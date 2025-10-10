ETV Bharat / technology

డుకాటీ నుంచి మరో ప్రీమియం బైక్ వచ్చేస్తుందోచ్- లాంఛ్ ఎప్పుడంటే?

గ్లోబల్​ మార్కెట్​లో "2026 డుకాటి మల్టీస్ట్రాడా V4 ర్యాలీ" ఆవిష్కారం- వివరాలు ఇవే!

2026 Ducati Multistrada V4 Rally Unveiled for Global Market
2026 Ducati Multistrada V4 Rally Unveiled for Global Market (Photo Credit- Ducati)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 10, 2025 at 8:06 PM IST

Hyderabad: ప్రీమియం మోటార్‌సైకిల్ తయారీ సంస్థ డుకాటి "2026 డుకాటి మల్టీస్ట్రాడా V4 ర్యాలీ"ని అధికారికంగా ఆవిష్కరించింది. ఈ మోటార్‌సైకిల్ 2026 రెండవ త్రైమాసికంలో భారతదేశంలో విడుదల కానుంది. ఇది అధునాతన లాంగ్-డిస్టెన్స్ రైడ్ కంఫర్ట్, ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఆఫ్-రోడ్ సామర్థ్యంతో వస్తుంది.

మల్టీస్ట్రాడా V4 ర్యాలీ అనేది డుకాటి అడ్వెంచర్-ఫోకస్డ్ మోటార్‌సైకిల్ పోర్ట్‌ఫోలియోలో ఫ్లాగ్‌షిప్ మోడల్. ఇక ఇప్పుడు ఈ 2026 వెర్షన్ అనేక అప్‌గ్రేడ్‌లతో వస్తుంది. "2026 మల్టీస్ట్రాడా V4 ర్యాలీ"లో 200 mm లాంగ్ ట్రావెల్‌తో అడాప్టివ్ స్కైహుక్ DSS EVO సస్పెన్షన్, తక్కువ వేగంతో సులభమైన గ్రౌండ్ కాంటాక్ట్ కోసం కొత్త ఆటోమేటిక్ లోయరింగ్ డివైజ్, మెరుగైన బ్రేకింగ్ కోసం 280 mm పెద్ద రియర్​ డిస్క్‌ వంటివి ఉన్నాయి.

2026 Ducati Multistrada V4 Rally
2026 Ducati Multistrada V4 Rally (Photo Credit- Ducati)

2026 డుకాటి మల్టీస్ట్రాడా V4 ర్యాలీ హార్డ్‌వేర్: కంపెనీ తన ABS సిస్టమ్​ను రియర్​-టు-ఫ్రంట్ వరకు వ్యూహాత్మకంగా అప్డేట్ చేసింది. దీని రియర్ బ్రేక్​లను వేస్తే ఫ్రంట్ బ్రేక్​లు ఆటోమేటిక్​గా అప్లై అవుతాయి. ఇంకా అడాప్టివ్ క్రూయిజ్ కంట్రోల్ అండ్ బ్లైండ్ స్పాట్ డిటెక్షన్‌ను కలిగి ఉన్న డుకాటి రాడార్ సూట్‌లో ఇప్పుడు ఫార్వర్డ్ కొలిషన్ వార్నింగ్, కొత్త DVO (డుకాటి వెహికల్ అబ్జర్వర్) అల్గోరిథం ఉంది. ఇది కార్నరింగ్ సమయంలో ABS పనితీరును మెరుగుపరుస్తుంది.

2026 Ducati Multistrada V4 Rally
2026 Ducati Multistrada V4 Rally (Photo Credit- Ducati)

అదనంగా కంపెనీ బైక్ కాస్మెటిక్, ట్రావెల్ కేపబిలిటీలో గణనీయమైన మార్పులు చేసింది. వీటిలో వైడర్ అండ్ టాలర్ విండ్‌స్క్రీన్, హీటెడ్ గ్రిప్‌లు, అడ్జస్టబుల్ సీట్లు, మల్టిపుల్ సీట్​ హైట్​ అడ్జస్ట్మెంట్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. వీటితోపాటు మల్టీస్ట్రాడా V4 ర్యాలీ కార్నరింగ్ లైట్లు, షార్ప్ డిసిలరేషన్ సమయంలో హై ఫ్రీక్వెన్సీ ఫ్లాష్ అందించే డుకాటి బ్రేక్ లైట్లు, ఆప్షనల్ రియర్ ఫాగ్ లాంప్‌తో మెరుగైన విజిబిలిటీని కూడా అందిస్తుంది.

2026 Ducati Multistrada V4 Rally
2026 Ducati Multistrada V4 Rally (Photo Credit- Ducati)

2026 డుకాటి మల్టీస్ట్రాడా V4 ర్యాలీ పవర్‌ట్రెయిన్: ఈ బైక్ 1,158cc గ్రాంటురిస్మో V4 ఇంజిన్‌ను ఉపయోగిస్తుంది. ఇది 10,750 rpm వద్ద 170 bhp, 8,750 rpm వద్ద 121 Nm టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. దీని లీనియర్ టార్క్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ స్మూత్, ప్రోగ్రెసివ్ యాక్సెలరేషన్​ను నిర్ధారిస్తుంది. దీనికి కౌంటర్-రొటేటింగ్ క్రాంక్ షాఫ్ట్, డుకాటి క్విక్ షిఫ్ట్ 2.0, గేర్-స్పెసిఫిక్ టార్క్ మ్యాపింగ్ అన్ని రివ్‌లలో సరైన రెస్పాన్స్​ కోసం సహాయపడతాయి. ఈ బైక్‌లోని లైట్​వెయిట్, కాంపాక్ట్ అల్యూమినియం మోనోకోక్ ఫ్రేమ్ ఏమాత్రం మారలేదు. కానీ ఫుల్​ లోడ్‌లో సస్పెన్షన్ యాంటీ-స్క్వాట్, స్టెబిలిటీని మెరుగుపరచడానికి స్వింగ్‌ఆర్మ్ పివోట్‌ను రీపొజిషన్ చేశారు.

2026 Ducati Multistrada V4 Rally
2026 Ducati Multistrada V4 Rally (Photo Credit- Ducati)

2026 డుకాటి మల్టీస్ట్రాడా V4 ర్యాలీ కలర్ ఆప్షన్లు: కంపెనీ ఈ బైక్​ను రెండు రంగు ఎంపికలలో ప్రవేశపెట్టింది.

2026 Ducati Multistrada V4 Rally
2026 Ducati Multistrada V4 Rally (Photo Credit- Ducati)
  • డుకాటి రెడ్, బ్రష్డ్ అల్యూమినియం ప్యానెల్స్, బ్లాక్ వీల్స్
  • జాడే గ్రీన్, బ్రష్డ్ అల్యూమినియం ప్యానెల్స్, గోల్డ్ కలర్ వీల్స్

ట్రిమ్ ఆప్షన్స్: ఈ మోటార్ సైకిల్ మూడు ట్రిమ్‌లలో లభిస్తుంది. అవి: రాడార్, అడ్వెంచర్ ట్రావెల్ అండ్ రాడార్, ఫుల్ అడ్వెంచర్. ఇందులో అధునాతన టూరింగ్, లగేజ్ అండ్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఫీచర్లు ఉన్నాయి.

TAGGED:

2026 MULTISTRADA V4 RALLY UNVEILED2026 MULTISTRADA V4 RALLY DESIGNDUCATI MULTISTRADA V4 RALLY ENGINEMULTISTRADA V4 RALLY 2025 SPECS2026 DUCATI MULTISTRADA V4 RALLY

