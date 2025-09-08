ETV Bharat / technology

యాపిల్ యూజర్లకు షాక్- ఆ 8 ఉత్పత్తులు ఇక ఉండవట!

ఐఫోన్ 17 సిరీస్ లాంఛ్​కు సన్నాహాలు- "ఐఫోన్ 16 ప్రో" సిరీస్​తో పాటు మరికొన్నింటిని నిలిపివేయనున్న యాపిల్!

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 8, 2025 at 2:09 PM IST

3 Min Read

Apple Latest News: ఐఫోన్ ప్రేమికులు సెప్టెంబర్ నెల కోసం ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే ఏటా ఈ నెలలో యాపిల్ తన కొత్త ఐఫోన్ సిరీస్‌ను విడుదల చేస్తుంది. ఈ ఏడాది కూడా కంపెనీ తన కొత్త ఐఫోన్ సిరీస్‌ను అంటే "ఐఫోన్ 17" సిరీస్‌ను విడుదల చేయబోతోంది. వీటిని కంపెనీ సెప్టెంబర్ 9న నిర్వహించబోతున్న "Awe Dropping" ఈవెంట్​లో విడుదల చేయొచ్చని అంతా భావిస్తున్నారు.

ఈ కార్యక్రమంలో కంపెనీ "ఐఫోన్ 17", "ఐఫోన్ 17 ఎయిర్", "ఐఫోన్ 17 ప్రో", "ఐఫోన్ 17 ప్రో మాక్స్‌"తో పాటు అనేక ఇతర యాపిల్ ఉత్పత్తులను విడుదల చేసే అవకాశం ఉంది. అయితే కంపెనీ కొత్త ఐఫోన్​లు, ఉత్పత్తులను ప్రారంభించడంతో పాటు తన పాత ఉత్పత్తులలో కొన్నింటిని కూడా నిలిపివేయొచ్చని తాజాగా ఓ నివేదిక వెల్లడించింది. ఇందులో "ఐఫోన్ 15", "ఐఫోన్ 16 ప్రో" మోడల్స్ కూడా ఉంటాయని సమాచారం. వీటిపై పూర్తి వివరాలు మీకోసం.

ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో యాపిల్ తన పాత ఐఫోన్ SE స్థానంలో కొత్త "ఐఫోన్ 16e"ని విడుదల చేసింది. ఇది ఇప్పుడు ఎంట్రీ లెవల్ ఐఫోన్‌ను భర్తీ చేసింది. ఇప్పుడు ఈ మోడల్ యాపిల్ లైనప్‌లోనే ఉంటుంది. అయితే ఏడా కొత్త, అప్‌గ్రేడ్ చేసిన వెర్షన్‌లు ప్రారంభమవుతాయి. దీనర్థం వచ్చే ఏడాది అంటే 2026లో యాపిల్ "ఐఫోన్ 17e"ని కూడా ప్రారంభించవచ్చు.

అయితే 9to5Mac లేటెస్ట్ రిపోర్ట్ ప్రకారం "ఐఫోన్ 17" సిరీస్ లాంఛ్​తో యాపిల్ తన 8 పాత ఉత్పత్తులను నిలిపివేయొచ్చు. అంటే యాపిల్ స్టోర్ నుంచి 8 పాత ఉత్పత్తులను తొలగించనున్నారు. దీంతో వినియోగదారులు యాపిల్ ఆన్‌లైన్ లేదా ఆఫ్‌లైన్ స్టోర్‌ల నుండి ఆ ఉత్పత్తులను కొనుగోలు చేయలేరు. ఎందుకంటే ఈ ఉత్పత్తులు యాపిల్ అధికారిక సైట్, స్టోర్‌ల నుంచి అదృశ్యమవుతాయి. అయితే ఫ్లిప్‌కార్ట్, అమెజాన్ వంటి థర్డ్ పార్టీ రిటైలర్లు కొంతకాలం పాటు అంటే తమ వద్ద స్టాక్ ఉన్నంత వరకు వీటి సేల్స్​ను కొనసాగిస్తారు. ఇందులో "ఐఫోన్ 15", "ఐఫోన్ 16 ప్రో" మోడల్స్, "యాపిల్ వాచ్ సిరీస్ 10", "ఎయిర్‌పాడ్స్ ప్రో 2" కూడా ఉన్నాయి.

నివేదిక​ ప్రకారం యాపిల్ నిలిపివేయనున్న 8 ఉత్పత్తులు:

Discontinued models
iPhone 15
iPhone 15 Plus
iPhone 16 Pro
iPhone 16 Pro Max
Apple Watch Series 10
Apple Watch Ultra 2
Apple Watch SE 2
AirPods Pro 2

ఈ నివేదిక ప్రకారం "ఐఫోన్ 16 ప్రో" మోడల్స్​ను నిలిపివేయనున్నారు. కానీ "ఐఫోన్ 16", "ఐఫోన్ 16 ప్లస్" లైనప్‌లోనే ఉంటాయి. వాటి ధరలను $100 (సుమారు 8 వేల రూపాయలు) వరకు తగ్గించవచ్చు. "ఐఫోన్ 16 ప్రో" మోడల్స్ స్థానంలో "ఐఫోన్ 17 ప్రో" మోడల్స్ అంటే "ఐఫోన్ 17 ప్రో", "ఐఫోన్ 17 ప్రో మాక్స్" ఉంటాయి. ఇకపోతే వీటితో పాటు యాపిల్ "వాచ్ సిరీస్ 10", "వాచ్ అల్ట్రా 2", "వాచ్ SE 2", "ఎయిర్‌పాడ్స్ ప్రో 2"ను కూడా ఇప్పుడు కంపెనీ వెబ్‌సైట్ నుంచి తొలగించే అవకాశం ఉంది. ఈ ఉత్పత్తులను నిలిపివేసిన తర్వాత, ఐఫోన్‌ల కొత్త లైనప్ ఇలా ఉండొచ్చు:

ModelPossible starting price
iPhone 16e$599
iPhone 16$699
iPhone 16 Plus$799
iPhone 17$799
iPhone 17 Air$949
iPhone 17 Pro$1,049
iPhone 17 Pro Max$1,199

యాపిల్ ఈ కొత్త అడుగుతో తన అధికారిక వెబ్‌సైట్, స్టోర్‌లో అందుబాటులో ఉన్న అన్ని కొత్త డివైజ్​లకు యాపిల్ ఇంటెలిజెన్స్ మద్దతు లభిస్తుంది. సెప్టెంబర్ 9న కంపెనీ ఏ కొత్త ఉత్పత్తులను విడుదల చేస్తుందో ఇప్పుడు చూడాలి. ఈ ఈవెంట్ ప్రత్యక్ష ప్రసారాన్ని చూడాలనుకుంటే యాపిల్ సోషల్ మీడియా హ్యాండిల్స్, వెబ్‌సైట్‌ను సందర్శించవచ్చు.

ఇకపోతే ఇటీవలే యాపిల్ "ఐఫోన్ 8 ప్లస్"ను వింటేజ్​ ఉత్పత్తుల జాబితాలో చేర్చింది. దీంతోపాటు మూడు మ్యాక్ బుక్ మోడల్స్ వాడుకలో లేనివిగా ప్రకటించింది. అంటే వీటిని పాతకాలపు ఉత్పత్తిగా అధికారికంగా ప్రకటించింది. దీనర్థం యాపిల్ నుంచి ఈ ఐఫోన్లకు లభించే సేవా మద్దతు, మరమ్మతులు పరిమితం అవుతాయి. దీనిపై మరిన్ని వివరాలకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.

For All Latest Updates

TAGGED:

APPLE DISCONTINUED MODELSIPHONE 17 SERIESAWE DROPPINGIPHONE 16 PRO MAXAPPLE LATEST NEWS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

దేశంలోనే అత్యంత ఎత్తైన గాజు టవర్- అక్కడి నుంచి భూటాన్​ను చూసేయొచ్చు!

నిరుద్యోగులకు ప్రభుత్వం సూపర్ ఛాన్స్ - వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ జాబ్!

'నిమ్స్'​లో లంగ్స్​ వాషింగ్ టెక్నాలజీ - ఆరోగ్యశ్రీ ఉంటే ఉచిత చికిత్స

పాతబస్తీకి మెట్రో రైలు - కీలక దశకు చేరుకున్న 'రైట్‌ ఆఫ్‌ వే' పనులు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.