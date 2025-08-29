ETV Bharat / technology

కొత్త ఫీచర్లతో 2025 BMW X5 SUV లాంఛ్- ధర కూడా పెరిగిందిగా!- ఇప్పుడెంతంటే? - 2025 BMW X5 LAUNCHED

భారత మార్కెట్​లోకి అప్డేటెడ్ BMW X5- ధర, ఫీచర్ల వివరాలు ఇవే!

2025 BMW X5 Launched
2025 BMW X5 Launched (Photo Credit- BMW India)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 29, 2025 at 5:32 PM IST

2 Min Read

2025 BMW X5 Launched: లగ్జరీ కార్ల తయారీ సంస్థ BMW ఇండియా తన "BMW X5"ను కొత్త ఫీచర్లతో అప్‌డేట్ చేసి కొత్త ధరకు విడుదల చేసింది. కంపెనీ దీని నాలుగు వేరియంట్‌ల ధరలను రూ.2.5 లక్షలు పెంచింది. దీంతో ఈ కొత్త "BMW X5" ధర ఇప్పుడు దాదాపు రూ.1 కోటి నుంచి రూ.1.15 కోట్ల వద్ద ఉంది. అయితే ఇంతముందు దీని ధర రూ.97.80 లక్షల నుంచి ప్రారంభమై రూ. 1.125 కోట్ల వరకు ఉండేది. ఇకపోతే దీనితో పాటు BMW ఇండియా దాని మునుపటి "M స్పోర్ట్" వేరియంట్​ను మరింత స్పోర్టీగా కనిపించే "M స్పోర్ట్ ప్రో" తో భర్తీ చేసింది.

2025 BMW X5 ఫీచర్లు: ఈ కొత్త "BMW X5"లో అతిపెద్ద అప్‌గ్రేడ్ ఏంటంటే కంపెనీ ఈ కారులో ఎయిర్ సస్పెన్షన్‌ను ఉపయోగించింది. ఇది గతంలో హై-స్పెక్ వేరియంట్‌లలో మాత్రమే అందుబాటులో ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు దీనిని శ్రేణి అంతటా స్టాండర్డ్​గా ఉపయోగిస్తున్నారు. అదనంగా కంపెనీ అన్ని "BMW X5" వేరియంట్‌లకు xOffroad ప్యాకేజీని జోడించింది. ఇది xSand, xRocks, xGravel, xSnow వంటి నాలుగు ఆఫ్-రోడ్ డ్రైవింగ్ మోడ్‌లను సెంటర్ కన్సోల్‌లో రాకర్ స్విచ్ ద్వారా అందిస్తుంది.

2025 BMW X5 అండ్ M-స్పోర్ట్ ప్రో మధ్య తేడాలు?: స్టాండర్డ్​ "BMW X5"తో పోలిస్తే ఈ కొత్త "M స్పోర్ట్ ప్రో"లోని వేరియంట్‌ల బయట, లోపలి భాగాలు చాలా భిన్నంగా కనిపిస్తాయి, మరిన్ని ఫీచర్లతో వస్తాయి. ఈ వేరియంట్లు వెంటిలేటెడ్ ఫ్రంట్ సీట్లు, హెడ్-అప్ డిస్​ప్లే వంటి ఫీచర్లతో పాటు బయటి భాగంలో M-స్పెసిఫిక్ డిజైన్ మార్పులను కలిగి ఉంటాయి. వీటితోపాటు పాటు బ్లాక్-అవుట్ ఇల్యూమినేటెడ్ గ్రిల్​ ఉంటుంది.

ఈ కారు M స్పోర్ట్ ఎగ్జాస్ట్ పైపు, రూఫ్ రైల్స్‌తో కూడిన M స్పోర్ట్ ఏరో ప్యాకేజీని అందిస్తుంది. ఇందులో ఫ్రంట్ స్ప్లిటర్, సైడ్ స్కర్ట్‌లు, రియర్ డిఫ్యూజర్ ఉన్నాయి. దీని హై-వేరియంట్‌లలో విభిన్నమైన 21-అంగుళాల అల్లాయ్ వీల్స్, M స్పోర్ట్ డిఫరెన్షియల్, రెడ్ బ్రేక్ కాలిపర్‌లు లభిస్తాయి.

ఇక దీని ఇంటీరియర్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఈ కొత్త "BMW X5 M స్పోర్ట్ ప్రో" వేరియంట్ డ్యూయల్-టోన్ టార్టుఫో (సాడిల్-బ్రౌన్), నలుపు రంగులో లేదా వైట్ అండ్ బ్లాక్ కలర్​లో అందుబాటులో ఉంటుంది. అదే సమయంలో స్టాండర్డ్ "BMW X5"లో పెర్ఫొరేటెడ్ సెన్సాఫిన్ అప్హోల్స్టరీ, డెకరేటివ్ స్టిచింగ్, కాగ్నాక్ షేడ్ ఉన్నాయి.

"BMW X5" కలర్ ఆప్షన్స్: ఈ కొత్త "BMW X5" వాహనం ఆరు కలర్ ఆప్షన్‌లలో లభిస్తుంది.

  • బ్రూక్లిన్ గ్రే
  • కార్బన్ బ్లాక్
  • మినరల్ వైట్
  • స్కైస్క్రాపర్ గ్రే
  • టాంజానైట్ బ్లూ
  • బ్లాక్ సఫైర్

2025 BMW X5 ధర:

2025 BMW X5 Variant wise Price (in Rs)
VariantsNew priceold priceThe difference in price
xDrive40i1.003 crores97.80 lakhs of RsRs 2.5 lakh
xDrive40i M Sport Pro1.13 crores1.105 croresRs 2.5 lakh
xDrive30d1.023 crores99.80 lakhs of RsRs 2.5 lakh
xDrive30d M Sport Pro1.15 crores1.125 crores of RsRs 2.5 lakh

2025 BMW X5 Launched: లగ్జరీ కార్ల తయారీ సంస్థ BMW ఇండియా తన "BMW X5"ను కొత్త ఫీచర్లతో అప్‌డేట్ చేసి కొత్త ధరకు విడుదల చేసింది. కంపెనీ దీని నాలుగు వేరియంట్‌ల ధరలను రూ.2.5 లక్షలు పెంచింది. దీంతో ఈ కొత్త "BMW X5" ధర ఇప్పుడు దాదాపు రూ.1 కోటి నుంచి రూ.1.15 కోట్ల వద్ద ఉంది. అయితే ఇంతముందు దీని ధర రూ.97.80 లక్షల నుంచి ప్రారంభమై రూ. 1.125 కోట్ల వరకు ఉండేది. ఇకపోతే దీనితో పాటు BMW ఇండియా దాని మునుపటి "M స్పోర్ట్" వేరియంట్​ను మరింత స్పోర్టీగా కనిపించే "M స్పోర్ట్ ప్రో" తో భర్తీ చేసింది.

2025 BMW X5 ఫీచర్లు: ఈ కొత్త "BMW X5"లో అతిపెద్ద అప్‌గ్రేడ్ ఏంటంటే కంపెనీ ఈ కారులో ఎయిర్ సస్పెన్షన్‌ను ఉపయోగించింది. ఇది గతంలో హై-స్పెక్ వేరియంట్‌లలో మాత్రమే అందుబాటులో ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు దీనిని శ్రేణి అంతటా స్టాండర్డ్​గా ఉపయోగిస్తున్నారు. అదనంగా కంపెనీ అన్ని "BMW X5" వేరియంట్‌లకు xOffroad ప్యాకేజీని జోడించింది. ఇది xSand, xRocks, xGravel, xSnow వంటి నాలుగు ఆఫ్-రోడ్ డ్రైవింగ్ మోడ్‌లను సెంటర్ కన్సోల్‌లో రాకర్ స్విచ్ ద్వారా అందిస్తుంది.

2025 BMW X5 అండ్ M-స్పోర్ట్ ప్రో మధ్య తేడాలు?: స్టాండర్డ్​ "BMW X5"తో పోలిస్తే ఈ కొత్త "M స్పోర్ట్ ప్రో"లోని వేరియంట్‌ల బయట, లోపలి భాగాలు చాలా భిన్నంగా కనిపిస్తాయి, మరిన్ని ఫీచర్లతో వస్తాయి. ఈ వేరియంట్లు వెంటిలేటెడ్ ఫ్రంట్ సీట్లు, హెడ్-అప్ డిస్​ప్లే వంటి ఫీచర్లతో పాటు బయటి భాగంలో M-స్పెసిఫిక్ డిజైన్ మార్పులను కలిగి ఉంటాయి. వీటితోపాటు పాటు బ్లాక్-అవుట్ ఇల్యూమినేటెడ్ గ్రిల్​ ఉంటుంది.

ఈ కారు M స్పోర్ట్ ఎగ్జాస్ట్ పైపు, రూఫ్ రైల్స్‌తో కూడిన M స్పోర్ట్ ఏరో ప్యాకేజీని అందిస్తుంది. ఇందులో ఫ్రంట్ స్ప్లిటర్, సైడ్ స్కర్ట్‌లు, రియర్ డిఫ్యూజర్ ఉన్నాయి. దీని హై-వేరియంట్‌లలో విభిన్నమైన 21-అంగుళాల అల్లాయ్ వీల్స్, M స్పోర్ట్ డిఫరెన్షియల్, రెడ్ బ్రేక్ కాలిపర్‌లు లభిస్తాయి.

ఇక దీని ఇంటీరియర్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఈ కొత్త "BMW X5 M స్పోర్ట్ ప్రో" వేరియంట్ డ్యూయల్-టోన్ టార్టుఫో (సాడిల్-బ్రౌన్), నలుపు రంగులో లేదా వైట్ అండ్ బ్లాక్ కలర్​లో అందుబాటులో ఉంటుంది. అదే సమయంలో స్టాండర్డ్ "BMW X5"లో పెర్ఫొరేటెడ్ సెన్సాఫిన్ అప్హోల్స్టరీ, డెకరేటివ్ స్టిచింగ్, కాగ్నాక్ షేడ్ ఉన్నాయి.

"BMW X5" కలర్ ఆప్షన్స్: ఈ కొత్త "BMW X5" వాహనం ఆరు కలర్ ఆప్షన్‌లలో లభిస్తుంది.

  • బ్రూక్లిన్ గ్రే
  • కార్బన్ బ్లాక్
  • మినరల్ వైట్
  • స్కైస్క్రాపర్ గ్రే
  • టాంజానైట్ బ్లూ
  • బ్లాక్ సఫైర్

2025 BMW X5 ధర:

2025 BMW X5 Variant wise Price (in Rs)
VariantsNew priceold priceThe difference in price
xDrive40i1.003 crores97.80 lakhs of RsRs 2.5 lakh
xDrive40i M Sport Pro1.13 crores1.105 croresRs 2.5 lakh
xDrive30d1.023 crores99.80 lakhs of RsRs 2.5 lakh
xDrive30d M Sport Pro1.15 crores1.125 crores of RsRs 2.5 lakh

For All Latest Updates

TAGGED:

2025 BMW X5 PRICE2025 BMW X5 FEATURES2025 BMW X5 PRO2025 BMW X5 ENGINE2025 BMW X5 LAUNCHED

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

అందానికి బాదం నూనె - ఇలా వాడితే జుట్టు సమస్యలూ పోతాయట!

కుజ దోషాలు పోగొట్టే స్కంద షష్టి- ఎలా పూజ చేసుకోవాలి?

ఆంధ్రప్రదేశ్​లో దర్శించాల్సిన ప్రముఖ దేవాలయాలు! - మీరు వెళ్లొచ్చారా!

కన్ను ఉబ్బి, దృష్టి మసకబారుతోందా? - అది గ్లకోమా కావొచ్చట!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.