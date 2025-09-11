ETV Bharat / state

ఇన్​స్టాగ్రామ్​లో సరదాగా చూసిన రీల్​ - వ్యాపారవేత్తగా మారిన యువకుడు

రూ.30 లక్షల పెట్టుబడితో "రుద్ర ఏకో ట్రేడర్స్‌" అనే స్టార్టప్‌ స్థాపన - మెుక్కజొన్న బెండుతో సంచులు తయారీ - ప్లాస్టిక్‌ సంచులు నిర్మూలించేలా చర్యలు

Yuva Story On Trived Carry Bags Business In Vijayawada
Yuva Story On Trived Carry Bags Business In Vijayawada (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 11, 2025 at 8:41 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Yuva Story On Trived Carry Bags Business In Vijayawada: పర్యావరణమంటే ఆ యువకుడికి ఎంతో ఇష్టం. పెరుగుతున్న కాలుష్యాన్ని చూసి ఆందోళన చెందేవాడు. ప్లాస్టిక్‌ సంచులు నివారించే మార్గమే లేదా అని ఆలోచించేవాడు. కాలుష్య నివారణకు ఏదైనా చేయాలని తపన పడేవాడు. బీటెక్‌ చేసి కొంతకాలం కొలువు చేసినా సంతృప్తి పడలేదు. ఐతే సరదాగా ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో చూసిన రీల్. ప్రస్తుతం అతన్ని ఓ వ్యాపారవేత్తగా నిలిపింది. మెుక్కజొన్న బెండుతో వినూత్న పద్ధతిలో సంచులు తయారుచేసి లాభాలు అర్జిస్తున్నాడు. అంతేకాదు మరికొంతమందికి ఉపాధిని కల్పిస్తున్నాడు.

కాలుష్యాన్ని నియంత్రిస్తూనే: సాధారంగా మనం మెుక్కజొన్న తిని, మిగిలిన బెండు చెత్తబుట్టలో పడేస్తాం. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో దీనినే ఆదాయమిచ్చే ముడి పదార్థంగా మార్చుకుంటున్నారు. విదేశాల్లో దాన్ని ప్రాసెస్‌ చేసే కంపెనీల నుంచి మెుక్కజొన్న నుంచి తయారుచేసే ఫిల్లర్‌ని దిగుమతి చేసుకొని సంచులు తయారు చేస్తున్నారు. ఓ వైపు కాలుష్యాన్ని నియంత్రిస్తూనే, మరోవైపు మంచి ఆదాయం సంపాదిస్తున్నారు. ఈ యువకుడు కూడా ఇదే రంగంలో రాణిస్తూ, పర్యావరణాన్ని కాపాడేందుకు తన వంతు కృషి చేస్తున్నాడు.

పర్యావరణహితానికి యువకుడి కృషి - ఏడాదికి కోట్లల్లో ఆదాయం అర్జిస్తున్న త్రివేద్‌ (ETV)

ఈ యువకుడి పేరు త్రివేది నాయక్‌. బెజవాడ స్వస్థలం. చిన్నతనం నుంచి పర్యావరణంపై ఆసక్తే నేడు గొప్ప వ్యాపారవేత్తగా నిలిపింది. ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో బీటెక్‌, ఆ తర్వాత ఎంబీఏ పూర్తి చేశాడు. కొంతకాలం ప్రైవేటు ఉద్యోగం చేశాడు. ఐతే అతిగా ప్లాస్టిక్‌ వాడకం, దీనివల్ల పర్యావరణం దెబ్బతినటంపై తీవ్ర ఆవేదన చెందేవాడు. ఎలాగైనా పర్యావరణం కోసం ఏదైనా చేయాలని భావించాడు. ఈ ఆలోచన నుంచి పుట్టిందే "రుద్ర ఎకో ట్రేడర్స్‌" అనే స్టార్టప్‌. బయోడీగ్రేడబుల్‌ అండ్‌ కంపోస్టబుల్‌ బ్యాగులు తయారు చేస్తూ కోట్లల్లో ఆదాయం పొందుతూ మరికొందరికి ఉపాధిని కల్పిస్తున్నాడు.

మొక్కజొన్న విత్తులతో సంచుల తయారీ: చైనా వంటి దేశాల్లో మెుక్కజొన్న విత్తులు తీసిన తర్వాత ఉండే బెండుతో సంచుల కోసం ఉపయోపడే ఫిల్టర్‌ అనే పదార్థాన్ని తయారు చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ప్రభుత్వాలు ప్లాస్టిక్‌ కట్టడిపై యుద్ధం చేస్తున్నాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో స్వచ్ఛాంద్ర, స్వర్ణాంధ్ర కార్యక్రమం విస్తృతంగా నడుస్తోంది. సింగిల్‌ యూజ్‌ ప్లాస్టిక్‌ను పూర్తిగా నిషేధించారు. ఐనప్పటికీ ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను ప్రభుత్వాలు చూపకపోవడంతో ఇప్పటికీ అనేకచోట్ల ప్లాస్టిక్‌ కవర్లనే వినియోగిస్తున్నారు. ఈ పరిణామాలన్నింటినీ తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని కొందరు యువత చక్కగా ఉపయోగించుకుంటున్నారు.

వేస్ట్‌ అన్నది ఏదీ వేస్ట్‌ కాదని నిరూపిస్తున్నాడీ యువకుడు. పర్యావరణానికి తనవంతు కృషి చేయాలని బయో డీగ్రేడబుల్‌ అండ్‌ కంపోస్టబుల్‌ బ్యాగులు తయారు చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. వీటి తయారీ కోసం దాదాపు 6 నెలలపాటు వివిధ రాష్ట్రాలు తిరిగి వివిధ అంశాలను తెలుసుకున్నాడు. ముడిసరకు ఎక్కడ తీసుకోవాలి. మార్కెటింగ్‌ ఎలా చేసుకోవాలి! ప్రజలకు ఎలా అవగాహన కల్పించాలి. అనే విషయాలపై తర్ఫీదు పొందాడు. ఆ తర్వాత పరిశ్రమను మెుదలు పెట్టి బ్యాగులు తయారు చేయడం ప్రారంభించాడు.

'బీటెక్​ చేసి ఎంబీఏ కాంప్లీట్ చేశాను. జాబ్​ చేయాలని ఇంట్రెస్ట్ లేదు. చిన్నప్పటీ నుంచి వ్యాపారం చేయాలనే ఆలోచనతోనే ఈ ఎకో ఫ్రెండ్లీ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశాను. ఫ్యూచర్ జెనరేషన్ కూడా బాగుంటుంది. ప్రస్తుతం ప్రభుత్వాలు ప్లాస్టిక్ కట్టడికి కృషి చేస్తున్నాయి. మొక్కజొన్న పొత్తులతో బ్యాగులు తయారు చేయాలనుకున్నాను. దీని కోసం దాదాపు 6 నెలలపాటు వివిధ రాష్ట్రాలు తిరిగాను. అనేక అంశాలను తెలుసుకున్నాను.' -త్రినేద్‌ నాయక్‌, రుద్ర ఎకో ట్రేడర్స్‌ యజమాని

పక్క రాష్ట్రాలకు సైతం ఎగుమతి: పర్యావరణాన్ని కాపాడేందుకు కాలుష్యాన్ని తగ్గించాలనే ఉద్దేశంతో పరిశ్రమను స్థాపించానని చెబుతున్నాడు త్రివేద్‌. ప్రారంభ దశలో ఎన్నో ఆటుపోట్లు ఎదుర్కొని, అనుభవజ్ఞుల నుంచి మార్కెటింగ్‌ చేయడంలో మెళకువలు నేర్చుకున్నాడు. సమాజంలో ప్లాస్టిక్‌ బ్యాగులు వినియోగం ఎక్కువ శాతం ఉందని గ్రహించాడు. అధైర్యపడకుండా పలు వ్యాపార సముదాయాలు, ప్రముఖ మెడికల్‌ స్టోర్లు, దేవాలయాలకు వెళ్లి తాను తయారు చేసే బ్యాగుల గురించి అవగాహన కల్పించాడు. ఆ తర్వాత ఎక్కడా వెనుదిరిగి చూడకుండా వ్యాపారాన్ని కొనసాగిస్తున్నాడు.

మెుదట్లో చిన్నమోతాదులో పర్యావరణహితమైన బ్యాగులు తయారీని ప్రారంభించిన ఈ యువకుడు. ప్రస్తుతం పక్క రాష్ట్రాలకు సైతం ఎగుమతి చేస్తున్నాడు. బయో డీగ్రేడబుల్‌ అండ్‌ కంపోస్టబుల్‌ బ్యాగులను చాలా హోటళ్లలో, రెస్టారెంట్లలో ప్యాకింగ్‌ చేసేందు వినియోగిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా యువత ఈ రంగం వైపు రావాలని పిలుపునిస్తున్నాడు. బ్యాగులు అవసరమైన వారు ఒకరోజు ముందు ఆర్డర్‌ చేస్తే తయారు చేసి ఇస్తామని చెబుతున్నారు పరిశ్రమ ఉద్యోగులు. పర్యావరణానికి మంచి చేసేందుకు ఈ తరహా పరిశ్రమలను ప్రభుత్వాలు ప్రోత్సహించి, రాయితీలు అందిస్తే మరింత మంది ఔత్సాహికులు ముందుకు వస్తారని చెబుతున్నాడు త్రినేద్‌ నాయక్‌.

ఫ్రూట్స్​ వ్యాపారంలో రాణిస్తున్న విజయవాడ యువకుడు - ఏడాదిలోనే రూ.70 కోట్ల టర్నోవర్‌

ఐటీ జాబ్​ను వదులుకొని సేంద్రీయ వ్యవసాయం - ఆర్గానిక్​గా ఫుడ్​ వ్యాపారం చేస్తున్న దంపతులు

For All Latest Updates

TAGGED:

YUVA STORY ON TRIVEDTRIVED CARRY BAGS BUSINESSRUDRA ECO TRADERS IN VIJAYAWADAMAKING CARRY BAGS FROM CORN COBCARRY BAGS BUSINESS VIJAYAWADA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

జీఎస్టీ 2.0 ఎఫెక్ట్​- తగ్గుతున్న వాహనాల ధరలు- మరి నిత్యావసరాల సంగతేంటి?

భారత్‌తో చర్చలకు సిద్ధం- మోదీతో మాట్లాడేందుకు ఎదురుచూస్తున్నా: ట్రంప్

వీసా లేకున్నా ఈ దేశాలు చుట్టేయొచ్చు! - ఎలానో తెలుసా?

విటమిన్ డి లోపంతో ఎన్నో ఆరోగ్య సమస్యలు? - ఇలా చేస్తే మంచిదంటున్న నిపుణులు!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.