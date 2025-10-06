కొత్త మహింద్రా బొలెరో నియో లాంఛ్- ధర ఎంతంటే?
మార్కెట్లోకి "2025 మహింద్రా బొలెరో నియో"- ధర, ఫీచర్ల వివరాలు మీకోసం!!
Published : October 6, 2025 at 7:12 PM IST
Hyderabad: స్వదేశీ SUV తయారీ సంస్థ మహింద్రా & మహింద్రా భారతదేశంలో కొత్త "2025 మహింద్రా బొలెరో నియో"ను విడుదల చేసింది. కంపెనీ ఈ కారును రూ. 8.49 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) ప్రారంభ ధరతో తీసుకొచ్చింది. ఈ అప్డేటెడ్ సబ్-4-మీటర్ లాడర్-ఫ్రేమ్ SUV దాని ఇంజిన్ సెటప్ను నిలుపుకుంటూనే చిన్న కాస్మెటిక్ మార్పులు, కొత్త ఫీచర్లను కలిగి ఉంది. ఈ SUV లైనప్కు కొత్త టాప్-స్పెక్ N11 ట్రిమ్ కూడా జోడించారు.
2025 మహింద్రా బొలెరో నియో ఎక్స్టీరియర్ డిజైన్: ఈ కొత్త బొలెరో నియో కొత్త ఫ్రంట్ ఫాసియాను కలిగి ఉంది. ఇది సిల్వర్ హారిజాంటల్ యాక్సెంట్లతో కొత్త గ్రిల్ డిజైన్తో ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఈ వాహనం కొత్త 16-అంగుళాల అల్లాయ్ వీల్స్ను కూడా కలిగి ఉంది. ఈ సబ్-4-మీటర్ SUV బాక్సీ, రగ్గడ్ సిల్హౌట్, టెయిల్గేట్-మౌంటెడ్ స్పేర్ వీల్ దాని ధృడమైన బొలెరో ఐడెంటిటీని నిలుపుకొన్నాయి.
ఈ మహింద్రా బొలెరో నియోను జీన్స్ బ్లూ, కాంక్రీట్ గ్రేతో సహా కొత్త ఎక్స్టీరియర్ కలర్ ఆప్షన్లలో ప్రవేశపెట్టారు. ఇవి ఇప్పటికే ఉన్న డైమండ్ వైట్, స్టీల్త్ బ్లాక్, పెర్ల్ వైట్, రాకీ బీజ్ రంగులతో పాటు లభిస్తాయి. డ్యూయల్-టోన్ కలర్ ఎంపికలు కూడా ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉంటాయి.
2025 మహింద్రా బొలెరో నియో ఇంటీరియర్, ఫీచర్లు: ఈ కొత్త బొలెరోలో అతిపెద్ద అప్డేట్లు దాని క్యాబిన్లో ఉన్నాయి. మహింద్రా బొలెరో నియో ఇప్పుడు 9-అంగుళాల టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్ను కలిగి ఉంది. ఇది మునుపటి 7-అంగుళాల యూనిట్ కంటే పెద్దది, మెరుగైనది. ఇది ఇప్పుడు ఆండ్రాయిడ్ ఆటో, కార్ప్లే కనెక్టివిటీకి సపోర్ట్ చేస్తుంది.
ఈ SUVలో రియర్ వ్యూ కెమెరా కూడా ఉంది. దీని క్యాబిన్ కొత్త డ్యూయల్-టోన్ థీమ్ను కలిగి ఉంది. డాష్బోర్డ్ పైభాగంలో నలుపు, మధ్యలో లేత గోధుమరంగు, కొత్త USB-C ఛార్జింగ్ పోర్ట్ కూడా జోడించారు.
2025 మహింద్రా బొలెరో నియో ఇంజిన్, స్పెసిఫికేషన్లు: 2025 బొలెరో నియో ఇప్పటికే ఉన్న 1.5-లీటర్, 3-సిలిండర్ mHawk 100 డీజిల్ ఇంజిన్ను ఉపయోగిస్తుంది. ఇది 99 bhp, 260 Nm పీక్ టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ ఇంజిన్ 5-స్పీడ్ మాన్యువల్ గేర్బాక్స్తో వస్తుంది. దీని కొత్త సస్పెన్షన్ అప్గ్రేడ్లు, బ్రేక్ డైనమిక్స్.. రైడ్ క్వాలిటీ, హ్యాండ్లింగ్ స్థిరత్వాన్ని మెరుగుపరిచాయని మహింద్రా పేర్కొంది.