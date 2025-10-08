స్కూల్కు వెళ్తూనే వెయిట్ లిఫ్టింగ్లో శిక్షణ - ఒలింపిక్స్లో పతకం సాధించడమే లక్ష్యమంటున్న జుహిత
వెయిట్ లిఫ్టింగ్లో రాణిస్తున్న జుహిత గుణ - ఆరో తరగతి నుంచే వెయిట్లిఫ్టింగ్పై శిక్షణ - ఓపెన్ నేషనల్ యూత్ విభాగంలో రజత పతకం, ఒలింపిక్స్లో భారత్కు పతకం అందించడమే లక్ష్యం .
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 8, 2025 at 8:35 PM IST
Yuva Story On Weight Lifter Juhita Guna From Rajamahendravaram: ఆ దంపతులకు ముగ్గురూ అమ్మాయిలే. కుటుంబపోషణ సైతం అంతంత మాత్రమే. అయినప్పటికీ తల్లిదండ్రుల ఆశయమే తన లక్ష్యంగా వెయిట్లిఫ్టింగ్లో కఠోరసాధన చేస్తోంది ఆ యువతి. ఆరో తరగతి నుంచే వెయిట్ లిఫ్టింగ్లో శిక్షణ తీసుకుంటోంది. కేవలం నాలుగేళ్లలో జిల్లా, రాష్ట్ర, జాతీయ, అంతర్జాతీయ పోటీల్లో పాల్గొని పతకాల పంట పండిస్తోంది. తాజాగా కామన్వెల్త్ ఛాంపియన్షిప్లో బంగారు పతకం సాధించింది. రెండుసార్లు ఖేలో ఇండియాకు ఎంపికై వెయిట్ లిఫ్టింగ్లో అద్భుతంగా రాణిస్తున్న రాజమహేంద్రవరం జిల్లాకు చెందిన జుహిత గుణపై ప్రత్యేక కథనం
వెయిట్ లిఫ్టింగ్లో అసాధారణ ప్రతిభ: తల్లిదండ్రుల ఆశయమే తన లక్ష్యంగా వెయిట్ లిఫ్టింగ్లో రాటుదేలిందీ యువతి. 2024లో తొలిసారి రాష్ట్రస్థాయి పోటీల్లో మొదటి స్థానంలో నిలిచి జాతీయ స్థాయికి ఎంపికైంది. అదే ఏడాది హిమాచల్ ప్రదేశ్లో జరిగిన ఓపెన్ నేషనల్ యూత్ విభాగంలో రజత పతకం సాధించి ఖేలో ఇండియాకు ఎంపికైంది. అనంతరం స్టేట్ స్కూల్ మీట్ వెయిట్ లిఫ్టింగ్ పోటీల్లో పాల్గొని బెస్ట్ లిఫ్టర్ అవార్డు పొందింది. ఈ ఏడాది మణిపూర్లో జరిగిన స్కూల్ గేమ్స్ నేషనల్ పోటీలో, ఖేలో ఇండియా యూత్ గేమ్స్లో రెండో స్థానంలో నిలిచిందీ యువతి.
ఒల్ంపిక్స్లో పతకం సాధించడమే లక్ష్యం: ఈ యువతి పేరు జుహిత గుణ. రాజమహేంద్రవరం స్వస్థలం. ప్రస్తుతం పదో తరగతి చదువుతోంది. దేవీప్రసాద్, పార్వతి వరలక్ష్మి తల్లీదండ్రులు. ముగ్గురు అక్కాచెల్లెల్లో రెండవది. ఆరో తరగతి నుంచే వెయిట్లిఫ్టింగ్లో శిక్షణా తీసుకుంటోంది. కేవలం 4 ఏళ్లల్లో వివిధ టోర్నమెంట్లలో పాల్గొని పతకాలు కైవసం చేసుకుంటోంది. తాజాగా కామన్వెల్త్ ఛాంపియన్షిప్ యూత్ 69 కేజీల కేటగిరీలో బంగారు పతకం సాధించింది. అహ్మదాబాద్లో జరిగిన కామన్వెల్త్ టోర్నీలో 168 కేజీల స్కోర్ సాధించి ఛాంపియన్ గా నిలిచింది. పాల్గొన్న ప్రతి పోటీలోనూ సత్తా చాటుతున్న ఈ క్రీడాకారిణి ఆసియా క్రీడల్లో పోటీపడేందుకు తీవ్రంగా సాధన చేస్తోంది.
ప్రస్తుతం లక్నోలోని నేషనల్ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్లో శిక్షణ తీసుకుంటోంది. భవిష్యత్లో ఒలింపిక్స్లో భారత్కు పతకం అందించడమే లక్ష్యమంటోంది. ఓ వైపు పాఠశాలకు వెళ్తూనే మరోవైపు వెయిట్ లిఫ్టింగ్లో శిక్షణ పొందుతూ జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో పతకాలు సాధిస్తోంది జుహిత. తాను ఈ స్థాయికి చేరుకోవడానికి తల్లిదండ్రులు, గురువు అందించిన ప్రోత్సాహమేనని చెబుతోంది. తండ్రి డీటీపీ ఆపరేటర్గా పని చేస్తుండగా తల్లి సచివాలయంలో ఉద్యోగం చేస్తోంది.
ఎంతో ఖర్చుతో కూడిన వెయిట్ లిఫ్టింగ్ క్రీడలో రాణిస్తున్న తమ కుమార్తెకు ప్రభుత్వం, స్పాన్సర్లు అండగా నిలవాలని తల్లిదండ్రులు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. జుహిత గుణలో ప్రతిభ గుర్తించిన గురువు ఏళ్ల భాస్కరరావు మరింత మెరుగ్గా రాణించేందుకు తీర్చిదిద్దుతున్నారు. దేశానికి మరిన్ని పతకాలు సాధించేందుకు ప్రభుత్వం సాయం చేయాలని కోరుతున్నాడు. చిన్న వయస్సులోనే దేశానికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తూ అద్భుతంగా రాణిస్తున్న ఈ యువ క్రీడాకారిణికి మరింత ప్రోత్సాహం అందిస్తే మరిన్ని పతకాలు అందిస్తానని చెబుతోంది.
"తాజాగా వెయిట్ లిఫ్టింగ్, కామన్వెల్త్ గేమ్స్లో యూత్ విభాగంలో గోల్డ్ మెడల్ను సాధించాను. రాష్ట్ర, జాతీయ స్థాయిలో సైతం ఎన్నో పతకాలను సాధించాను. అహ్మదాబాద్లో జరిగిన కామన్వెల్త్ టోర్నీలో 168 కేజీల స్కోర్ సాధించాను. ప్రస్తుతం లక్నోలోని నేషనల్ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్లో శిక్షణ తీసుకుంటున్నాను. నాకు మరింత ప్రోత్సాహం అందిస్తే మరిన్ని పతకాలను అందిస్తాను. ఒలింపిక్స్లో భారత్కు పతకం అందించడమే నా లక్ష్యం"-జుహిత గుణ, వెయిట్ లిఫ్టింగ్ క్రీడాకారిణి
"తండ్రి డీటీపీ ఆపరేటర్గా పని చేస్తున్నారు. తల్లి సచివాలయంలో ఉద్యోగం చేస్తోంది. అయినా సరే తన సంకల్పంతో ఎంతో ఖర్చుతో కూడిన వెయిట్ లిఫ్టింగ్ క్రీడలో రాణిస్తుంది. వీరి కుటుంబమేమి సంపన్న కుటుంబం కాదు. దీన్ని గుర్తించి జుహిత గుణకు ప్రభుత్వం, స్పాన్సర్లు అండగా నిలవాలని ఈ సందర్భంగా కోరుతున్నాను. భవిష్యత్తులో జుహిత దేశానికి మరిన్ని పతకాలు సాధించేందుకు ప్రభుత్వం సాయం చేయాలని మేమంతా కోరుతున్నాం"-ఏళ్ల భాస్కరరావు, వెయిట్ లిఫ్టింగ్ శిక్షకుడు
