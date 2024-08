ETV Bharat / state

'మదనపల్లె ఫైళ్ల దహనం'లో కీలక మలుపు- వైఎస్సార్సీపీ నేతలపై నాన్​ బెయిలబుల్​ కేసు - madanapalle fire accident case

Published : Aug 4, 2024, 7:19 AM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

YSRCP Leaders Registered on Non bailable Case on Madanapalle Fire Accident : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన మదనపల్లె దస్త్రాల దహనం కేసు దర్యాప్తులో మరో అడుగు ముందుకు పడింది. భూ అక్రమాల్లో ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న వైఎస్సార్సీపీ నేతలపై నాన్‌ బెయిలబుల్ కేసులు నమోదయ్యాయి. పోలీసులు తదుపరి కార్యాచరణకు సిద్ధమవుతుండటంతో వైఎస్సార్సీపీ నేతల గుండెల్లో రైళ్లు పరుగెడుతున్నాయి. అరెస్టు నుంచి తప్పించుకునేందుకు పెద్దిరెడ్డి ప్రధాన అనుచరుడు సహా ఇతరులు ముందస్తు బెయిల్ కోసం కోర్టును ఆశ్రయించడం వల్ల కేసు ఆసక్తికరంగా మారింది.

నాన్ బెయిలబుల్ కేసు నమోదు : అన్నమయ్య జిల్లా మదనపల్లె ఫైళ్ల దహనం కేసులో నలుగురు నిందితులపై నాన్ బెయిలబుల్ కేసులు నమోదు చేస్తూ ఒకటో పట్టణ పోలీసులు ఎఫ్ఐఆర్​(FIR) లు నమోదు చేశారు. నిందితుల్లో మదనపల్లె వైఎస్సార్సీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే నవాజ్ బాషా, పురపాలక సంస్థ వైస్‌ ఛైర్మన్‌ జింకా వెంకటాచలపతి, పెద్దిరెడ్డి ప్రధాన అనుచరులు మాధవరెడ్డి, రామకృష్ణారెడ్డి ఉన్నారు. కేసు వివరాలను పోలీసులు మదనపల్లె ఏడీజే కోర్టులో సమర్పించారు. 8 కేసులు నమోదు చేసినట్లు గతంలో కర్నూలు రేంజ్ డీఐజీ (DIG) కోయ ప్రవీణ్ ప్రకటించగా ఇప్పుడు ఈ నాలుగు కేసుల వ్యవహారం వెలుగులోకి వచ్చింది.

