ఫోన్ సిరిస్​ మరికొన్ని రోజుల్లోనే ఎంట్రీ ఇవ్వనున్నట్లు తెలుస్తోంది. కంపెనీ తన రెండు కొత్త స్టోర్​లను ప్రారంభించిన వెంటనే, సెప్టెంబర్ రెండవ వారంలో "ఐఫోన్ 17 సిరీస్"​ను లాంఛ్​ చేయనున్నట్లు భావిస్తున్నారు. ఈ అప్​కమింగ్ సిరీస్‌లో "ఐఫోన్ 17", "ఐఫోన్ 17 ఎయిర్", "ఐఫోన్ 17 ప్రో", "ఐఫోన్ 17 ప్రో మాక్స్‌" అనే 4 కొత్త మోడల్స్​ను ఐఫోన్‌లు ఉండొచ్చు.

యాపిల్ తన మొదటి రెండు రిటైల్ స్టోర్‌లను 2023లో ముంబయి, దిల్లీలోని సాకేత్‌లో ప్రారంభించింది. ఇవి కంపెనీకి అద్భుతమైన స్పందననిచ్చాయి. ఈ స్టోర్‌ల ద్వారా కస్టమర్‌లు ఐఫోన్, మాక్, యాపిల్ వాచ్, ఐప్యాడ్ వంటి ఇతర యాపిల్ ఉత్పత్తులను కొనుగోలు చేయొచ్చు. ఇందులో స్పెషలిస్ట్‌లు, క్రియేటివ్‌లు, జీనియస్‌లు, బిజినెస్ టీమ్ అనే యాపిల్ ఎక్స్​పర్ట్స్ ఉంటారు. అలాగే యాపిల్ ఈ స్టోర్లలో "టుడే ఎట్ యాపిల్" అనే ఉచిత సెషన్‌లనూ నిర్వహిస్తుంది. దీనిలో ఆసక్తి ఉన్న యాపిల్ కస్టమర్లు పాల్గొని ఫొటోగ్రఫీ, మ్యూజిక్, ఆర్ట్ అండ్ కోడింగ్ వంటి అంశాలను నేర్చుకోవచ్చు, సృష్టించించొచ్చు.

For All Latest Updates

TAGGED:

APPLE KOREGAON PARK PUNEIPHONE 17 LAUNCHAPPLE PUNE STORE OPENINGAPPLE RETAIL EXPANSIONAPPLE STORES IN INDIA

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

దాంపత్య సమస్యలా? - కఠిన నిర్ణయాలు వద్దు - అక్కడికి వెళితే అన్నీ సర్దుకుంటాయి!

చిలగడదుంపతో కమ్మని "పిజ్జా" - పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు!

తక్కువ ధరకే బంగారు నాణేలు అన్నారు - 'కోడి రక్తం'తో రూ.20 లక్షలు కొట్టేశారు

త్వరలోనే ఖమ్మం-దేవరపల్లి హైవేపై రయ్​ రయ్​ - చివరి దశకు చేరుకున్న పనులు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.