హార్ట్ రేట్ సెన్సార్, లైవ్ ట్రాన్స్లేషన్తో యాపిల్ 'ఎయిర్పాడ్స్ ప్రో 3'- ధర ఎంతంటే?
కొత్త ఇయర్బడ్స్ కొనాలా?- ఐతే ఈ "ఎయిర్పాడ్స్ ప్రో 3"పై ఓ లుక్కేయండి!
Published : September 10, 2025 at 10:55 AM IST
Apple AirPods Pro 3: యాపిల్ "ఎయిర్పాడ్స్ ప్రో 3" పేరుతో కొత్త ఇయర్బడ్స్ను లాంఛ్ చేసింది. నిన్న రాత్రి జరిగిన యాపిల్ ఈవెంట్ 2025ను వీటి పరిచయంతోనే ప్రారంభించింది. ఆ తర్వాత యాపిల్ వాచ్ సిరీస్ 11, కొత్త ఐఫోన్ 17 సిరీస్ను ప్రకటించింది.
ఈ కొత్త "ఎయిర్పాడ్స్ ప్రో 3" కొంగొత్త డిజైన్ను కలిగి ఉంది. దీని కేసును 65 శాతం రీసైకిల్ ప్లాస్టిక్ను ఉపయోగించి తయారు చేశారు. ఇవి ఇయర్ కెనాల్ కోసం ఆప్టిమైజ్ చేసిన కొత్త ఫోమ్ ఇయర్టిప్లను కలిగి ఉంటాయి. ఇవి యాక్టివ్ నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ను మెరుగుపరుస్తాయని కంపెనీ పేర్కొంది.
ధర ఎంతంటే?: ఈ "ఎయిర్పాడ్స్ ప్రో 3" ధర USలో $249 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. ఇది మునుపటి తరం "ఎయిర్పాడ్స్ ప్రో" మాదిరిగానే ఉంటుంది.
సేల్ వివరాలు: ఈ కొత్త యాపిల్ ఇయర్బడ్స్ ప్రీ-ఆర్డర్లు ఇవాళ్టి నుంచి ప్రారంభమవుతాయి. అయితే అమ్మకాలు సెప్టెంబర్ 19, 2025 నుంచి ప్రారంభంకానున్నాయి.