అనపర్తిలో వైఎస్సార్సీపీకి భారీ షాక్​-టీడీపీలో చేరిన నేతలు - YSRCP LEADERS JOINED IN TDP

Published : June 27, 2025 at 10:06 PM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

YSRCP Leaders Joined in TDP At Anaparthi of East Godavari District: తూర్పు గోదావరి జిల్లా అనపర్తిలో వైఎస్సార్సీపీకి భారీ షాక్‌ తగిలింది. అనపర్తి ఎంపీపీ, వైస్‌ ఎంపీపీ, నలుగురు ఎంపీటీసీలు టీడీపీలో చేరారు. విజయవాడ కుంచనపల్లిలోని తెలుగుదేశం పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పల్లా శ్రీనివాసరావు క్యాంపు కార్యాలయంలో వీరంతా పార్టీలో చేరారు. అనపర్తి ఎంపీపీ సూర్యనారాయణ, వైఎస్‌ ఎంపీపీ పులగం బుల్లిరెడ్డి, అనపర్తి ఎంపీటీసీ -7 పద్మావతి, పెడపర్తి ఎంపీటీసీ తమలంపూడి మణి, రామవరం ఎంపీటీసీలు నల్లమిల్లి భాగ్యలక్ష్మి, గొలుగూరి గౌతమికి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు శ్రీనివాసరావు పార్టీ కండువా కప్పి తెలుగుదేశం పార్టీలోకి ఆహ్వానించారు.

