2025 మహింద్రా బొలెరో కొనాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారా?- వీటిలో బెస్ట్ వేరియంట్ ఇదే!

2025 Mahindra Bolero Launched in India
2025 Mahindra Bolero Launched in India (Photo Credit- Mahindra & Mahindra)
Hyderabad: స్వదేశీ SUV తయారీ సంస్థ మహింద్రా & మహింద్రా ఫేస్‌లిఫ్టెడ్ మహింద్రా బొలెరోను విడుదల చేసింది. ఈ కొత్త బొలెరోలో డిజైన్ మార్పులు, కొంగొత్త ఫీచర్లు, కొత్త టాప్-స్పెక్ వేరియంట్ ఉన్నాయి. ఈ పవర్​ఫుల్ మూడు-వరుసల SUV కోసం కొత్త కలర్ ఆప్షన్​ను కూడా ప్రవేశపెట్టారు. ఈ "2025 మహింద్రా బొలెరో" రేంజ్ ప్రీ-ఫేస్‌లిఫ్ట్ మోడల్ కంటే తక్కువ ధరను కలిగి ఉండటం గమనించదగ్గ విషయం.

2025 మహింద్రా బొలెరో ధర: 2025 బొలెరో ఫేస్‌లిఫ్ట్ SUV ధర రూ. 7.99 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) నుంచి ప్రారంభమై కొత్త B8 వేరియంట్​తో రూ. 9.69 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) వరకు ఉంటుంది. ఈ ధరలు ఇంతకు ముందు వచ్చిన (ప్రీ-ఫేస్‌లిఫ్ట్) మహింద్రా బొలెరో కంటే రూ. 80,000 వరకు తక్కువ.

2025 Mahindra Bolero
2025 Mahindra Bolero (Photo Credit- Mahindra & Mahindra)

2025 మహింద్రా బొలెరో పవర్‌ట్రెయిన్: దీని ఇంజిన్​లో ఎటువంటి యాంత్రిక మార్పులు లేవు. హుడ్ కింద 1.5-లీటర్, 3-సిలిండర్ టర్బో-డీజిల్ ఇంజిన్​ ఉపయోగించడం కొనసాగుతోంది. ఈ ఇంజిన్ 75 bhp, 210 Nm పీక్ టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇది 5-స్పీడ్ మాన్యువల్ గేర్‌బాక్స్‌తో మాత్రమే వస్తుంది.

2025 మహింద్రా బొలెరో కలర్ ఆప్షన్స్: ప్రీ-ఫేస్‌లిఫ్ట్ బొలెరోను డైమండ్ వైట్, డిసాట్ సిల్వర్, రాకీ బీజ్ అనే మూడు కలర్ ఆప్షన్లలో విక్రయించారు. అయితే ఇప్పుడు ఈ కొత్త "2025 బొలెరో" ఈ మూడు కలర్ ఆప్షన్లతో పాటు కొత్త కలర్ ఆప్షన్​లో కూడా లభిస్తుంది. అది స్టెల్త్ బ్లాక్.

2025 మహింద్రా బొలెరో వేరియంట్లు: ప్రీ-ఫేస్‌లిఫ్ట్​లోని B4, B6, B6 (O) మూడు వేరియంట్లతో పాటు ఇప్పుడు కొత్తగా దీనిలో టాప్​-స్పెక్ B8 వేరియంట్​ను తీసుకొచ్చారు. వేరియంట్‌తో సంబంధం లేకుండా ఈ కారు లోపల లేత గోధుమరంగు, నలుపు టోన్‌లు మాత్రమే అందుబాటులో ఉన్నాయి. వేరియంట్ వారీగా 2025 మహింద్రా బొలెరో ఫీచర్ల జాబితా మీకోసం.

2025 Mahindra Bolero
2025 Mahindra Bolero (Photo Credit- Mahindra & Mahindra)

1. 2025 బొలెరో B4 వేరియంట్ ఫీచర్లు:

  • 2 ఎయిర్‌బ్యాగ్‌లు
  • EBDతో ABS
  • రివర్స్ పార్కింగ్ సెన్సార్లు
  • మొదటి, రెండవ వరుసల కోసం సీట్‌బెల్ట్ రిమైండర్
  • స్పేర్ వీల్ కవర్
  • పవర్ స్టీరింగ్
  • ఫ్రీక్వెన్సీ-ఆధారిత డంపర్లు
  • ఇంజిన్ ఆటో స్టార్ట్-స్టాప్
  • MIDతో ఇన్‌స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్
  • వినైల్ అప్హోల్స్టరీ
  • ఫోల్డబుల్ థర్డ్-రో సీటు
  • డోర్లలో బాటిల్ హోల్డర్లు

2025 బొలెరో B4 వేరియంట్​ ధర: రూ. 7.99 లక్షలు

2. 2025 బొలెరో B6 వేరియంట్ ఫీచర్లు: దీని ధర రూ. 8.69 లక్షలు. ఇది B4 వేరియంట్ కంటే అదనపు ఫీచర్లతో వస్తుంది. అవి:

  • పవర్డ్ విండోస్
  • రిమోట్ కీ
  • ఫాబ్రిక్ అప్హోల్స్టరీ
  • సెంట్రల్ లాకింగ్
  • డార్క్ సిల్వర్ వీల్ కవర్లు
  • ఇన్ఫోటైన్మెంట్ టచ్‌స్క్రీన్
  • 12V ఛార్జింగ్ పోర్ట్
  • USB టైప్-C ఛార్జింగ్ పోర్ట్
  • స్టీరింగ్-వీల్ మౌంటెడ్ కంట్రోల్స్

3. 2025 బొలెరో B6 (O) వేరియంట్ ఫీచర్లు: దీని ధర రూ. 9.09 లక్షలు. ఇది B6 వేరియంట్ కంటే అదనపు ఫీచర్లతో వస్తుంది. అవి:

  • కార్నరింగ్ లైట్లు
  • డ్రైవర్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్
  • రియర్ వాషర్ అండ్ వైపర్
  • ఫాగ్ ల్యాంప్స్

4. 2025 బొలెరో B8 వేరియంట్ ఫీచర్లు: దీని ధర రూ. 9.69 లక్షలు ఉంటుంది. ఇది B6 (O) వేరియంట్ కంటే అదనపు ఫీచర్లతో వస్తుంది. అవి:

  • 16-అంగుళాల అల్లాయ్ వీల్స్
  • లెథరెట్ అప్హోల్స్టరీ

అయితే వీటిలో ఏ వేరియంట్ సరైన ఎంపిక?: పైన పేర్కొన్న వాటిలో ఏ వేరియంట్​ను కొనుగోలు చేయడం బెస్ట్ అనే ప్రశ్న ఇప్పుడు తలెత్తుతుంది? మీరు కూడా ఇదే ఆలోచనలో ఉంటే B6 (O) వేరియంట్ ఈ శ్రేణిలో అత్యంత సరసమైనది. ఇది అవసరమైన ఫీచర్లతో వస్తుంది. ఈ వేరియంట్ ఫేస్‌లిఫ్టెడ్ మోడల్ అన్ని ఫంక్షనల్ అప్‌గ్రేడ్‌లను కలిగి ఉంది.

అయితే మీరు అల్లాయ్ వీల్స్, లెథరెట్ అప్హోల్స్టరీ వంటి అదనపు ఫీల్-గుడ్ ఫీచర్లను కోరుకుంటే టాప్-స్పెక్ B8 వేరియంట్ మీకు ఉత్తమ ఎంపిక అని చెప్పొచ్చు. అయితే చాలామంది బొలెరో కస్టమర్లు రూ. 60,000 ఆదా అవుతుందని B6 (O)ని కొనుగోలు చేసేందుకు ఇష్టపడొచ్చు.

