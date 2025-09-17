కాదేదీ ఏఐతో అసాధ్యం!- సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్తో మాట్లాడే అవకాశం!!- ఎలా, ఎక్కడంటే?
Published : September 17, 2025 at 4:45 PM IST
AI Powered Holobox: భారతదేశ మొదటి ఉపప్రధాని, హోం మంత్రి సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ AI ఆధారిత హోలోబాక్స్ను ఇవాళ (సెప్టెంబర్ 17, 2025న) ప్రారంభించనున్నారు. దిల్లీలోని ప్రధానమంత్రి సంగ్రహాలయంలో దీన్ని ఆవిష్కరించనున్నారు. ఈ సంగ్రహాలయంలో స్వాతంత్ర్యం వచ్చినప్పటి నుంచి భారతదేశంలో పనిచేసిన ప్రధానమంత్రుల జీవితాలు, దార్శనికత, సహకారాలను ప్రదర్శిస్తూ వస్తున్నారు. అత్యాధునిక సౌకర్యాలతో కూడిన "ప్రధానమంత్రి సంగ్రహాలయం" ప్రపంచంలోనే ఈ రకమైన ఏకైక మ్యూజియం.
ఇకపోతే మొదట సందర్శించినవారు సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ హైపర్-రియలిస్టిక్ 3D అవతార్తో లైఫ్లైక్, ఇంటరాక్టివ్ కాన్వర్జేషన్ ఎక్స్పీరియన్స్ను పొందొచ్చు. అత్యాధునిక సాంకేతికతతో ఈ ఏఐ హోలోబాక్స్ మన సంభాషణను మరింత రియలిస్టిక్గా చేస్తుంది. దీని సహాయంతో నిజంగానే మన ఎదురుగా సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ ఉన్నట్లు అనుభూతి చెందడమే కాకుండా మనం ప్రశ్నలను అడిగి రియల్-టైమ్ సమాధానాలను కూడా పొందొచ్చు.
ఈరోజే ఎందుకో తెలుసా?: సెప్టెంబర్ 17వ తేదీలో మన దేశం రెండు చారిత్రక ప్రాముఖ్యతలను కలిగి ఉంది. 1948లో ఇదే రోజున ఆపరేషన్ పోలో విజయంతో హైదరాబాద్ నిజాం పాలన నుంచి విముక్తి పొంది ఇండియన్ యూనియన్లో విలీనం అయింది. సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ జాతీయ ఐక్యత అనే దృఢనిశ్చయంతో ఈ విజయం సాధ్యమైంది.
ఆ తర్వాత రెండేళ్ల అనంతరం ఇదే రోజున (సెప్టెంబర్ 17, 1950) మన దేశం గర్వించదగ్గ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ జన్మించారు. కొన్ని దశాబ్దాల్లోనే ఆయన 'ఏక్ భారత్, శ్రేష్ఠ భారత్' దార్శనికతతో ఈ ఐక్యత, సమగ్రత స్ఫూర్తిని మరింత బలోపేతం చేయడానికి ఆవిర్భవించిన అంకితమైన నాయకుడిగా పేరొందారు.
AI హోలోబాక్స్: ఈ AI ఆధారిత హోలోబాక్స్ అనేది సాంకేతిక అద్భుతం మాత్రమే కాదు అంతకుమించి. ఇది గతం, వర్తమానం మధ్య వారధిగా ఉంటుంది. మన దేశ గొప్ప నాయకుల జ్ఞానాన్ని, విజన్ను యువ తరాలకు అందుబాటులోకి తీసుకురావడానికి చేసిన ప్రయత్నాలలో ఇది ఒక భాగం.
ఈ ఏఐ పవర్డ్ హోలోబాక్స్ హ్యూమన్ ఇంటరాక్షన్లో కొత్త శకానికి నాంది పలికింది. ఇది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ ద్వారా పనిచేస్తుంది. దీన్ని జీవన పరస్పర చర్యకు ప్రవేశ ద్వారంగా అభివర్ణించొచ్చు. ఇంకా క్లియర్గా చెప్పాలంటే దీని ద్వారా మనం ప్రశ్నలను నేరుగా 3D అవతార్తో అడగొచ్చు. ఇది మనకు అచ్చం ఎదురుగా ఉన్న మనిషితో మాట్లాడిన అనుభూతిని కలిగిస్తుంది.
పేటెంట్ పొందిన టెక్నాలజీతో ఈ AI హోలోబాక్స్ మన సంభాషణను కొత్త కోణానికి తీసుకువెళ్తుంది. రియల్-టైమ్, జీరో-లాగ్ ప్రతిస్పందనలను ఇమ్మర్సివ్ హోలోగ్రాఫిక్ డిస్ప్లేతో కలుపుతుంది. 33 భాషలలో ఏ భాషలోనైనా దీని సహాయంతో మనం 3D అవతార్తో మాట్లాడొచ్చు.
ఈ ఏఐ హోలోబాక్స్ లోపల ఏం ఉంటుంది?:
- లైఫ్లైక్ ప్రొజెక్షన్ కోసం 86-అంగుళాల ట్రాన్స్పరెంట్ స్క్రీన్
- మనిషిని పోలిన వాయిస్ డెలివరీ కోసం డైరెక్షనల్ స్పీకర్లు
- ప్రతిస్పందన కోసం హై-ఎండ్ కెమెరాలు, సెన్సార్లు (ఆప్షనల్)
- రిటైల్ ఫ్లోర్స్, ఈవెంట్స్, లాబీస్ కోసం ప్లగ్-అండ్-ప్లే మొబిలిటీ
- అవతార్లు, సంభాషణలను నిర్వహించే బ్యాకెండ్ కంటెంట్ సిస్టమ్