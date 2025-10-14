ETV Bharat / state

సరికొత్త డిజైన్లతో ఈవీ - రేసింగ్‌లో పాల్గొని సత్తా చాటిన ఇంజినీరింగ్​ విద్యార్థులు

ఈవీలు తయారుచేస్తున్న ఆర్వీఆర్‌ జేసీ ఇంజినీరింగ్ కాలేజీ విద్యార్థులు - పాత బైకుల విడిభాగాలతో ఎలక్ట్రికల్‌ వాహనాలు తయారు - ఈవీలతో జాతీయ రేసింగ్‌ పోటీలో పాల్గొంటున్న విద్యార్థులు

Yuva Story on RVR and JC Engineering Students Make EV Vehicles
Yuva Story on RVR and JC Engineering Students Make EV Vehicles (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 14, 2025 at 4:55 PM IST

RVR And JC Engineering Students Transform Old Bikes into EV Vehicles: ఇంధన కొరత, కాలుష్య నియంత్రణ దృష్ట్యా విద్యుత్ వాహనాల వినియోగం రోజురోజుకీ పెరిగిపోతోంది. ఈ పరిణామాల్ని అందిపుచ్చుకుని ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల తయారీపై యువత ఆసక్తి చూపుతోంది. అదే దిశగా అడుగులు వేస్తున్నారు గుంటూరు జిల్లా ఆర్వీఆర్ జేసీ ఇంజినీరింగ్ కళాశాల విద్యార్థులు. పాత బైకులను ఈవీలుగా మార్చటంతో పాటు వాటి సామర్థ్యాన్ని పరీక్షించే రేసింగ్ పోటీల్లోనూ పాల్గొంటూ జాతీయ స్థాయిలో అవార్డులు సొంతం చేసుకుంటున్నారు.

పాత బైకుల విడిభాగాలతో ఈవీలు: వీరంతా గుంటూరు ఆర్వీఆర్​జేసీ ఇంజినీరింగ్‌ కాలేజీ విద్యార్థులు. విద్యుత్‌ వాహనాలకు ప్రాధాన్యత పెరుగుతున్న క్రమంలో పాత బైకుల విడిభాగాలతో ప్రయోగాలు చేస్తున్నారు. పెట్రోల్‌ ఇంజిన్‌ తొలగించి బ్యాటరీ అమర్చి సరికొత్త డిజైన్లతో ఈవీలు తయారు చేస్తున్నారు. వాటి సామర్థ్యాన్ని పరీక్షించే రేసింగ్‌ పోటీల్లోనూ పాల్గొంటూ బెస్ట్ హోల్ క్లింబ్ అవార్డు, బెస్ట్ బంప్ టెస్ట్ అవార్డు, బెస్ట్ రన్నర్ డ్రాగ్ రేస్ అవార్డు, బెస్ట్ రన్నర్ ఆటో క్రాస్ వంటి పలు అవార్డులు గెలుచుకున్నారు.

పాత బైకుల విడిభాగాలతో ఈవీ వాహనాలు (ETV)

జాతీయ స్థాయిలో ఎలక్ట్రిక్ బైక్ రేస్‌లో పాల్గొనటం అంత సులువేమీ కాదు. పోటీలో బైక్‌ ఎక్కడా ఆగకూడదు. ఆగితే పోటీ నుంచి తప్పిస్తారు. రేస్‌కు నిర్దేశించిన రూల్స్‌ ప్రకారం వాహనం ఆకృతి, పరికరాల నాణ్యత, ఖరీదు, ఎలక్ట్రికల్, మెకానికల్ విభాగాలకు సంబంధించిన విడిభాగాలు, వాటి అమరికను పరిగణనలోకి తీసుకుంటారు. ఈ ఏడాది తమిళనాడు కోయంబత్తూరులో నిర్వహించిన జాతీయ స్థాయి ఈ- రేసింగ్‌ పోటీలో 25 విద్యార్థి బృందాలు పోటీపడ్డాయి. అందులో వీరు తయారుచేసిన ఈ-బైక్ ద్వితీయ స్థానంలో నిలిచింది.

చదువును ప్రయోగాత్మకంగా అమలు: స్పష్టమైన పని విభజన ద్వారా భద్రతతో పాటు అనేక అంశాలపై జాగ్రత్త వహిస్తూ తమ చదువును ప్రయోగాత్మకంగా అమలు చేశారీ విద్యార్థి బృందం. అవసరమైన చోట అధ్యాపకుల సహకారం తీసుకుంటూ ఏడాదికో విద్యుత్‌ వాహనం తయారు చేస్తున్నారు. కేవలం బైక్ తయారీ చేయటం కాకుండా జాతీయ స్థాయిలో జరిగే ఈ-బైక్ డిజైన్ ఛాలెంజ్ పోటీల్లో పాల్గొంటున్నారు.

పోటీ నిర్వాహకుల నిబంధనల మేరకు ఏటా ఈ బైక్‌లు తయారు చేస్తున్నట్లు చెబుతున్నారీ విద్యార్థులు. 5 కిలోమీటర్ల మట్టి రోడ్డుపై నిర్వహించే రేసింగ్‌తో పాటు గుంతలు, బురద రోడ్డు, హిల్ క్లైంబింగ్, జిగ్ జాగ్ రైడింగ్ వంటి విభాగాల్లో పోటీలుంటాయి. అందులో గెలిచిన వారికి అవార్డులు ఉంటాయి. తమ ప్రతిభ నిరూపించుకునేందుకు, చదువు పూర్తయ్యాక కంపెనీల్లో అవకాశాలు సాధించేందుకు ఈ పోటీలు ఉపయోగపడతాయని అంటున్నారు. అమ్మాయిలు కూడా ఈ బైక్ రైడింగ్ పోటీల్లో పాల్గొనటం విశేషం.

హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్న అధ్యాపకులు: అంతేకాదు బండి ప్రమాదానికి గురైనా వెంటనే తెలిసేలా సెన్సార్‌ అనుసంధానించారు. వాహనం నుంచి పొగ వచ్చినా దాన్ని ఎవరైనా తీసుకెళ్లినా వెంటనే తెలిసిపోయేలా ఏర్పాట్లు చేశారు. వెహికల్‌ను మొబైల్ నుంచే నియంత్రించేలా సాంకేతికత రూపొందించారు. ఇలా అన్ని విభాగాల్లో విద్యార్థులు ప్రతిభ చూపడం వల్లే అవార్డులు వచ్చాయని అధ్యాపకులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

"బండి ప్రమాదానికి గురైనా వెంటనే తెలిసేలా సెన్సార్‌ అనుసంధానించారు. వాహనం నుంచి పొగ వచ్చినా దాన్ని ఎవరైనా తీసుకెళ్లినా వెంటనే తెలిసిపోయేలా ఏర్పాట్లు చేశారు. అన్ని విభాగాల్లో విద్యార్థులు ప్రతిభ చూపడం వల్లే అవార్డులు వచ్చాయి. ఈవీలను తయారుచేస్తూ జాతీయ స్థాయిలో అవార్డులు అందుకోవడం అధ్యాపకులుగా మాకెంతో సంతృప్తిగా ఉంది"-వెంకట మహేశ్, అసోషియేట్ ప్రొఫెసర్,

ఈవీలను నిర్మిస్తూ జాతీయ స్థాయిలో అవార్డులు అందుకుంటున్న ఈ బృందం భవిష్యత్‌లో స్పీడ్‌ బ్రేకర్‌, హెల్మెట్‌, నంబర్‌ ప్లేట్‌ డిటెక్షన్‌లను రూపొందిస్తామని చెబుతున్నారు.

"సాఫ్ట్​వేర్ లోనే ఎలక్ట్రిక్ వాహనాన్ని ఏ విధంగా రూపొందించుకోవాలో ముందుగానే నిర్ణయించుకుని ఆ తర్వాత తయారు చేశాం. పోటీ నిర్వాహకుల నిబంధనల మేరకు ఏటా ఈ బైక్‌లు తయారుచేస్తున్నాం. రేసింగ్‌తో పాటు గుంతలు, బురద రోడ్డు, హిల్ క్లైంబింగ్, జిగ్ జాగ్ రైడింగ్ వంటి విభాగాల్లో పోటీలుంటాయి. ఇందులో గెలిచిన వారికి అవార్డులు ఉంటాయి. మా ప్రతిభను పూర్తిస్థాయిలో నిరూపించుకునేందుకు, అదే విధంగా ప్రముఖ కంపెనీల్లో ఉద్యోగాలను సాధించేందుకు ఈ పోటీలు మా అందరికీ ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి"-ఆర్వీఆర్‌ జేసీ ఇంజినీరింగ్ కాలేజీ విద్యార్థులు

