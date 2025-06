ETV Bharat / state

అక్రమార్కులపై కేసులు సరే- విచారణ, శిక్షలెప్పుడు? - YSRCP LEADERS IRREGULARITIES

Published : June 9, 2025 at 11:54 AM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

YSRCP Leaders Irregularities and cases on Them : వైఎస్సార్సీపీ ఐదేళ్ల పాలనలో మట్టి మొదలు మద్యం వరకూ జరిగిన కుంభకోణాలు భూముల నుంచి పోర్టుల వరకు జరిగిన కబ్జాలు బియ్యం నుంచి ఇసుక వరకూ జరిగిన దోపిడీలు ఇలా అంతా అవినీతి, అక్రమాలు, అరాచకాలే. అప్పటి ప్రభుత్వ పెద్దలు, వారి కోటరీ మొదలు క్షేత్రస్థాయి నాయకుల వరకూ అందరూ వీటిలో భాగస్వాములే. వీటిపై సమగ్ర విచారణ జరిపిస్తామని, వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు, వారికి కొమ్ముకాసిన అధికారుల నుంచి దోచుకున్నదంతా కక్కించి, శిక్షిస్తామని ప్రతిపక్షంలో టీడీపీ హామీలిచ్చింది. అధికారంలోకి వచ్చి ఏడాది పూర్తవుతున్నా వీటిలో కొన్నింటిలోనే చర్యలు తీసుకుంది. మరికొన్నింటిలో కేసుల నమోదుకే పరిమితం అయింది. తర్వాత వాటి విచారణ ఊసే లేని పరిస్థితి.

గత జగన్ సర్కార్‌ హయాంలోని కుంభకోణాలు, కబ్జాలు, అక్రమ, అరాచకాలపై ఏడాది పాలనలో కూటమి ప్రభుత్వం తీసుకున్న చర్యలని గమనిస్తే చేసింది కొంతే చేయాల్సింది ఇంకెంతో ఉందనే సమాధానమే ప్రజల నుంచి వస్తోంది. ఏడాది కాలంలో చర్యలు తీసుకున్న ఆయా కేసుల్ని పరిశీలిస్తే మొదటిది మద్యం కుంభకోణం. ఈ కేసులో మాజీ సీఎం జగన్‌కు సన్నిహితులైన రాజ్‌ కెసిరెడ్డి, కె.ధనుంజయరెడ్డి, కృష్ణమోహన్‌రెడ్డి, గోవిందప్ప బాలాజీ సహా పలువుర్ని అరెస్టు చేశారు. ఎంపీ మిథున్‌రెడ్డి, విజయసాయిరెడ్డిని నిందితులుగా చేర్చి విచారించారు. అంతిమ లబ్ధిదారు గుర్తింపు, ముడుపుల సొమ్ము ఎవరికి చేరిందో తేల్చే దిశగా దర్యాప్తు సాగుతోంది.

గ్రూప్‌-1 మెయిన్స్‌ జవాబు పత్రాల మూల్యంకనంలో అక్రమాల కేసులో ఐపీఎస్‌ అధికారి పీఎస్‌ఆర్‌ ఆంజనేయులును పీటీ వారంట్‌పై జైల్లో పెట్టారు. మరో నిందితుడు క్యామ్‌సైన్‌ మీడియా అధిపతి పమిడికాల్వ మధుసూదన్‌నూ అరెస్టు చేశారు.దళిత యువకుడు సత్యవర్ధన్‌ను కిడ్నాప్‌ చేసి బెదిరించిన కేసులో గన్నవరం మాజీ ఎమ్మెల్యే వల్లభనేని వంశీని అరెస్టు చేశారు. నకిలీ ఇళ్ల పట్టాల తయారీ, పంపిణీ సహా పలు కేసుల్లో పీటీ వారంట్లు వేశారు. ఈ కేసుల దర్యాప్తు కోసం సిట్‌ ఏర్పాటు చేశారు. ప్రస్తుతం వంశీ జైల్లో ఉన్నారు. క్వార్ట్జ్‌ అక్రమ తవ్వకాలు, గిరిజనులను బెదిరించిన కేసులో అతి కష్టం మీద మాజీ మంత్రి కాకాణి గోవర్ధన్‌రెడ్డిని అరెస్టు చేశారు.

హైకోర్టు, సుప్రీంకోర్టుల్లో ముందస్తు బెయిల్‌ పిటిషన్లన్నీ తిరస్కరణకు గురైన తర్వాత తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో కాకాణిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అప్పటి ఎంపీ రఘురామను సీఐడీ కస్టడీలో చిత్రహింసలకు గురిచేసిన కేసులో అప్పటి సీఐడీ అదనపు ఎస్పీ విజయ్‌పాల్, నాటి సీఐడీ విభాగాధిపతి పీవీ సునీల్‌కుమార్‌ అనుచరుడిగా ముద్రపడ్డ తులసిబాబును అరెస్టు చేశారు. కీలక నిందితుడైన ఐపీఎస్‌ అధికారి పీవీ సునీల్‌కుమార్‌ను ఒక్కసారి కూడా విచారణకు పిలవలేదు.

సార్వత్రిక ఎన్నికల పోలింగ్‌ రోజు, ఆ తర్వాత హింసాకాండకు పాల్పడ్డ మాచర్ల మాజీ ఎమ్మెల్యే పిన్నెల్లి రామకృష్ణారెడ్డిని అరెస్టు చేశారు. అతని సోదరుడు పిన్నెల్లి వెంకటరామిరెడ్డిని అరెస్టు చేయలేదు. రౌడీషీటర్‌ బోరుగడ్డ అనిల్, సామాజిక మాధ్యమాల్లో అసభ్య దూషణలు, హేయమైన భాషతో చెలరేగిపోయిన వర్రా రవీంద్రరెడ్డి, పోసాని కృష్ణమురళీలను అరెస్టు చేశారు. తిరుమల కల్తీ నెయ్యి కేసులో సిట్‌ కొందర్ని అరెస్టు చేసింది. సూత్రధారులను వెలికితీసేలా దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది. క్వారీ యాజమాన్యాన్ని బెదిరించి 2.20 కోట్లు వసూలు చేసిన కేసులో మాజీ మంత్రి విడదల రజని మరిది విడదల గోపిని అరెస్టు చేశారు.

నిందితులైన విడదల రజని, ఐపీఎస్‌ అధికారి జాషువా జోలికే వెళ్లలేదు. ఈలోగా వారు ముందస్తు బెయిల్‌ పొందారు. కాదంబరి జెత్వానీపై అక్రమ కేసు బనాయించి వేధించిన వ్యవహారంలో ఐపీఎస్‌ అధికారి పీఎస్‌ఆర్‌ ఆంజనేయులును అరెస్టు చేశారు. సహ నిందితులైన ఐపీఎస్‌ అధికారులు కాంతిరాణా తాతా, విశాల్‌ గున్నిలు ముందస్తు బెయిల్‌ పొందేంతవరకూ సమయమిచ్చారు. ఈ ముగ్గురినీ సస్పెండ్‌ చేశారు.

అసలు చర్యలే లేని కేసుల్ని పరిశీలిస్తే మాజీ మంత్రి పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి అక్రమాలు, అవినీతి, భూకబ్జాలపై విజిలెన్స్‌ సమగ్ర నివేదికిచ్చింది. మదనపల్లె దస్త్రాల దహనం కేసులో అన్ని వేళ్లూ పెద్దిరెడ్డి వైపే చూపించినా ఆ దర్యాప్తును సీఐడీ ముందుకు తీసుకెళ్లట్లేదు. పుంగనూరులో టీడీపీ శ్రేణులపై అక్రమ కేసులు, దాడులు పెద్దిరెడ్డి నేతృత్వంలోనే జరిగాయి. వీటిపై విచారణకు ఓ సిట్‌ ఏర్పాటు చేయొచ్చు. అయినా ఆయన జోలికి వెళ్లట్లేదు. గుడివాడ కేంద్రంగా కొడాలి నాని దాదాపు 200 కోట్లకు పైగా విలువైన మట్టి అక్రమ తవ్వకాలకు పాల్పడినట్లు, జగనన్న కాలనీల చదును పేరిట దోచుకున్నట్లు విజిలెన్స్‌ విచారణలో తేలింది. అయినా చర్యల్లేవు.