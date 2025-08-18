Airtel Service Down Today: భారతదేశంలో రెండో అతిపెద్ద టెలికాం సర్వీస్ ప్రొవైడర్ అయిన ఎయిర్టెల్ నేడు నెట్వర్క్ సమస్యలను ఎదుర్కొంటోంది. దేశంలోని అనేక ప్రాంతాలలో ఎయిర్టెల్ నెట్వర్క్ నిలిచిపోయింది. దీంతో కాల్స్, SMS చేయలేక యూజర్లు తీవ్ర ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నారు.
ప్రముఖ ఔటేజ్ ట్రాకింగ్ వెబ్సైట్ 'డౌన్ డిటెక్టర్' ప్రకారం వినియోగదారులు మధ్యాహ్నం 3:30 గంటల నుంచి ఎయిర్టెల్ సేవల్లో అంతరాయం గురించి ఫిర్యాదులు చేయడం ప్రారంభించారు. ఈ ఫిర్యాదులలో దాదాపు 74% వాయిస్, డేటా సేవలకు సంబంధించినవి. అయితే 15 శాతం మంది వినియోగదారులు ఫోన్లో సిగ్నల్ పొందడం లేదు. ఇంకా 11శాతం మంది మొబైల్ డేటా నుంచి ఇంటర్నెట్ను యాక్సెస్ చేయలేకపోతున్నారని ఫిర్యాదు చేశారు.
ఎయిర్టెల్ ఏమంటుందంటే?: ఈ అంతరాయంపై ఎయిర్టెల్ స్పందించింది. తమ నెట్వర్క్లో సమస్యను అధికారికంగా అంగీకరించింది. వీలైనంత త్వరగా సేవలను పునరుద్ధరించనున్నట్లు ఎయిర్టెల్ కేర్స్ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ "X" (గతంలో ట్విటర్) వేదికగా 4:12 ISTకి పోస్ట్ చేసింది. అయితే కాసేపటికే దీన్ని తొలగించింది. కానీ అప్పటికే ఈ పోస్ట్ స్క్రీన్షాట్ నెట్టింట వైరల్గా మారింది.
#AirtelDown company deleted this post on #X why @airtelindia @Airtel_Presence pic.twitter.com/FvZ991qsDu— Grijesh Kumar (@imgrijesh) August 18, 2025
"ప్రస్తుతం నెట్వర్క్ అంతరాయాన్ని ఎదుర్కొంటున్నాం. మా టీమ్ సమస్యను పరిష్కరించడంలో, వీలైనంత త్వరగా సేవలను పునరుద్ధరించడంలో నిమగ్నమై ఉంది. ఈ అసౌకర్యానికి మేం మనస్ఫూర్తిగా క్షమాపణలు కోరుతున్నాం." - ఎక్స్ పోస్ట్లో ఎయిర్టెల్ కేర్స్
అయితే కంపెనీ ఈ పోస్ట్ ద్వారా తమ నెట్వర్క్ అంతరాయ సమస్యను వీలైనంత త్వరగా పరిష్కరించనున్నట్లు హామీ ఇచ్చినప్పటికీ ఎప్పటికి క్లియర్ అవుతుందో చెప్పలేదు. అయితే ఈ వార్త రాసే సమయానికి డౌన్డెటెక్టర్లో ఎయిర్టెల్ డౌన్ను నివేదించే వారి సంఖ్య తగ్గింది, కానీ పూర్తిగా ముగియలేదు. సాయంత్రం 6 గంటల సమయంలో కూడా 700 మందికి పైగా యూజర్లు ఎయిర్టెల్ నెట్వర్క్లో సమస్యలపై ఫిర్యాదులు చేశారు.
నెట్టింట దుమారం: మరోవైపు దీనిపై వినియోగదారులు సోషల్ మీడియాలో తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కాల్స్, SMS సేవలను పూర్తిగా నిలిపివేయడంపై చాలామంది ఫిర్యాదు చేయగా, కొంతమంది వినియోగదారులు 5G ప్లాన్లో ఉన్నప్పటికీ 4G నెట్వర్క్లలో డేటా కోతలను ఎదుర్కొంటున్నారని ఆరోపించారు. ఇది చాలా అసాధారణం. PTI నివేదిక ప్రకారం ఎయిర్టెల్ ఈ అంతరాయం దిల్లీ-NCR ప్రాంతాన్ని ఎక్కువగా ప్రభావితం చేసింది. దిల్లీ సర్కిల్లో 1.9 కోట్లకు పైగా ప్రజలు ఈ ఎయిర్టెల్ నెట్వర్క్ను ఉపయోగిస్తున్నారు.
దీని గురించి ఎయిర్టెల్ ప్రతినిధి వార్తా సంస్థతో మాట్లాడుతూ "దిల్లీ-NCRలోని మా కస్టమర్లలో కొందరు గత కొన్ని గంటలుగా వాయిస్ కాలింగ్లో సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నారు. ఈ సమస్యను కొంత మేరకు పరిష్కరించాం. మా ఇంజనీర్లు ఈ సమస్యను పూర్తిగా పరిష్కరించడానికి కృషి చేస్తున్నారు. అసౌకర్యానికి మేం క్షమాపణలు కోరుతున్నాం" అని పేర్కొన్నారు.