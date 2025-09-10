ETV Bharat / technology

హార్ట్ రేట్ సెన్సార్, లైవ్ ట్రాన్స్‌లేషన్​తో యాపిల్ 'ఎయిర్​పాడ్స్​ ప్రో 3'- ధర ఎంతంటే?

కొత్త ఇయర్​బడ్స్ కొనాలా?- ఐతే ఈ "ఎయిర్​పాడ్స్​ ప్రో 3"పై ఓ లుక్కేయండి!

Apple AirPods Pro 3 Launched
Apple AirPods Pro 3 Launched (Photo Credit- Apple)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 10, 2025 at 10:55 AM IST

Apple AirPods Pro 3: యాపిల్ "ఎయిర్‌పాడ్స్ ప్రో 3" పేరుతో కొత్త ఇయర్​బడ్స్​ను లాంఛ్ చేసింది. నిన్న రాత్రి జరిగిన యాపిల్ ఈవెంట్​ 2025ను వీటి పరిచయంతోనే ప్రారంభించింది. ఆ తర్వాత యాపిల్ వాచ్ సిరీస్ 11, కొత్త ఐఫోన్ 17 సిరీస్‌ను ప్రకటించింది.

ఈ కొత్త "ఎయిర్‌పాడ్స్ ప్రో 3" కొంగొత్త డిజైన్​ను కలిగి ఉంది. దీని కేసును 65 శాతం రీసైకిల్ ప్లాస్టిక్‌ను ఉపయోగించి తయారు చేశారు. ఇవి ఇయర్ కెనాల్​ కోసం ఆప్టిమైజ్ చేసిన కొత్త ఫోమ్ ఇయర్‌టిప్‌లను కలిగి ఉంటాయి. ఇవి యాక్టివ్ నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్‌ను మెరుగుపరుస్తాయని కంపెనీ పేర్కొంది.

Apple AirPods Pro 3
Apple AirPods Pro 3 (Photo Credit- Apple)

ధర ఎంతంటే?: ఈ "ఎయిర్​పాడ్స్ ప్రో 3" ధర USలో $249 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. ఇది మునుపటి తరం "ఎయిర్​పాడ్స్ ప్రో" మాదిరిగానే ఉంటుంది.

Apple AirPods Pro 3
Apple AirPods Pro 3 (Photo Credit- Apple)

సేల్ వివరాలు: ఈ కొత్త యాపిల్ ఇయర్​బడ్స్​ ప్రీ-ఆర్డర్లు ఇవాళ్టి నుంచి ప్రారంభమవుతాయి. అయితే అమ్మకాలు సెప్టెంబర్ 19, 2025 నుంచి ప్రారంభంకానున్నాయి.

