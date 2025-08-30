ETV Bharat / technology

టెస్లా "మోడల్ Y పెర్ఫార్మెన్స్" వచ్చేస్తుందోచ్- పవర్, రేంజ్ వివరాలు వెల్లడి - TESLA MODEL Y PERFORMANCE

టెస్లా "మోడల్ Y పెర్ఫార్మెన్స్" ఆవిష్కారం- వివరాలు ఇవిగో!

2026 Tesla Model Y Performance Revealed
2026 Tesla Model Y Performance Revealed (Photo Credit- Tesla Europe)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 30, 2025 at 2:13 PM IST

Tesla Model Y Performance: ఎలక్ట్రిక్ కార్ల దిగ్గజం టెస్లా తన అప్డేటెడ్ "మోడల్ Y పెర్ఫార్మెన్స్​"ను ఆవిష్కరించింది. ఇది స్టాండర్డ్ "మోడల్ Y" కంటే గణనీయమైన మార్పులను కలిగి ఉంది. వీటిలో పవర్‌ట్రెయిన్‌కు అప్‌గ్రేడ్‌లు, అండర్‌బాడీకి మార్పులు, క్యాబిన్‌కు నవీకరణలు, సాంకేతికతలో మెరుగుదలలు ఉన్నాయి. కంపెనీ దీన్ని మరికొన్ని నెలల్లో గ్లోబల్ మార్కెట్​లో విడుదల చేయనుంది.

టెస్లా మోడల్ Y పెర్ఫార్మెన్స్​ ఎక్స్​టీరియర్: దీని బాహ్య భాగం విషయానికి వస్తే "టెస్లా మోడల్ Y పెర్ఫార్మెన్స్" తన పెద్ద 21-అంగుళాల అరాక్నిడ్ 2.0 ఫోర్జ్డ్ వీల్స్, స్పోర్టి ఫ్రంట్ అండ్ రియర్ బంపర్లు, కార్బన్ ఫైబర్ రియర్ స్పాయిలర్, రెడ్ బ్రేక్ కాలిపర్‌లతో "మోడల్​ Y"కు విభిన్నంగా ఉంటుంది. అయితే ఎక్స్​టీరియర్​తో పోలిస్తే ఈ కారు ఇంటీరియర్​లో చేసిన మార్పులు మరింత విస్తృతంగా కనిపిస్తున్నాయి.

Tesla Model Y Performance
Tesla Model Y Performance (Photo Credit- Tesla Europe)

టెస్లా మోడల్ Y పెర్ఫార్మెన్స్ ఇంటీరియర్: దీని క్యాబిన్​లో కొత్త స్పోర్ట్స్ సీట్లు ఉన్నాయి. ఇవి సైడ్ బోల్స్టరింగ్, కుషన్ కలిగి ఉంటాయి. ఈ సీట్లు పవర్ అడ్జస్ట్మెంట్​ ఫీచర్‌ను కలిగి ఉన్నాయి. దీంతోపాటు తొడ కింద (underthigh) సపోర్ట్​గా అలాగే హీటింగ్, వెంటిలేషన్ ఫంక్షన్​ కోసం ఓ ఫీచర్ కూడా ఉంది.

Tesla Model Y Performance Interior
Tesla Model Y Performance Interior (Photo Credit- Tesla Europe)

అంతేకాక దీని వెనుక సీట్లలో పవర్ రిక్లైన్ ఫంక్షన్, సీట్ హీటింగ్ కూడా స్టాండర్డ్​గా వస్తాయి. "స్టాండర్డ్ మోడల్ Y" లోని ఫాబ్రిక్ ట్రిమ్మింగ్‌లతో పోలిస్తే దీని క్యాబిన్ కొత్త కార్బన్ ఫైబర్ ట్రిమ్మింగ్‌లను కలిగి ఉంటుంది. దీనిలో సెంట్రల్ టచ్‌స్క్రీన్ కూడా అప్‌గ్రేడ్ చేశారు. "మోడల్ Y" AWDలో కనిపించే 15.4-అంగుళాల యూనిట్​ను అప్డేట్​ చేసి ఇందులో పెద్ద 16-అంగుళాల యూనిట్​ను అందించారు.

Tesla Model Y Performance Seats
Tesla Model Y Performance Seats (Photo Credit- Tesla Europe)

టెస్లా మోడల్ Y పెర్ఫార్మెన్స్ పవర్‌ట్రెయిన్: ఈ కారు ఆల్-వీల్ డ్రైవ్ సెటప్‌తో వస్తుంది. ఈ కొత్త "మోడల్ Y పెర్ఫార్మెన్స్" అనేది "మోడల్ 3 పెర్ఫార్మెన్స్"​లో ఉన్న 'పెర్ఫార్మెన్స్ 4DU' ఎలక్ట్రిక్ మోటారును ఉపయోగిస్తుంది. ఈ ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ 460 bhp పవర్​ను అందిస్తుంది. ఇదే మోటర్ స్టాండర్డ్ "మోడల్ Y" AWDలో దాదాపు 395 bhp పవర్​ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ కారు కేవలం 3.3 సెకన్లలో గంటకు 0 నుంచి 96 km వరకు వేగాన్ని అందుకుంటుంది.

Tesla Model Y Performance
Tesla Model Y Performance (Photo Credit- Tesla Europe)

కంపెనీ దీని సస్పెన్షన్‌ను కూడా అప్‌గ్రేడ్ చేసింది. స్టాండర్డ్ "మోడల్ Y" ఫ్రీక్వెన్సీ-సెలెక్టివ్ డంపింగ్‌ను "మోడల్ 3 పెర్ఫార్మెన్స్​"లో కనిపించే మరింత అధునాతన అడాప్టివ్ డంపింగ్ సెటప్‌తో భర్తీ చేశారు. 580km వరకు రేంజ్​ను అందించే కొత్త హై-డెన్సిటీ సెల్‌లతో సహా దాని బ్యాటరీ ప్యాక్‌లో కూడా మార్పులు చేశామని కంపెనీ పేర్కొంది. అయితే ఈ రేంజ్ "మోడల్ 3" AWD కంటే దాదాపు 6km తక్కువ. ఇకపోతే దీని టాప్​ స్పీడ్ గంటకు 250km.

అయితే కంపెనీ దీని టెక్నాలజీ మార్పులపై ఇంకా సమాచారం అందించలేదు. కానీ "మోడల్ Y పెర్ఫార్మెన్స్" పనితీరు స్థాయిని సర్దుబాటు చేయడానికి కొన్ని మోడల్-స్పెసిఫిక్ డ్రైవ్ మోడ్‌లను కలిగి ఉందని పేర్కొంది. కానీ దీని ఫుల్ సెల్ఫ్-డ్రైవింగ్ సహా అన్ని ఇతర ఫీచర్లను స్టాండర్డ్ మోడల్​ నుంచి తీసుకున్నారు.

టెస్లా మోడల్ Y పెర్ఫార్మెన్స్ లాంఛ్ ఎప్పుడు?: కంపెనీ దీన్ని ఈ ఏడాది అక్టోబర్ నాటికి యూరోపియన్ రోడ్లపైకి తీసుకురావచ్చు. దీన్ని టెస్లా బెర్లిన్ ఫ్యాక్టరీలో రూపొందిస్తున్నారు. అయితే ఈ కొత్త "టెస్లా మోడల్ Y పెర్ఫార్మెన్స్" ట్రిమ్ భారత మార్కెట్లో లాంఛ్ అవుతుందా లేదా అనేది ఇంకా తెలియాల్సి ఉంది.

