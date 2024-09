ETV Bharat / technology

ఆధార్ ఫ్రీ అప్​డేట్​కు ఇంకా 10రోజులే- ఇంటివద్దే ఈజీగా అప్​డేట్​ చేసుకోండిలా! - Aadhaar Card Free Update

How to Update Aadhar Card in Mobile Phone: ప్రస్తుతం ఏ పని చేయాలన్నా ఆధార్ కార్డు ఉండాల్సిందే. అంత ఉపయోగకరమైన ఆధార్ కార్డులో ఒక్క చిన్న మిస్టేక్ ఉన్నా ముఖ్యమైన పనులు నిలిచిపోవచ్చు. దీంతోపాటు ఆధార్ చేయించుకున్న ప్రతి 10 సంవత్సరాలకు ఒకసారి అడ్రస్, ప్రూప్స్​ డాక్యుమెంట్స్​ను అప్​డేట్​ చేసుకోవాలి.

ఈ నేపథ్యంలో ఆధార్ కార్డులో ఉన్న తప్పులను సరిదిద్దుకునేందుకు కేంద్రం అవకాశాన్ని కల్పించింది. సెప్టెంబర్ 14 లోపు ఫ్రీగా ఆధార్ అప్​డేట్ చేసుకునేందుకు గడువు ఇచ్చింది. అంటే ఆధార్ ఫ్రీ అప్​డేట్​కు ఇంకా 10 రోజుల సమయం మాత్రమే ఉంది. ఈలోగా ఆధార్​ అప్​డేట్​ చేసుకోకపోతే ఆధార్​ సెంటర్​కు వెళ్లి రూ. 50 చెల్లించి అప్‌డేట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అయితే ఆ అవసరం లేకుండా ఇంట్లో కూర్చునే మొబైల్​ ఫోన్​లో ఈ కింది ఈజీ స్టెప్స్​తో ఆధార్ అప్​డేట్​ చేసుకోవచ్చు.

ఆధార్ ఫ్రీ అప్​డేట్​ సింపుల్​ ప్రాసెస్: