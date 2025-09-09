ETV Bharat / state

ఓవైపు ఉద్యోగ బాధ్యతలు - మరోవైపు బాక్సింగ్​లో రాణిస్తున్న జగదీష్‌

మెుదట్లో సొంతంగానే సన్నద్ధమైన యువకుడు - ఒలింపిక్స్‌లో పతకం సాధించడమే తన లక్ష్యం - ఆ తర్వాత శిక్షకుడి ప్రోత్సహంతో మెళకువలు

Yuva Story On Nandaluru VRO Jagadesh
Yuva Story On Nandaluru VRO Jagadesh (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 9, 2025 at 5:56 PM IST

Yuva Story On Nandaluru VRO Jagadeesh: చేసే పనిమీద ఆసక్తి, పట్టుదల, తపన ఉంటే చాలు. అసాధ్యమనుకున్న పని కూడా సుసాధ్యం చేయెుచ్చని ఆ యువకుడు నిరూపిస్తున్నాడు. రెవెన్యూశాఖ కొలువు అంటేనే పని ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉంటుంది. అలాంటిది ఓ వైపు విధులు నిర్వహిస్తూనే, మరోవైపు బాక్సింగ్‌లో రాణిస్తున్నాడు. యూట్యూబ్‌లో ఆత్మరక్షణకు సంబంధించిన వీడియోలు చూసి సొంతంగానే సన్నద్ధమయ్యాడు. ఆ తర్వాత ఓ శిక్షకుడి పర్యవేక్షణలో ఏడాదిపాటు తర్ఫీదు పొంది రాష్ట్ర, జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో బంగారు పతకాలు సాధిస్తున్న జగదీష్‌పై కథనం.

ప్రభుత్వ ఉద్యోగం వస్తే ఏం చేస్తారని మిమ్మల్ని ఎవరైనా అడిగితే ఏం చెబుతారు. ఏముంది ఎంచక్కా ఆఫీసుకి వెళ్తాం! వారంతాల్లో రిలాక్స్‌ అవుతాం! వచ్చే జీతాన్ని లెక్కలేసుకుంటాం! అని సమాధానమిస్తారు. ఐతే ఈ బిజిలో పడి మీకు ఆహ్లాదాన్ని పంచిన అభిరుచుల్ని మరిచిపో తున్నారనే విషయాన్ని ఎప్పుడైనా గమనించారా? అంటే అవుననే సమాధానం వస్తుంది. పాతికేళ్లు దాటిన ప్రతిఒక్కరూ ఉద్యోగం పేరుతో ఇష్టాలను పక్కన పెట్టేస్తున్నారు. కానీ, నేనలా కాదంటున్నాడీ యువకుడు. ప్రభుత్వ కొలువు చేస్తూనే, బాక్సింగ్‌లో ఎక్కడ పోటీలు జరిగినా పతకం తీసుకురావాల్సిందే అన్నట్లుగా రాటుతేలాడు.

బాక్సింగ్‌లో రాణిస్తున్న యువకుడు - నందలూరులో వీర్వోగా పనిచేస్తున్న జగదీష్‌ (ETV)

రెవెన్యూ అధికారిగా విధులు నిర్వహిస్తూ: మైదానంలో బాక్సింగ్‌ సాధన చేస్తున్న ఈ యువకుడి పేరు జగదీష్‌. అన్నమయ్య జిల్లా మంటపంపల్లెకు చెందిన కొండయ్య, సుబ్బలక్ష్మీ దంపతుల కుమారుడు. 2019లో బీటెక్‌ పూర్తి చేసి పోటీ పరీక్షలకు సన్నద్ధయ్యాడు. 2020లో ప్రభుత్వం నిర్వహించిన గ్రామ సచివాలయ పరీక్షలో ప్రతిభ చూపి గ్రామ రెవెన్యూ అధికారిగా ఎంపికయ్యాడు. ప్రస్తుతం నందలూరు మండలంలో విధులు నిర్వహిస్తున్నాడు. చిన్నతనం నుంచి బాక్సింగ్‌ చేయాలన్న కోరిక నేడు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో పతకాలు సాధించేలా చేసిందని చెబుతున్నాడీ యువకుడు.

ఎవరైనా తమపై దాడి చేస్తే వారి నుంచి ఎలా తనను తాను కాపాడుకోవాలనే చిన్న ఆలోచన నుంచి వచ్చిందే ఆత్మరక్షణ విద్య. ఎక్కడా శిక్షణ తీసుకోకుండా యూట్యూబ్‌లో వీడియోలు చూసి సొంతంగానే సన్నద్ధయ్యాయని చెబుతున్నాడీ యువకుడు. ఈ క్రమంలో రాజంపేటకు చెందిన బాక్సింగ్‌ శిక్షకుడు ఆనంద్‌ పరిచమయ్యాడు. ఉద్యోగం చేస్తూనే ఖాళీ సమయం దొరికినప్పుడల్లా మైదానంలో తర్ఫీదు పొందానని వివరించాడు.

అంతర్జాతీయ ఛాంపియన్​ షిప్​ పోటీల్లో: ఏడాదిపాటు బాక్సింగ్‌లో శిక్షణ తీసుకున్న జగదీష్‌ ఈ ఏడాది మేలో గోవాలో జరిగిన జాతీయస్థాయి బాక్సింగ్‌ పోటీల్లో పాల్గొన్నాడు. ఏళ్ల తరబడి శిక్షణ తీసుకున్న ప్రత్యర్థులతో పోటీ పడి స్వర్ణం సాధించాడు. ఆ తర్వాత జులైలో నేపాల్‌లో జరిగిన అంతర్జాతీయ పోటీలకు అర్హత సాధించాడు. ఇండో-నేపాల్‌ దేశాల మధ్య జరిగిన నేపాల్‌ ఇన్విటేషనల్‌ అంతర్జాతీయ ఛాంపియన్‌ షిప్‌ పోటీల్లో సత్తాచాటి పసిడి పతకం కైవసం చేసుకున్నాడు.

ఒలింపిక్స్‌లో పతకం సాధించడమే తన లక్ష్యమని, దాని కోసం బాక్సింగ్‌లో మరింతగా మెళకువలపై పట్టు సాధిస్తానని చెబుతున్నాడీ యువకుడు. తన విజయానికి తల్లిదండ్రులతో పాటు బాక్సింగ్‌ శిక్షకుడి ప్రోత్సహం ఎంతగానో ఉందని వివరించాడు. యువత విద్యను అభ్యసిస్తూనే నచ్చిన రంగాల్లో రాణిస్తే భవిష్యత్తుకు సరైన మార్గం దొరుకుతుందని సూచించాడు.

'ఉద్యోగమనేది మన బతుకుదెరువు కోసం. అటూ చదువును, ఇటూ దీన్ని కొనసాగిస్తూ వచ్చాను. బీటెక్ 2019లో పూర్తి చేశాను. 2020లో సచివాలయంలో వీఆర్వోగా జాబ్ వచ్చింది. మొదట్లో బాక్సింగ్​కు సంబంధించిన రూల్స్ ఏమీ తెలియదు. ఈ క్రమంలో రాజంపేటకు చెందిన బాక్సింగ్ శిక్షకుడు ఆనంద్ పరిచయం అయ్యారు. ఒలింపిక్స్​లో పతకం సాధించడమే నా లక్ష్యం.' -జగదీష్‌, బాక్సింగ్‌ క్రీడాకారుడు

జగదీష్‌ బాక్సింగ్‌పై చూపిస్తున్న శ్రద్ధ, పట్టుదల తోటి క్రీడాకారులకు ఎంతో స్ఫూర్తిగా నిలుస్తుందని పలువులు అభిప్రాయపడ్డారు. రాష్ట్ర, జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో పతకాలు సాధించడం ఎంతో గర్వంగా ఉందని తోటి క్రీడాకారులు చెబుతున్నారు. ఉద్యోగంలో ఉన్నత స్థాయికి వెళ్లడంతో పాటు క్రీడల్లో సైతం అంతర్జాతీయ పతకాలు సాధించి దేశానికి మంచి పేరు తీసుకొస్తానని ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నాడీ యువకుడు.

