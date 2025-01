ETV Bharat / technology

ట్రాయ్ ఆదేశాల మేరకు ఎయిర్​టెల్ కొత్త ప్లాన్స్- ఇకపై డేటా కోసం అనవసరంగా డబ్బు చెల్లించక్కర్లేదు! - AIRTEL VOICE SMS ONLY PREPAID PLANS

Representational Picture of a Person Using a Smartphone ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Tech Team

Airtel New Voice and SMS Only Prepaid Plans: టెలికాం రెగ్యులేటరీ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (TRAI) ఆదేశాల మేరకు ఎయిర్​టెల్ వాయిస్‌, SMSల కోసం ప్రత్యేకంగా రెండు కొత్త రీఛార్జి ప్లాన్​లను లాంఛ్ చేసింది. రూ.499, రూ.1,959 ధరలతో ఈ రెండు ప్లాన్​లు వరుసగా 84 రోజులు, 365 రోజుల వ్యాలిడిటీతో వస్తున్నాయి.

ఎయిర్‌టెల్ కొత్త వాయిస్ అండ్ SMS ప్లాన్‌లు:

రూ. 499 రీఛార్జ్ ప్లాన్: ఈ ప్రీపెయిడ్ ప్యాక్ 84 రోజుల వ్యాలిడిటీతో వస్తుంది. ఈ ప్లాన్​ ద్వారా వినియోగదారులకు అన్​లిమిటెడ్ కాలింగ్, మొత్తం 900 SMSలు లభిస్తాయి.

రూ. 1,959 రీఛార్జ్ ప్లాన్: ఈ ప్రీపెయిడ్ ప్యాక్ కూడా అన్​లిమిటెడ్ కాలింగ్​తో వస్తుంది. అయితే ఈ ప్లాన్​లో మొత్తం 3,600 SMSలు లభిస్తాయి. ఈ ప్యాక్ వ్యాలిడిటీ 365 రోజులు.

ఈ రెండు ప్యాక్‌లలో మూడు నెలల పాటు అపోలో 24/7 సర్కిల్ మెంబర్​షిప్, ఉచిత హలో ట్యూన్స్‌తో సహా ఎయిర్‌టెల్ రివార్డ్‌లు ఉన్నాయి. అయితే ఎయిర్‌టెల్ ఇప్పుడు ఈ ప్లాన్‌లతో Xstream యాప్ ప్రయోజనాలను అందించడం లేదు. ఇందుకు కారణం ఈ ప్యాక్‌లు డేటా ప్రయోజనాలతో రాకపోవడం వల్లే కావచ్చు.

పాత ప్లాన్​లతో పోలిస్తే: ఇంతకు ముందు ఎయిర్​టెల్ లిస్ట్​లో ఇప్పుడు కొత్తగా తీసుకొచ్చిన రూ.499 ప్లాన్ మాదిరిగానే ప్రయోజనాలను అందించే రూ.509 విలువైన ప్యాక్ ఉండేది. కానీ కంపెనీ పాత ప్లాన్​లో 6GB డేటాను కూడా అందించేది. ఇప్పుడు ఈ కొత్త ప్యాక్​లో డేటా అందించకపోవడంతో రూ.10 తగ్గించింది. అయితే పాత ప్లాన్​లో అదనంగా పాత Xstream ప్రయోజనాలు కూడా లభించేవి. ఇదిలా ఉండగా ఇప్పుడు ఎయిర్​టెల్ కస్టమర్లు పాత ప్లాన్ మాదిరిగా 6GB డేటాను పొందాలనుకుంటే ఇందుకోసం రూ.499 రీఛార్జ్​తో పాటు మళ్లీ అదనంగా రూ.121 ఖర్చు చేయాల్సి ఉంటుంది.

అదేవిధంగా కొత్త రూ.1,959 ప్లాన్ మాదిరిగానే ప్రయోజనాలను అందించేలా ఇంతకుముందు రూ.1,999 విలువైన ప్యాక్ ఉండేది. అయితే పాత ప్లాన్​లో 24GB డేటా కూడా ఉండేది. ఇప్పుడు కొత్త ప్యాక్​లో డేటాను అందించకపోవడంతో కంపెనీ రూ.40 తగ్గించింది. అయితే ఇప్పుడు ఎయిర్‌టెల్ యూజర్లు 24GB డేటాను పొందాలంటే రెండుసార్లు రూ.161 డేటా ప్యాక్‌తో రీఛార్జ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అంటే రూ.161 రీఛార్జ్​తో 12GB డేటా లభిస్తుంది. దీంతో పాత ప్యాక్ మాదిరిగా 12GB + 12GB= 24GB డేటా కోసం వినియోగదారులు రూ.161 + రూ.161= రూ.322 ఖర్చు చేయాల్సి ఉంటుంది.