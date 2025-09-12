ETV Bharat / state

స్వయం ఉపాధి వైపు యువత అడుగులు - జీవితంలో స్థిరపడతామని ధీమా

స్వయం ఉపాధి వైపు యువత ఆసక్తి - టైలరింగ్, బ్యూటీషియన్​లో రాణిస్తున్న యువత - విద్యను అభ్యసిస్తూనే వివిధ కోర్సులు - ఉపాధి శిక్షణతో జీవితంలో స్థిరపడతామంటూ ధీమా

Yuva story on self employed Youth At Vijayawada
Yuva story on self employed Youth At Vijayawada (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 12, 2025 at 6:10 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Yuva Story on Self Employed Youth At Vijayawada: యువత అంటే సినిమాలు, షికార్లే కాదు. మారుతున్న కాలంతో పాటు వారి ఆలోచనల్లోనూ మార్పు వస్తోంది. ప్రధానంగా యువతులు స్వయం ఉపాధి వైపు ఆలోచన చేస్తున్నారు. చదువుకుంటూనే వివిధ అంశాల్లో నైపుణ్యం సాధిస్తున్న వారు కొందరైతే, స్వయం ఉపాధి రంగాల్లో శిక్షణ తీసుకుని ఉపాధి పొందుతున్న వారు మరికొందరు. చదువుతూనే వారి చదువుకు కావాల్సిన అదాయం సంపాదిస్తూ పలువురికి ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు విజయవాడకు చెందిన యువతీ యువకులు.

టైలరింగ్, బ్యూటీషియన్​లో శిక్షణ: వివిధ కోర్సుల్లో శిక్షణ పొందుతున్న వీరంతా విజయవాడకు చెందిన యువత. యూత్ అంటే స్నేహితులతో కలిసి ఎంజాయ్ చేస్తుంటారు. అయితే వీరు మాత్రం చదువుకునే సమయంలోనే ఆయా కోర్సులు నేర్చుకోవాలని భావించారు. కళాశాల విద్య అభ్యసిస్తూనే ట్యాలీ, బ్యూటీషియన్, టైలరింగ్, ఎంబ్రాయిడరీ వంటి కోర్సులు నేర్చుకున్నారు. ఇప్పటికే ఆయా రంగాల్లో శిక్షణ పూర్తి చేసుకుని ఇతరులకు శిక్షణ ఇస్తూ ఉపాధి పొందుతున్నారు.

స్వయం ఉపాధి వైపు యువత అడుగులు - జీవితంలో స్థిరపడతామని ధీమా (ETV)

ప్రస్తుతం బ్యూటీషియన్ కోర్సుకి మంచి డిమాండ్ ఉందని తెలుసుకొని శిక్షణ పొందుతున్నారీ యువతులు. శిక్షణ పూర్తి చేసుకున్న వారు ఇతరులకు తర్ఫీదునిస్తూ ఉపాధి పొందుతున్నారు. పుట్టినరోజు, పెళ్లిల్లు వంటి శుభకార్యాల్లో మేకప్‌ వేసి వేలాది రూపాయలు సంపాదిస్తున్నారు మరికొందరు. ఆర్థికంగా కలిగిన వారు బ్యూటీ పార్లర్లు నెలకొల్పుతూ మంచి లాభాలు గడిస్తున్నారు.డిగ్రీ చదువుకుంటూనే తన చదువుకి అవసరమైన ఆదాయం పొందుతున్నాడు సాయి లోహిత్‌. టాలీ నేర్చుకోవడం వల్లే ఇది సాధ్యమయ్యిందని అంటున్నాడు.

భవిష్యత్‌లో టాలీ నేర్చుకునే వారికి మంచి ఉపాధి అవకాశాలు ఉంటాయంటున్నాడు. బ్యూటీషియన్ కోర్సుకి ఉండే డిమాండ్‌ని గుర్తించి తాము చదువుతూనే ఈ రంగంలో ట్రైనింగ్ తీసుకుంటున్నాం అంటున్నారీ యువతులు. భవిష్యత్తులో ఉద్యోగం రాకపోయినా ప్రస్తుతం ఆయా రంగాల్లో సంపాదించిన నైపుణ్యంతో జీవితంలో స్థిరపడతామన్న ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నారీ యువతులు. చదువు పూర్తయ్యాక ఉపాధి అవకాశాలు లేక ఒత్తిడికి లోనవడం కంటే ఉన్న సమయాన్ని సరైన పద్ధతిలో ఉపయోగించుకుంటే మంచి ఫలితాలు ఉంటాయని చెబుతున్నారు.

స్నేహితులు ఇచ్చిన సలహాలతో టైలరింగ్ నేర్చుకుని కుటుంబ పోషణకు అవసరమైన ఆదాయం సంపాదిస్తున్నారు మరికొందరు యువతులు. టైలరింగ్ నేర్చుకుని ఇంటి వద్దే పని చేయడం వల్ల మహిళలు ఆర్థికంగా నిలదొక్కుకోవచ్చునని చెబుతున్నారు. టైలరింగ్‌లో తాను నేర్చుకున్న విద్యను ఎంతో మందికి నేర్పుతూ ప్రస్తుతం నెలకి ముప్పై వేల వరకు ఆదాయం పొందుతున్నానని చెబుతోంది శిక్షకురాలు నాగ వరలక్ష్మి.

చదువు పూర్తయిన తరువాత ఉపాధి అవకాశాలు లేక ఇబ్బంది పడే కంటే చదువుతూ ఆసక్తి ఉన్న రంగాల్లో నైపుణ్యం సంపాదించుకోవడం ఎంతో మేలంటున్నారీ యువత. తమకి ఉద్యోగం వచ్చినా రెండో ఆదాయ వనరుగా తమకు ఇష్టమైన పనిని కొనసాగిస్తామని స్పష్టం చేశారు.

"టాలీ, బ్యూటీషియన్, ఎంబ్రాయిడరీ కోర్సులను నేర్చుకోవడం వలన మా తల్లిదండ్రుల మీద భారం పడకుండా నేను చదువుకునేందుకు ఫీజును మేమే సమకూర్చుకోగలుగుతున్నాం. చదువు పూర్తయ్యాక ఉపాధి అవకాశాలు లేక ఒత్తిడికి లోనవడం కంటే ఉన్న సమయాన్ని సరైన పద్ధతిలో ఉపయోగించుకుంటే మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి. బ్యూటీషియన్స్​ బయట చాలా డిమాండ్ ఉంటుంది. ఏదైనా ఈవెంట్​కు వెళ్లితే లక్షల్లో ఆదాయాన్ని సంపాదించవచ్చు. టాలీకి సైతం మార్కెట్​లో మంచి గిరాకీ ఉంది. అదే విధంగా ఎంబ్రాయిడరీనే ఎన్నో ఉపాధి అవకాశాలను పొందేందుకు వీలవుతుంది. మేము చదువుకుంటూనే ఈ కొత్త నైపుణ్యాలను నేర్చకుంటున్నాం. వీటి ద్వారా ఒకవేళ ఉద్యోగం రాకపోయినప్పటికీ మేము నేర్చుకున్న పనుల్లో ఉన్నత స్థానాలకు వెళ్తామనే విశ్వాసం మా అందరికీ ఉంది" -సాయి లోహిత్, కీర్తి, రమ్యశ్రీ తదితరులు


చదువు ఆగిపోయిందా? ఉద్యోగం రాలేదా? - యువతకు ఉచిత నైపుణ్య శిక్షణ

స్వయం ఉపాధి వైపు యువత చూపు - వినూత్న ఆలోచనలతో చేతి నిండా సంపాదన

For All Latest Updates

TAGGED:

YUVA STORY ON VIJAYAWADA YOUTHచదువుకుంటూనే యువత స్వయం ఉపాధిYOUTH SELF EMPLOYED WHILE STUDYINGYUVA STORY ON SELF EMPLOYED YOUTHYUVA STORY ON VIJAYAWADA YOUTH

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

జీఎస్టీ 2.0 ఎఫెక్ట్​- తగ్గుతున్న వాహనాల ధరలు- మరి నిత్యావసరాల సంగతేంటి?

భారత్‌తో చర్చలకు సిద్ధం- మోదీతో మాట్లాడేందుకు ఎదురుచూస్తున్నా: ట్రంప్

వీసా లేకున్నా ఈ దేశాలు చుట్టేయొచ్చు! - ఎలానో తెలుసా?

విటమిన్ డి లోపంతో ఎన్నో ఆరోగ్య సమస్యలు? - ఇలా చేస్తే మంచిదంటున్న నిపుణులు!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.