బుక్కెడు బువ్వ కోసం అనాథల కష్టం - కడుపు నింపుతున్న 'యువ ఫౌండేషన్‌'

ఏడేళ్లుగా అభాగ్యుల ఆకలి తీరుస్తోన్న యువ ఫౌండేషన్ - 10 లక్షల మందికి పైగా ఆకలి తీర్చిన విద్యార్థులు - వర్డల్ రికార్డుతో పాటు 45 అవార్డులు సొంతం
Published : September 5, 2025 at 4:46 PM IST
Yuva Fondation Provides Food for Over 10 Lakh Hungry People in Eluru District: అనాథలు, అభాగ్యులు ఆకలితో అలమటిస్తున్న దృశ్యాలు ఆ యువకుడి మనసును కదిలించాయి. ఎక్కడైనా ఈ పూటకు బుక్కెడు బువ్వ దొరుకుతుందా? అని ఎదురు చూస్తున్న నిస్సహాయులను చూసి అతడు చలించిపోయాడు. వారి కడుపు నింపడం ఒక్కటే దీనికి సమాధానం అని నిర్ణయించాడు. స్నేహితుల మద్దతుతో యువ సేవా సంస్థను ప్రారంభించాడు. 10 లక్షల మంది ఆకలి తీర్చి వర్డల్ రికార్డుతో పాటు 45 అవార్డులు సొంతం చేసుకున్నాడు ఏలూరు జిల్లాకు చెందిన సూరం పవన్ కుమార్.
తప్పిపోయిన స్నేహితుడి తండ్రిని వెతకడం కోసం వెళ్లినప్పుడు తారసపడిన దృశ్యాలు కలచివేశాయి ఈ యువకుడిని. బుక్కెడు బువ్వ కోసం అనాథలు పడుతున్న కష్టాలు ఈ యువకుడిని కుదురుగా ఉండనివ్వలేదు. ఎలాగైనా వారి ఆకలి తీర్చాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. స్నేహితుల సహాకారంతో 2018 జనవరిలో యువ ఫౌండేషన్ ప్రారంభించాడు. అనాథలు, అభాగ్యులు ఎక్కడున్నా వెతుక్కుంటూ వెళ్లి భోజనంతో వారి కడుపు నింపుతున్నాడు.
అభాగ్యుల ఆకలి తీరుస్తున్న యువ ఫౌండేషన్: అన్ని దానాల కన్నా అన్నదానం గొప్పదని నమ్మిన ఈ యువకుడి పేరు సూరం పవన్ కుమార్. ఏలూరు జిల్లా కలిదిండి స్వస్థలం. తల్లితండ్రులు వ్యవసాయం చేస్తారు. ఎంబీఏ పూర్తి చేసిన పవన్ ప్రైవేట్ కంపెనీలో ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు. పవన్ డిగ్రీ సెకండ్ ఇయర్ చదువుతుండగా స్నేహితుడి తండ్రి మిస్సయ్యాడు. అతడిని వెతికే సమయంలో ఎదురైన అనుభావాల దృష్ట్యా యువ సేవా పౌండేషన్ ప్రారంభించాడు పవన్. వారం వారం ఏదో ఒక మురికివాడను ఎంచుకొని అక్కడ ఉన్న అనాథలకు భోజనాలతో పాటు ఇతరత్రా అవసరాలను తీర్చుతున్నాడు పవన్ కుమార్.
వర్డల్ రికార్డుతో పాటు 45 అవార్డులు కైవసం: కేవలం 10 మందితో ప్రారంభమై నేడు దాదాపు 1000 మందికి పైగా వాలంటీర్స్తో విజయవంతంగా నడుస్తోందని చెబుతున్నాడు సూరం పవన్ కుమార్. వీరంతా తల్లిదండ్రులు ఇచ్చే పాకెట్ మనీని అనవసరమైన ఖర్చులు చేయకుండా అభాగ్యుల కడుపు నింపడం కోసం ఉపయోగిస్తునట్లు వివరించాడు పవన్. ఏడేళ్ల నుంచి యువ ఫౌండేషన్ సేవలు అందిస్తున్నా సరే ఏనాడు ఎవరి వద్ద విరాళాల కోసం చేయి చాచలేదు. ఎవరైనా స్పందించి సాయం చేసేందుకు ముందుకొస్తే డబ్బులు తీసుకోకుండా ఆహారం, వస్తువులు తీసుకొని వాటినే పంపిణీ చేయడం వీరి ప్రత్యేకత. ఇప్పటి వరకు 10 లక్షల మందికి పైగా ఆకలి తీర్చిన వీరిని వర్డల్ రికార్డుతో పాటు 45 అవార్డులు, 35 సర్టిఫికెట్స్ వరించాయి.
"నేను యాచకులతో కలసి మూడు రోజుల పాటు గడిపాను. వారితో మాట్లాడి మీరు ఎందుకిలా యాచిస్తున్నారు అని అడగ్గా వారు మేము కేవలం భోజనం కోసమే ఇలా చేస్తున్నామని వారు నాకు తెలియజేశారు. దాంతో నాలో వీరికేమైనా చేయాలనే ఆలోచన నాకు వచ్చింది. ఆ తరువాత నా మిత్రుల సహకారంతో నేను ఈ సంస్థను స్థాపించాను. మొదట్లో కేవలం 10 మందితో ప్రారంభమై నేడు దాదాపు 1000 మందికి పైగా వాలంటీర్స్తో విజయవంతంగా నడుస్తోంది. ఇప్పటి వరకు 10 లక్షల మందికి పైగా ఆకలి తీర్చినందుకు గాను వర్డల్ రికార్డుతో పాటు 45 అవార్డులు, 35 సర్టిఫికెట్స్ మా సంస్థకు లభించాయి. భవిష్యత్తులో అనాథ పిల్లల కోసం బాలల ఆశ్రమాన్ని నిర్మించి, వారికి విద్యా బుద్ధులు నేర్పించి ప్రయోజకులను చేయడమే లక్ష్యం." -సూరం పవన్, యువ ఫౌండేషన్ వ్యవస్థాపకులు
అంతేకాకుండా ఫుడ్తో పాటు బ్లడ్ కూడా డొనేషన్ చేస్తున్నామని చెబుతున్నారు యువ ఫౌండేషన్ సభ్యులు. రక్తదానం ఆవశ్యకతపై ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించడంతో పాటు ఇప్పటి వరకూ లక్ష మందికి పైగా రక్తం అందించామని తెలిపారు. చలి కాలంలో దుప్పట్లు, రగ్గులు, పండ్లు, పేద కుటుంబాలకు నిత్యావసరాలను కూడా పంపిణీ చేస్తున్నామని సంస్థలోని సభ్యులు పేర్కొన్నారు. మురికి వాడల్లోని నిరు పేదలకు భోజనాలు అందించడమే ఉద్దేశంగా సంస్థను ప్రారంభించినా అనాథ పిల్లల కోసం బాలల ఆశ్రమాన్ని నిర్మించి వారికి విద్యా బుద్ధులు నేర్పించి ప్రయోజకులను చేయడమే లక్ష్యమని యువ సంస్థ వ్యవస్థాపకులు సూరం పవన్ కుమార్ చెబుతున్నారు.
"మా ఫౌండేషన్ ద్వారా భోజనం, నిత్యావసర వస్తువుల పంపిణీతో పాటు రక్త దానం కార్యక్రమాలను కూడా నిర్వహిస్తున్నాం. యువతలో, పెద్దల్లో రక్తదానంపై అవగాహన కలిగించేందుకు బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంపులను విరివిగా నిర్వహిస్తున్నాం. చలి కాలంలో పేదలకు దుప్పట్లు, రగ్గులు, పండ్లు, పేద కుటుంబాలకు నిత్యావసరాలను కూడా పంపిణీ చేస్తున్నాం. మేమంతా తల్లిదండ్రులు ఇచ్చే పాకెట్ మనీని అనవసరమైన ఖర్చులు చేయకుండా అభాగ్యుల కండుపు నింపడం కోసం, అదే విధంగా అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు ఉపయోగిస్తుంటాం". -యువ ఫౌండేషన్ సభ్యులు
