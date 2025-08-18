ETV Bharat / state

ఆర్థిక కష్టాలు ఎదురైనా బెదరలేదు - పవర్‌ లిఫ్టింగ్‌లో తిరుపతమ్మ సత్తా

పవర్‌ లిఫ్టింగ్‌లో ప్రతిభ చూపుతున్నతిరుపతమ్మ - రాష్ట్ర, జాతీయస్థాయిలో 60కి పైగా స్వర్ణాలు, 50కి పైగా పతకాలు కైవసం, అంతర్జాతీయ పోటీలో పాల్గొనడమే లక్ష్యంగా కసరత్తు

Yuva Story on Power Lifter tirupathamma From NTR District
Yuva Story on Power Lifter tirupathamma From NTR District (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 18, 2025 at 5:16 PM IST

Yuva Story on Power Lifter Tirupathamma From NTR District: కష్టాలు మనల్ని మరింత బలవంతులను చేస్తాయి. ఆ కష్టాలే ఈ అమ్మాయిని స్పోర్ట్స్ ఉమన్‌గా నిలబెట్టాయి. తండ్రి వదిలేసిన ఆర్థిక కష్టాలు చుట్టుముట్టినా ఆ యువతి బెదరలేదు. ఆటలపై ఆసక్తితో పవర్‌ లిఫ్టింగ్‌లో రాటుదేలింది. అమ్మ కళ్లల్లో ఆనందం చూడాలనే కలతో రాష్ట్ర, జాతీయస్థాయి పోటీల్లో కసిగా ఆడింది. 60కిపైగా స్వర్ణాలు, 50కి పైగా పతకాలను సాధించింది. ఇటీవల జాతీయ స్థాయి స్ట్రాంగ్ ఉమెన్ ఆఫ్ ఇండియా అవార్డు అందుకుంది ఎన్టీఆర్ జిల్లాకు చెందిన తిరుపతమ్మ.

60కి పైగా స్వర్ణాలను సాధించిన యువతి: ఆర్థిక స్థోమత లేకున్నా ఆటలపై ఆసక్తిని వదల్లేదు ఈ అమ్మాయి. ఉపాధ్యాయుడి ప్రేరణతో పవర్‌ లిఫ్టింగ్‌నే జీవిత లక్ష్యంగా మల్చుకుంది. క్రమం తప్పకుండా ప్రాక్టీస్‌ చేసింది. రాష్ట్రస్థాయి పోటీల్లో పాల్గొన్న మెుదటిసారే కాంస్య పతకం సాధించి ఔరా అనిపించింది. తర్వాత వెనుదిరిగి చూడలేదు. అవకాశం దొరికిన ప్రతిచోట ప్రతిభ చూపి 60కిపైగా స్వర్ణాలు, 50కిపైగా పతకాలు సాధించింది.

ఆర్థిక కష్టాలు ఎదురైనా బెదరలేదు - పవర్‌ లిఫ్టింగ్‌లో తిరుపతమ్మ సత్తా (ETV)

బరువులను మోస్తూ కనిపిస్తున్న ఈ యువతి పేరు తిరుపతమ్మ. ఎన్టీఆర్ జిల్లా జగ్గయ్యపేట స్వస్థలం. బతుకుదెరువు కోసం కుటుంబం హైదరాబాద్‌కు వచ్చింది. ఆ సమయంలో తండ్రి అర్థాంతరంగా ఇంటిని వదిలిపోయాడు. అయినా సరే తల్లి భయపడలేదు. రేయింబవళ్లు శ్రమించి ఇద్దరు ఆడబిడ్డలను చదివించింది. పెద్దామ్మాయికి పెళ్లి చేయగా చిన్న బిడ్డను రాష్ట్రం గర్వించేలా తీర్చిదిద్దింది.

దాతలు ప్రోత్సహించాలని విజ్ఞప్తి: మెుదట జిల్లాస్థాయి కబడ్డీ పోటీల్లో ప్రతిభ చూపింది తిరుపతమ్మ. టీమ్‌ గేమ్‌ కబడ్డీలో రాణించడం కష్టమని జగ్గయ్యపేట బాయ్స్‌ హైస్కూల్‌ కోచ్‌ వెంకటేశ్వర్లు తిరుపతమ్మకు చెప్పారు. శరీర దారుఢ్యానికి పవర్‌ లిఫ్టింగ్‌ సరిపోతోందని సూచించారు. దాంతో తిరుపతమ్మ పవర్‌ లిఫ్టింగ్‌పై దృష్టి పెట్టి అద్భుతాలు సృష్టిస్తోంది. ఇంటి పరిస్థితులు అర్థం చేసుకుని అమ్మ, అక్కని కష్టపెట్టొద్దని ప్రభుత్వ హాస్టల్‌లో ఉండి డిగ్రీ వరకు చదివింది తిరుపతమ్మ. పాఠశాలలో ఉన్నప్పుడే పవర్‌ లిఫ్టింగ్‌ క్రీడాను ప్రారంభించింది. తల్లి, ఉపాధ్యాయుడి ప్రోత్సాహంతో ఆమె అంచెలంచెలుగా ఎదిగింది.

"మెుదట జిల్లాస్థాయి కబడ్డీ పోటీల్లో పాల్గొన్నాను. ఆ తర్వాత నా ప్రతిభ ఆధారంగా నేరుగా నన్ను నేషనల్స్ కు తీసుకెళ్లారు. జగ్గయ్యపేట బాయ్స్‌ హైస్కూల్‌ కోచ్‌ వెంకటేశ్వర్లు నాకు ఆటల్లో శిక్షణను అందించారు. ఆయన ప్రోత్సాహంతోనే నేను పవర్ లిఫ్టింగ్​లో రాణిస్తున్నాను. శరీర దారుఢ్యానికి పవర్‌ లిఫ్టింగ్‌ సరిపోతోందని ఆయన నాకు సూచించారు. ఇప్పుడు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో పోటీ పడేందుకు ఆర్థిక స్థోమత లేదు. దాతలెవరైనా సాయం చేస్తే నాకు ఆసరాగా ఉంటుందని భావిస్తున్నాను". -ముద్దా తిరుపతమ్మ, పవర్ వెయిట్ లిఫ్టర్

"ప్రభుత్వం సాయం చేస్తే అంతర్జాతీయ వేదికలపై ఆంధ్రప్రదేశ్ పేరు వినిపించేలా చేస్తుంది. అంతర్జాతీయస్థాయిలో ఆడేందుకు విదేశాలకు వెళ్లాలంటే తన వద్ద ఆర్థిక స్థోమత లేదు. దాతలు ఎవరైనా పెద్ద మనస్సుతో సాయం చేస్తే మన దేశానికే గర్వకారణంగా నిలుస్తుంది". -గంటా వెంకటేశ్వర్లు, తిరుపతమ్మ కోచ్

ఇప్పుడు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో పోటీ పడేందుకు ఆర్థిక స్థోమత లేక ఆపద్భాందవుల ఆసరా కోసం ఎదురుచూస్తోంది. పోటీలు ఎక్కడ జరిగినా తను ఒక్కతే ఒంటరిగా వెళ్లి పాల్గొంటోందని తిరుపతమ్మ తల్లి కొండమ్మ చెబుతున్నారు. ప్రభుత్వం సాయం చేస్తే రాష్ట్ర పేరు అంతర్జాతీయ వేదికలపై వినిపించేలా చేస్తుందని కోచ్‌ గంటా వెంకటేశ్వర్లు విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు. అంతర్జాతీయస్థాయిలో ఆడేందుకు విదేశాలకు వెళ్లాలంటే తమ వద్ద ఆర్థికస్థోమత లేదంటున్న తిరుపతమ్మ కుటుంబం దాతలు ఎవరైన పెద్దమనస్సుతో సాయం చేయాలని కోరుతున్నారు.

