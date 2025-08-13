ETV Bharat / technology

బైక్​ లవర్స్​కు గుడ్​న్యూస్- యెజ్డి రోడ్​స్టర్ 2025 మోడల్ వచ్చేసింది - 2025 YEZDI ROADSTER LAUNCHED

మార్కెట్​లో యెజ్డి రోడ్​స్టర్ అప్డేటెడ్ బైక్ లాంఛ్- దీనిలో కొత్తగా ఏం ఉందంటే?

2025 Yezdi Roadster Launched in India
2025 Yezdi Roadster Launched in India (Photo Credit- Jawa Yezdi Motorcycles)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 13, 2025 at 1:17 PM IST

2025 Yezdi Roadster Launched: జావా యెజ్డి భారతదేశంలో రోడ్‌స్టర్ అప్డేటెడ్ వెర్షన్​ను విడుదల చేసింది. కంపెనీ ఈ మోటార్​సైకిల్​లో అనేక మార్పులు చేసింది. ముఖ్యంగా కొన్ని కాస్మెటిక్ మార్పులు చేసి దీన్ని తీసుకొచ్చింది. అయితే మెకానికల్​గా ఇందులో పెద్దగా ఎలాంటి మార్పులు లేవు. ఈ కొత్త 2025 యెజ్డి రోడ్‌స్టర్ ధర, ఫీచర్లు, పవర్​ట్రెయిన్​కు సంబంధించిన వివరాలపై ఓ లుక్కేద్దాం రండి.

2025 యెజ్డి రోడ్‌స్టర్ ఇంజిన్ & పవర్‌ట్రెయిన్: యెజ్డి రోడ్‌స్టర్​లో 334cc సింగిల్-సిలిండర్ లిక్విడ్-కూల్డ్ ఆల్ఫా 2 ఇంజిన్‌ ఉంటుంది. ఇది అసిస్ట్, స్లిప్పర్ క్లచ్‌తో 6-స్పీడ్ గేర్‌బాక్స్‌తో కలిసి పనిచేస్తుంది. దీని ఇంజిన్ 29.6 bhp పవర్, 29.9 Nm పీక్ టార్క్ అవుట్‌పుట్‌ను ఉత్పత్తి చేయగలదు.

2025 యెజ్డి రోడ్‌స్టర్ డిజైన్ & హార్డ్‌వేర్: 2025 యెజ్డ్ రోడ్‌స్టర్ మునుపటి వెర్షన్ మాదిరిగానే డిజైన్ విధానాన్ని ముందుకు తీసుకువెళుతుంది. ఇందులో రౌండ్ LED హెడ్‌లైట్, హైడ్రోఫార్మ్డ్ హ్యాండిల్‌బార్లు, టియర్‌డ్రాప్ ఆకారపు ట్యాంక్, రిమూవబుల్ రియర్ సీటు, టూరింగ్ వైజర్లు, ఫ్రేమ్డ్ స్లైడర్‌లతో ట్విన్-రాడ్ క్రాష్ గార్డ్‌ల వంటి కీలక ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. ఈ 2025 రోడ్‌స్టర్ 795mm సీటు ఎత్తు, 1440 mm వీల్‌బేస్​ను కలిగి ఉంది.

కాంటినెంటల్ నుంచి డ్యూయల్-ఛానల్ ABSతో ఇది 320mm ఫ్రంట్ డిస్క్ బ్రేక్‌లు, 240mm రియర్ డిస్క్ బ్రేక్‌లను కలిగి ఉంది. టెలిస్కోపిక్ ఫ్రంట్ సస్పెన్షన్, డ్యూయల్ రియర్ షాక్‌లను స్టెబిలిటీ, సౌకర్యం కోసం క్రమాంకనం (calibrate) చేశారు. అయితే దీని 795mm సీటు ఎత్తు, ఆప్టిమైజ్డ్ గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్.. యాక్సెసిబిలిటీ అండ్ కమాండింగ్ రోడ్ ప్రెజెన్స్ మధ్య పరిపూర్ణ సమతుల్యతను సాధిస్తాయని కంపెనీ పేర్కొంది.

2025 యెజ్డి రోడ్‌స్టర్ వేరియంట్లు: ఈ కొత్త యెజ్డి రోడ్‌స్టర్​ బైక్​లో వేరియంట్లుగా ఐదు కలర్ ఆప్షన్​లను అందించారు.

  • షార్క్‌స్కిన్ బ్లూ
  • స్మోక్ గ్రే
  • బ్లడ్‌రష్ మెరూన్
  • సావేజ్ గ్రీన్
  • షాడో బ్లాక్

వేరియంట్ల వారీగా దీని ధర (ఎక్స్​-షోరూమ్):

  • షార్క్‌స్కిన్ బ్లూ వేరియంట్ ధర: రూ. 2.10 లక్షలు
  • స్మోక్ గ్రే వేరియంట్ ధర: రూ. 2.13 లక్షలు
  • బ్లడ్‌రష్ మెరూన్ వేరియంట్ ధర: రూ. 2.17 లక్షలు
  • సావేజ్ గ్రీన్ వేరియంట్ ధర: రూ. 2.22 లక్షలు
  • షాడో బ్లాక్ వేరియంట్ ధర: రూ. 2.26 లక్షలు
2025 Jawa Yezdi Roadster: Price
Colour OptionsPrice (ex-showroom)
Sharkskin BlueRs 2.10 lakh
Smoke GreyRs 2.13 lakh
Bloodrush MaroonRs 2.17 lakh
Savage GreenRs 2.22 lakh
Shadow BlackRs 2.26 lakh

