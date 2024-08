ETV Bharat / state

వైఎస్సార్సీపీ నాయకుల నిర్వాకం - పైపై మెరుగులతో నాడు-నేడు పనులు - No Quality in Nadu Nedu Works

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

కాంట్రాక్టర్లకు లాభం- విద్యార్థులకు అవస్థలు - నాడునేడు పనులు పైపై మెరుగులే! (ETV Bharat)

No Quality in Nadu Nedu Works in Singanamala High School : నాడు-నేడు అంటూ బడులకు రంగులు వేసి కోట్లు మింగేశారు. పాఠశాలల రూపురేఖలు మారుస్తామని చెప్పిన వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం ఉన్న బడినీ లేకుండా చేశారు. నాణ్యతకు తిలోదకాలిచ్చి నిధులు దోచేశారు. సాక్ష్యాత్తు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ విద్య సలహాదారుగా వ్యవహరించిన ఆలూరు సాంబశివారెడ్డి (Aluru Sambasiva Reddy) చదివిన పాఠశాలే రంగులకు తప్ప పనుల నాణ్యతకు నోచుకోలేదు. నాబార్డు సహకారంతో దాదాపు రూ. 2 కోట్లతో చేపట్టిన పనులు గుత్తేదారులకు లాభం చేకూర్చగా విద్యార్థులకు అవస్థల్ని మిగిల్చాయి. సంవత్సరం గడవక ముందే పాఠశాల గదులన్నీ పెచ్చులు ఊడిపడుతుండటంతో తాళం వేసి ఉంచాల్సిన దుస్ధితి నెలకొంది.

నాడు-నేడు పనులకు చెల్లించని బిల్లులు - అసంపూర్తి పనులతో విద్యార్థులకు ఇక్కట్లు - Incomplete of Nadu Nedu Works in AP