జిమ్నాస్టిక్స్లో అసాధారణ ప్రతిభ - చదువులో రాణిస్తూనే అరుదైన విన్యాసాలు
జిమ్నాస్టిక్స్లో యువ క్రీడాకారుల అద్భుత ప్రతిభ - రాష్ట్ర, జాతీయ స్థాయిలో పోటీల్లో పతకాలు కైవసం, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో సత్తా చాటేందుకు కసరత్తు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 26, 2025 at 3:19 PM IST
Yuva Story on Guntur Athletes Excel in Gymnastics: పాఠశాల, కళాశాల విద్యార్థుల ప్రస్తావన రాగానే మార్కులు, ర్యాంకుల గురించే మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు. పిల్లల ఇష్టాలు, వారికి ఆసక్తి ఉన్న రంగాల గురించి ఎవరూ ఆలోచించరు. కానీ ప్రస్తుత పోటీ ప్రపంచంలో ఇతరుల కంటే ముందుండాలి, విజేతగా నిలబడాలంటే విద్యతో పాటు క్రీడల్లోనూ రాణించాలని నిరూపిస్తున్నారు గుంటూరుకు చెందిన క్రీడాకారులు. జిమ్నాస్టిక్స్ క్రీడలో అద్భుతమైన ప్రతిభ చూపుతూ రాష్ట్ర, జాతీయ స్థాయిలో పోటీల్లో పతకాలు సాధిస్తున్నారు. చదువులో చక్కటి మార్కులు సాధిస్తూనే అరుదైన విన్యాసాలతో అందరిని ఆకట్టుకుంటున్నారీ యువ క్రీడాకారులు.
జిమ్నాస్టిక్స్లో యువత ప్రతిభ: ఒలింపిక్స్, కామన్వెల్త్, ఆసియా లాంటి ప్రతిష్ఠ్మాతక క్రీడా పోటీలు జరిగినప్పుడు మాత్రమే క్రీడలు, క్రీడాకారుల ప్రతిభ, సాధించిన పతకాల గురించి చర్చించుకుంటాం. కానీ పిల్లలు ఆటలపై మక్కువ చూపించినా, క్రీడలకు అధిక సమయం కేటాయించినా ససేమిరా అంటాం. చదువు మీదనే దృష్టి పెట్టాలని ఆంక్షలు విధిస్తుంటాం. మనసుకు నచ్చిన రంగంలో ప్రోత్సాహిస్తే అరుదైన విజయాలు అందుకోవచ్చునని నిరూపిస్తున్నారీ యువ క్రీడాకారులు. జిమ్నాస్టిక్స్ క్రీడలో చక్కని ప్రతిభ చూపుతూ రాష్ట్ర, జాతీయ స్థాయిలో గుంటూరు జిల్లాకు గుర్తింపు తెస్తున్నారు. పాఠశాల, కళాశాల విద్య చదువుతున్న ఈ విద్యార్థులు ఆటలతో పాటు చదువులోనూ రాణిస్తూ తల్లిదండ్రుల ఆలోచనల్ని మార్చేస్తున్నారు.
జిమ్నాస్టిక్ పోటీలు ఎక్కడ జరిగినా పతకాలు సొంతం చేసుకుంటున్నారీ యువ క్రీడాకారులు. బీఆర్ స్టేడియంలో నిర్వహిస్తున్న జిమ్నాస్టిక్ శిక్షణా కేంద్రంలో సాధన చేస్తున్న వీరు ఇటీవల ఉత్తరాఖండ్ డెహ్రాడూన్లో జరిగిన జాతీయ జిమ్నాస్టిక్ ఛాంపియన్ షిప్లో ఉత్తమ ప్రతిభ చూపారు. లోహిత్ సాయి, షేక్ ఆరిజ్ వ్యక్తిగత, బృంద విభాగాల్లో కాంస్య పతకాలతో మెరిశారు. కంచర్ల మోహిత్ శ్రీ కృష్ణ, షాలీమ్ చక్రవర్తి జూనియర్ విభాగంలో వెండి పతకాలతో సత్తా చాటారు. ఐదో ఏట నుంచే జిమ్నాస్టిక్స్ సాధన మెుదలుపెట్టామని చెబుతున్నారీ క్రీడాకారులు.
జాతీయస్థాయిలో పతకాలు: లోహిత్ సాయి, ఆరిజ్, మోహిత్, చక్రవర్తి ఇప్పటివరకూ పలు జాతీయ పోటీల్లో పాల్గొని చక్కటి ప్రతిభ చూపారు. రాష్ట్ర స్థాయి పోటీల్లో పదుల సంఖ్యలో బంగారు, వెండి, కాంస్య పతకాలను తమ ఖాతాలో వేసుకున్నారు. నిరుపేద, సామాన్య కుటుంబాల నుంచి వచ్చిన ఈ యువ క్రీడాకారుల తల్లిదండ్రుల సహకారం, కోచ్ అప్రోజ్ ప్రోత్సాహంతో జిమ్నాస్టిక్స్ లో తమదైన రీతిలో దూసుకుపోతున్నారు. రిథమిక్, ఆక్రోబాటిక్, ఏరోబిక్, ట్రాంపోలిన్, టంబ్లింగ్ లాంటి పలు జిమ్నాస్టిక్స్ విభాగాల్లో నిత్యం సాధన చేస్తున్నారు.
అంతర్జాతీయ వేదికపై సత్తాచాటడమే లక్ష్యం: బీఆర్ ఇండోర్ స్టేడియం జిమ్నాస్టిక్స్ శిక్షణ కేంద్రంలో అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో కూడిన క్రీడా సామగ్రి అందుబాటులో ఉందని కోచ్ అప్రోజ్ తెలిపారు. ఇక్కడి నుంచి క్రీడాకారులుగా ఎదిగినవారు అనేక పతకాలు సాధించడమే కాకుండా ప్రభుత్వ కొలువులు కొట్టి జీవితంలో స్థిరపడ్డారని సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పలువురు రైల్వేలో ఉద్యోగాలు సాధించగా, ఇటీవల డీఎస్సీలోనూ పీఈటీ ఉద్యోగాలకు ఎంపికయ్యారని అప్రోజ్ సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. భవిష్యత్తులో మాత్రం కచ్చితంగా అంతర్జాతీయ వేదికల మీద సత్తా చాటుతారని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
చదువు విజ్ఞానాన్ని అందిస్తే క్రీడలు మానసిక వికాసానికి, శారీరక దారుఢ్యానికి దోహదపడటమే కాకుండా ఏదైనా సాధించే ఆత్మవిశ్వాసం అందిస్తోందని చెబుతున్నారు జిమ్నాస్టిక్స్ క్రీడాకారులు. సరికొత్త లక్ష్యాల దిశగా అడుగులు వేస్తూ క్రీడాభిమానుల అభినందనలు అందుకుంటున్నారు.
"నేను జాతీయస్థాయిలో ఉత్తరాఖండ్లో జరిగిన జిమ్నాస్టిక్స్లో రెండవ స్థానంలో నిలిచాను. ఇప్పటివరకూ కోల్కత్తా, ఉత్తరాఖండ్లో ఆడాను. రాష్ట్రస్థాయిలో నాలుగు సార్లు జిమ్నాస్టిక్స్లో పాల్గొన్నాను. భవిష్యత్తులో అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఆడడమే నా లక్ష్యం"-మోహిత్ శ్రీకృష్ణ, జిమ్నాస్టిక్స్ క్రీడాకారుడు
"నేను గత 5 సంవత్సరాలుగా ఇక్కడకు వచ్చి జిమ్నాస్టిక్స్లో సాధన చేస్తున్నాను. నేను జాతీయ స్థాయిలో 5 సార్లు పాల్గొన్నాను. అందులో మొదటి సారి నేను గెలుపొందాను. నాకు ఎంతో సంతోషంగా ఉంది. ఇప్పటివరకూ నేను బంగారం, వెండి, రజత పతకాలను సాధించాను. భవిష్యత్తులో జిమ్నాస్టిక్స్లో మరింత సాధన చేసి అంతర్జాతీయ స్థాయిలో సత్తా చాటాలనేదే నా లక్ష్యం"-షాలీమ్ చక్రవర్తి, జిమ్నాస్టిక్స్ క్రీడాకారుడు
"వీరందరూ పతకాలను సాధించడానికి ప్రధాన కారణం ఏమిటంటే ఇక్కడ జిమ్నాస్టిక్స్ ఆడేందుకు కావాల్సిన అనుకూలమైన వాతావరణం ఉంది. చదువు వికాసాన్ని అందిస్తే క్రీడలు మానసిక వికాసానికి, శారీరక దారుఢ్యానికి దోహదపడుతుంది. రానున్న రోజుల్లో గుంటూరులో అంతర్జాతీయ స్థాయిలో క్రీడాకారులు తయారవుతారు. వీరందరి కఠిన సాధనతోనే ఈ విజయం సాధ్యమైంది. భవిష్యత్తులో వీరు మరింత ఉన్నత స్థానాలను అధిరోహిస్తారని నేను ఆశిస్తున్నాను"-అప్రోజ్ ఖాన్, జిమ్నాస్టిక్స్ కోచ్
