ETV Bharat / technology

యాపిల్ ఎయిర్​పాడ్స్ తయారీ ఇక మన హైదరాబాద్​లోనే!- కానీ మనకోసం కాదట! - APPLE AIRPODS PRODUCTION HYDERABAD

Apple AirPods Production to Start in Hyderabad From April 2025 Report ( Photo Credit- Apple )