Tesla Model Y Performance: ఎలక్ట్రిక్ కార్ల దిగ్గజం టెస్లా తన అప్డేటెడ్ "మోడల్ Y పెర్ఫార్మెన్స్"ను ఆవిష్కరించింది. ఇది స్టాండర్డ్ "మోడల్ Y" కంటే గణనీయమైన మార్పులను కలిగి ఉంది. వీటిలో పవర్ట్రెయిన్కు అప్గ్రేడ్లు, అండర్బాడీకి మార్పులు, క్యాబిన్కు నవీకరణలు, సాంకేతికతలో మెరుగుదలలు ఉన్నాయి. కంపెనీ దీన్ని మరికొన్ని నెలల్లో గ్లోబల్ మార్కెట్లో విడుదల చేయనుంది.
టెస్లా మోడల్ Y పెర్ఫార్మెన్స్ ఎక్స్టీరియర్: దీని బాహ్య భాగం విషయానికి వస్తే "టెస్లా మోడల్ Y పెర్ఫార్మెన్స్" తన పెద్ద 21-అంగుళాల అరాక్నిడ్ 2.0 ఫోర్జ్డ్ వీల్స్, స్పోర్టి ఫ్రంట్ అండ్ రియర్ బంపర్లు, కార్బన్ ఫైబర్ రియర్ స్పాయిలర్, రెడ్ బ్రేక్ కాలిపర్లతో "మోడల్ Y"కు విభిన్నంగా ఉంటుంది. అయితే ఎక్స్టీరియర్తో పోలిస్తే ఈ కారు ఇంటీరియర్లో చేసిన మార్పులు మరింత విస్తృతంగా కనిపిస్తున్నాయి.
టెస్లా మోడల్ Y పెర్ఫార్మెన్స్ ఇంటీరియర్: దీని క్యాబిన్లో కొత్త స్పోర్ట్స్ సీట్లు ఉన్నాయి. ఇవి సైడ్ బోల్స్టరింగ్, కుషన్ కలిగి ఉంటాయి. ఈ సీట్లు పవర్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఫీచర్ను కలిగి ఉన్నాయి. దీంతోపాటు తొడ కింద (underthigh) సపోర్ట్గా అలాగే హీటింగ్, వెంటిలేషన్ ఫంక్షన్ కోసం ఓ ఫీచర్ కూడా ఉంది.
అంతేకాక దీని వెనుక సీట్లలో పవర్ రిక్లైన్ ఫంక్షన్, సీట్ హీటింగ్ కూడా స్టాండర్డ్గా వస్తాయి. "స్టాండర్డ్ మోడల్ Y" లోని ఫాబ్రిక్ ట్రిమ్మింగ్లతో పోలిస్తే దీని క్యాబిన్ కొత్త కార్బన్ ఫైబర్ ట్రిమ్మింగ్లను కలిగి ఉంటుంది. దీనిలో సెంట్రల్ టచ్స్క్రీన్ కూడా అప్గ్రేడ్ చేశారు. "మోడల్ Y" AWDలో కనిపించే 15.4-అంగుళాల యూనిట్ను అప్డేట్ చేసి ఇందులో పెద్ద 16-అంగుళాల యూనిట్ను అందించారు.
టెస్లా మోడల్ Y పెర్ఫార్మెన్స్ పవర్ట్రెయిన్: ఈ కారు ఆల్-వీల్ డ్రైవ్ సెటప్తో వస్తుంది. ఈ కొత్త "మోడల్ Y పెర్ఫార్మెన్స్" అనేది "మోడల్ 3 పెర్ఫార్మెన్స్"లో ఉన్న 'పెర్ఫార్మెన్స్ 4DU' ఎలక్ట్రిక్ మోటారును ఉపయోగిస్తుంది. ఈ ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ 460 bhp పవర్ను అందిస్తుంది. ఇదే మోటర్ స్టాండర్డ్ "మోడల్ Y" AWDలో దాదాపు 395 bhp పవర్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ కారు కేవలం 3.3 సెకన్లలో గంటకు 0 నుంచి 96 km వరకు వేగాన్ని అందుకుంటుంది.
కంపెనీ దీని సస్పెన్షన్ను కూడా అప్గ్రేడ్ చేసింది. స్టాండర్డ్ "మోడల్ Y" ఫ్రీక్వెన్సీ-సెలెక్టివ్ డంపింగ్ను "మోడల్ 3 పెర్ఫార్మెన్స్"లో కనిపించే మరింత అధునాతన అడాప్టివ్ డంపింగ్ సెటప్తో భర్తీ చేశారు. 580km వరకు రేంజ్ను అందించే కొత్త హై-డెన్సిటీ సెల్లతో సహా దాని బ్యాటరీ ప్యాక్లో కూడా మార్పులు చేశామని కంపెనీ పేర్కొంది. అయితే ఈ రేంజ్ "మోడల్ 3" AWD కంటే దాదాపు 6km తక్కువ. ఇకపోతే దీని టాప్ స్పీడ్ గంటకు 250km.
అయితే కంపెనీ దీని టెక్నాలజీ మార్పులపై ఇంకా సమాచారం అందించలేదు. కానీ "మోడల్ Y పెర్ఫార్మెన్స్" పనితీరు స్థాయిని సర్దుబాటు చేయడానికి కొన్ని మోడల్-స్పెసిఫిక్ డ్రైవ్ మోడ్లను కలిగి ఉందని పేర్కొంది. కానీ దీని ఫుల్ సెల్ఫ్-డ్రైవింగ్ సహా అన్ని ఇతర ఫీచర్లను స్టాండర్డ్ మోడల్ నుంచి తీసుకున్నారు.
టెస్లా మోడల్ Y పెర్ఫార్మెన్స్ లాంఛ్ ఎప్పుడు?: కంపెనీ దీన్ని ఈ ఏడాది అక్టోబర్ నాటికి యూరోపియన్ రోడ్లపైకి తీసుకురావచ్చు. దీన్ని టెస్లా బెర్లిన్ ఫ్యాక్టరీలో రూపొందిస్తున్నారు. అయితే ఈ కొత్త "టెస్లా మోడల్ Y పెర్ఫార్మెన్స్" ట్రిమ్ భారత మార్కెట్లో లాంఛ్ అవుతుందా లేదా అనేది ఇంకా తెలియాల్సి ఉంది.