ETV Bharat / technology

క్రూయిజ్ కంట్రోల్​తో హీరో కొత్త బైక్- రూ. 89,999లకే! - 2025 HERO GLAMOUR X 125

మార్కెట్​లో 2025 హీరో గ్లామర్ X 125- దీనిలో కొత్తగా ఏం ఉన్నాయంటే?

2025 Hero Glamour X 125 Launched in India
2025 Hero Glamour X 125 Launched in India (Photo Credit- Hero MotoCorp)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 20, 2025 at 4:15 PM IST

3 Min Read

2025 Hero Glamour X 125: ప్రముఖ టూ-వీలర్స్ తయారీ సంస్థ హీరో మోటార్‌కార్ప్ తన "గ్లామర్ X"ను అప్డేట్ చేసి భారత మార్కెట్​లో విడుదల చేసింది. ఈ మోటార్‌సైకిల్‌ను కంపెనీ 125 cc కమ్యూటర్ విభాగంలో ప్రవేశపెట్టింది. అయితే మార్కెట్​లో ఈ విభాగంలో పెరుగుతున్న డిమాండ్ దృష్ట్యా ఇందులో కొత్త ఫీచర్లను జోడించింది. డిజైన్​లో కూడా మార్పులు చేసి దీన్ని స్పోర్టీ లుక్​లో తీసుకొచ్చింది. ముఖ్యంగా ఈ విభాగంలో మొదటిసారిగా కంపెనీ క్రూయిజ్ కంట్రోల్ ఫీచర్‌ను జోడించింది. ఇది కొనుగోలుదారులకు కమ్యూటర్-క్లాస్ ద్విచక్ర వాహనం నుంచి అంచనాల స్థాయిని పెంచే సాహసోపేతమైన చర్య.

వేరియంట్లు: కంపెనీ దీన్ని రెండు వేరియంట్లలో విడుదల చేసింది.

  • X డ్రమ్
  • డిస్క్

వేరియంట్ల వారీగా హీరో గ్లామర్ ధరలు:

  • X డ్రమ్ వేరియంట్ ధర: రూ. 89,999 (ఎక్స్-షోరూమ్)
  • డిస్క్ వేరియంట్ ధర: రూ. 99,999 (ఎక్స్-షోరూమ్)

పాత మోడల్‌తో పోలిస్తే ఈ హీరో "గ్లామర్ X 125"లో కొత్తగా ఉన్నవాటిలో మెయిన్​ ఫీచర్ క్రూయిజ్ కంట్రోల్ సిస్టమ్. ఇది సాధారణంగా "TVS అపాచీ RTR 310" లేదా "KTM 390 డ్యూక్" వంటి ప్రీమియం, పెద్ద మోటార్‌సైకిళ్లలో కనిపిస్తుంది. బైక్ రైట్ స్విచ్‌గేర్‌పై డెడికేటెడ్ క్రూయిజ్ కంట్రోల్ టోగుల్ స్పీడ్ సెట్, రీసెట్ స్విచ్ ఇచ్చారు. వీటితో పాటు దీనిలో రైడ్-బై-వైర్ థ్రోటిల్ సిస్టమ్‌ను కూడా అందించారు. ఇది ఈ విభాగంలో మొదటిసారి కన్పిస్తుంది.

2025 హీరో గ్లామర్ X 125 ఫీచర్లు: కంపెనీ ఈ కొత్త "గ్లామర్ X 125"లో కొత్త కలర్ LCD ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్‌ను ఉపయోగించింది. ఇది దీని ఫీచర్లను మరింత మెరుగుపరుస్తుంది. ఇది గేర్-షిఫ్ట్ ఇండికేటర్స్, బ్లూటూత్ కనెక్టివిటీ, బ్రైట్‌నెస్ అడ్జస్ట్మెంట్, టర్న్-బై-టర్న్ నావిగేషన్ వంటి ఫీచర్లను కలిగి ఉంది.

దీని ఫీచర్ల జాబితాలో క్లస్టర్ కింద USB టైప్-C ఛార్జింగ్ పోర్ట్ కూడా ఉంది. ఇది ఎకో, రోడ్, పవర్ అనే మూడు రైడ్ మోడ్‌లను కూడా కలిగి ఉంది. వీటితో పాటు హీరో ఇందులో 'పానిక్ బ్రేక్ అలర్ట్'ను కూడా ఇంటిగ్రేట్ చేసింది. ఇది సడన్ బ్రేక్ వేసినప్పుడు రియర్ ఇండికేటర్స్​ను ఫ్లాష్ చేస్తుంది.

2025 Hero Glamour X 125
2025 Hero Glamour X 125 (Photo Credit- Hero MotoCorp)

2025 హీరో గ్లామర్ X 125 డిజైన్: బైక్ లుక్స్ గురించి చెప్పాలంటే ఈ మోటార్ సైకిల్ ముందు, వెనక భాగంలో ఫుల్ LED సెటప్‌ను కలిగి ఉంది. బైక్ రెండు వైపులా H-ఆకారపు LED DRLలు ఇన్​స్టాల్ చేశారు. దీనితో పాటు మోటార్ సైకిల్ సింపుల్​ కానీ ఆకర్షణీయంగా కనిపించే ట్యాంక్ కవర్లు, బాడీ ప్యానెల్స్​ను కూడా కలిగి ఉంది.

కలర్ ఆప్షన్స్: ఈ బైక్​లోని రెండు వేరియంట్లలో మొత్తం ఐదు కలర్ ఆప్షన్​లను అందించారు. దీని డ్రమ్ వేరియంట్ మాట్టే మాగ్నెటిక్ సిల్వర్, కాండీ బ్లేజింగ్ రెడ్ రంగులలో అందుబాటులో ఉండగా, డిస్క్ వేరియంట్ మెటాలిక్ నెక్సస్ బ్లూ, బ్లాక్ టీల్ బ్లూ, బ్లాక్ పెర్ల్ రెడ్ కలర్ ఆప్షన్​లలో లభిస్తుంది.

2025 హీరో గ్లామర్ X 125 ఇంజిన్: హీరో గ్లామర్ Xలో 124.7cc, సింగిల్-సిలిండర్ ఇంజిన్‌ ఉంటుంది. ఇది 8,250 rpm వద్ద 11.40 bhp పవర్, 6,500 rpm వద్ద 10.5 Nm పీక్ టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇదే ఇంజిన్ 5-స్పీడ్ గేర్‌బాక్స్‌తో "హీరో Xtreme 125R"లో కూడా ఉంటుందని గమనించాలి.

మోటార్​సైకిల్ ఇతర పార్ట్స్​ గురించి మాట్లాడుకుంటే దీని ముందు భాగంలో టెలిస్కోపిక్ ఫోర్కులు, వెనక భాగంలో ఫైవ్​-స్టెప్ అడ్జస్టబుల్ ట్విన్ షాక్ అబ్జార్బర్‌లు ఉంటాయి. ఈ బైక్ రెండు వైపులా 18-అంగుళాల ట్యూబ్‌లెస్ వీల్స్‌ను కలిగి ఉంది. అయితే దీని గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ 170mm.

2025 Hero Glamour X 125: ప్రముఖ టూ-వీలర్స్ తయారీ సంస్థ హీరో మోటార్‌కార్ప్ తన "గ్లామర్ X"ను అప్డేట్ చేసి భారత మార్కెట్​లో విడుదల చేసింది. ఈ మోటార్‌సైకిల్‌ను కంపెనీ 125 cc కమ్యూటర్ విభాగంలో ప్రవేశపెట్టింది. అయితే మార్కెట్​లో ఈ విభాగంలో పెరుగుతున్న డిమాండ్ దృష్ట్యా ఇందులో కొత్త ఫీచర్లను జోడించింది. డిజైన్​లో కూడా మార్పులు చేసి దీన్ని స్పోర్టీ లుక్​లో తీసుకొచ్చింది. ముఖ్యంగా ఈ విభాగంలో మొదటిసారిగా కంపెనీ క్రూయిజ్ కంట్రోల్ ఫీచర్‌ను జోడించింది. ఇది కొనుగోలుదారులకు కమ్యూటర్-క్లాస్ ద్విచక్ర వాహనం నుంచి అంచనాల స్థాయిని పెంచే సాహసోపేతమైన చర్య.

వేరియంట్లు: కంపెనీ దీన్ని రెండు వేరియంట్లలో విడుదల చేసింది.

  • X డ్రమ్
  • డిస్క్

వేరియంట్ల వారీగా హీరో గ్లామర్ ధరలు:

  • X డ్రమ్ వేరియంట్ ధర: రూ. 89,999 (ఎక్స్-షోరూమ్)
  • డిస్క్ వేరియంట్ ధర: రూ. 99,999 (ఎక్స్-షోరూమ్)

పాత మోడల్‌తో పోలిస్తే ఈ హీరో "గ్లామర్ X 125"లో కొత్తగా ఉన్నవాటిలో మెయిన్​ ఫీచర్ క్రూయిజ్ కంట్రోల్ సిస్టమ్. ఇది సాధారణంగా "TVS అపాచీ RTR 310" లేదా "KTM 390 డ్యూక్" వంటి ప్రీమియం, పెద్ద మోటార్‌సైకిళ్లలో కనిపిస్తుంది. బైక్ రైట్ స్విచ్‌గేర్‌పై డెడికేటెడ్ క్రూయిజ్ కంట్రోల్ టోగుల్ స్పీడ్ సెట్, రీసెట్ స్విచ్ ఇచ్చారు. వీటితో పాటు దీనిలో రైడ్-బై-వైర్ థ్రోటిల్ సిస్టమ్‌ను కూడా అందించారు. ఇది ఈ విభాగంలో మొదటిసారి కన్పిస్తుంది.

2025 హీరో గ్లామర్ X 125 ఫీచర్లు: కంపెనీ ఈ కొత్త "గ్లామర్ X 125"లో కొత్త కలర్ LCD ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్‌ను ఉపయోగించింది. ఇది దీని ఫీచర్లను మరింత మెరుగుపరుస్తుంది. ఇది గేర్-షిఫ్ట్ ఇండికేటర్స్, బ్లూటూత్ కనెక్టివిటీ, బ్రైట్‌నెస్ అడ్జస్ట్మెంట్, టర్న్-బై-టర్న్ నావిగేషన్ వంటి ఫీచర్లను కలిగి ఉంది.

దీని ఫీచర్ల జాబితాలో క్లస్టర్ కింద USB టైప్-C ఛార్జింగ్ పోర్ట్ కూడా ఉంది. ఇది ఎకో, రోడ్, పవర్ అనే మూడు రైడ్ మోడ్‌లను కూడా కలిగి ఉంది. వీటితో పాటు హీరో ఇందులో 'పానిక్ బ్రేక్ అలర్ట్'ను కూడా ఇంటిగ్రేట్ చేసింది. ఇది సడన్ బ్రేక్ వేసినప్పుడు రియర్ ఇండికేటర్స్​ను ఫ్లాష్ చేస్తుంది.

2025 Hero Glamour X 125
2025 Hero Glamour X 125 (Photo Credit- Hero MotoCorp)

2025 హీరో గ్లామర్ X 125 డిజైన్: బైక్ లుక్స్ గురించి చెప్పాలంటే ఈ మోటార్ సైకిల్ ముందు, వెనక భాగంలో ఫుల్ LED సెటప్‌ను కలిగి ఉంది. బైక్ రెండు వైపులా H-ఆకారపు LED DRLలు ఇన్​స్టాల్ చేశారు. దీనితో పాటు మోటార్ సైకిల్ సింపుల్​ కానీ ఆకర్షణీయంగా కనిపించే ట్యాంక్ కవర్లు, బాడీ ప్యానెల్స్​ను కూడా కలిగి ఉంది.

కలర్ ఆప్షన్స్: ఈ బైక్​లోని రెండు వేరియంట్లలో మొత్తం ఐదు కలర్ ఆప్షన్​లను అందించారు. దీని డ్రమ్ వేరియంట్ మాట్టే మాగ్నెటిక్ సిల్వర్, కాండీ బ్లేజింగ్ రెడ్ రంగులలో అందుబాటులో ఉండగా, డిస్క్ వేరియంట్ మెటాలిక్ నెక్సస్ బ్లూ, బ్లాక్ టీల్ బ్లూ, బ్లాక్ పెర్ల్ రెడ్ కలర్ ఆప్షన్​లలో లభిస్తుంది.

2025 హీరో గ్లామర్ X 125 ఇంజిన్: హీరో గ్లామర్ Xలో 124.7cc, సింగిల్-సిలిండర్ ఇంజిన్‌ ఉంటుంది. ఇది 8,250 rpm వద్ద 11.40 bhp పవర్, 6,500 rpm వద్ద 10.5 Nm పీక్ టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇదే ఇంజిన్ 5-స్పీడ్ గేర్‌బాక్స్‌తో "హీరో Xtreme 125R"లో కూడా ఉంటుందని గమనించాలి.

మోటార్​సైకిల్ ఇతర పార్ట్స్​ గురించి మాట్లాడుకుంటే దీని ముందు భాగంలో టెలిస్కోపిక్ ఫోర్కులు, వెనక భాగంలో ఫైవ్​-స్టెప్ అడ్జస్టబుల్ ట్విన్ షాక్ అబ్జార్బర్‌లు ఉంటాయి. ఈ బైక్ రెండు వైపులా 18-అంగుళాల ట్యూబ్‌లెస్ వీల్స్‌ను కలిగి ఉంది. అయితే దీని గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ 170mm.

For All Latest Updates

TAGGED:

HERO GLAMOUR X 125 PRICEHERO GLAMOUR X 125 FEATURESHERO GLAMOUR X 125 ENGINE2025 HERO GLAMOUR X 125 SPECS2025 HERO GLAMOUR X 125

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

NCC స్పెషల్​ ఎంట్రీతో ఆర్మీ ఆఫీసర్​ ఉద్యోగాలు - లెఫ్టినెంట్‌ హోదాతో విధుల్లోకి

రోజుకు రూ.1.50తో రూ.10 లక్షల ఇన్సూరెన్స్​ - తపాలా శాఖ ప్రమాద బీమా పాలసీలు

ఆధార్​ మాదిరిగా భూములకు 'భూధార్' - ప్రతి కమతానికీ ప్రత్యేక సంఖ్య​

రెండో రోజు కలెక్షన్స్– 'కూలీ' కంటే రూ.3కోట్లు ఎక్కువ వసూలు చేసిన 'వార్ 2'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.