ఆలయ భూములు స్వాహా - పక్కా పథకంతో కారుచౌకగా కొట్టేసిన పేర్ని నాని
రంగనాయకస్వామి ఆలయ భూముల్ని కారుచౌకగా కొట్టేసిన పేర్ని నాని - 2007లో ఎమ్మెల్యేగా ఉన్న సమయంలో భూములు హాంఫట్ - అనుచరుల పేరుతో 5.33 ఎకరాలు చౌకగా హస్తగతం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 15, 2025 at 10:15 AM IST
Perni Nani Temple Land Grabbing in Machilipatnam: ప్రత్యర్థులపై వ్యంగ్యాస్త్రాలతో విమర్శలకు దూసుకొచ్చే వైఎస్సార్సీపీ నేత పేర్ని నాని సొంత ఇలాఖాలో భూములు కాజేయడంలోనూ కనికట్టు ప్రదర్శించారు. కృష్ణా జిల్లా మచిలీపట్నంలోని రంగనాయకస్వామి ఆలయ భూములపై కన్నేసీ కారుచౌకగా కొట్టేశారు. నేరుగా కాకుండా అనుచరులతో భూములు కొనుగోలు చేయించి ఆ తర్వాత నెమ్మదిగా తన కుటుంబసభ్యుల పేరిట బదలాయించుకున్నారు.
మచిలీపట్నంలోని రంగనాయకస్వామి ఆలయ భూముల్ని మాజీ మంత్రి, వైఎస్సార్సీపీ నేత పేర్ని నాని పక్కా పథకం ప్రకారం కారుచౌకగా హస్తగతం చేసుకున్నారు. 2007లో ఎమ్మెల్యేగా ఉన్న సమయంలో రంగనాయకస్వామి ఆలయానికి ధూపదీప నైవేద్యాల కోసం భూముల అమ్మకం అంటూ నాటకానికి తెరతీశారు. కావాలని విలువైన భూముల్ని కారుచౌకగా కొట్టేసేందుకు పావులు కదిపారు. నాటి దేవాదాయశాఖ అధికారుల సహకారంతో బైపాస్ రోడ్డులోని దేవుడి చెరువు వద్ద ఉన్న 5.33 ఎకరాల ఆలయ భూముల అమ్మకానికి 2007 మార్చి 29న వేలం వేయించి మరీ తక్కువకు కొనుగోలు చేశారు.
కొనుగోలు చేస్తే అమ్ముకోలేరు : మచిలీపట్నం బైపాస్రోడ్డులోని రంగనాయకస్వామి దేవాలయ భూముల గుండా హైటెన్షన్ విద్యుత్ లైను ఉండటంతో ఎవరైనా కొనుగోలు చేస్తే వాటిని అమ్ముకోలేరంటూ పేర్ని వర్గం అప్పట్లో ప్రచారం చేసింది. దీంతో వేలంలో బయటివాళ్లు ఎవరూ పాల్గొనలేదు. పేర్ని అనుచరులే 2 లక్షల చొప్పున ధరావతు చెల్లించి వేలంలో పాల్గొన్నారు. ఆ భూములకు మార్కెట్ ధర అప్పట్లోనే గజం 5 వేల నుంచి 8 వేల మధ్య ఉండగా, అత్యంత చౌకగా గజం వెయ్యి 30 నుంచి 12 వందల రూపాయల చొప్పున వేలంలో పాడుకొని హస్తగతం చేసుకున్నారు. అక్కడ ప్రస్తుతం గజం 40 వేల నుంచి 50 వేలు పలుకుతోంది.
మరో ఇద్దరి పేరుతో 2 ఎకరాలు : పేర్ని నాని అనుచరుడు, వైఎస్సార్సీపీ నేత మేక వీరవెంకట సుబ్బారావు, మరో ఇద్దరి పేరుతో 1.33 ఎకరాలు, ఎస్.మధుసూదనరావు, మరో ఇద్దరి పేరుతో రెండెకరాలు, లింగం వెంకటరమణమూర్తి, మరో ఇద్దరి పేరుతో 2 ఎకరాల చొప్పున మొత్తం 5.33 ఎకరాల భూమిని రూ.2 కోట్ల 80 లక్షలకు కొనుగోలు చేశారు. 2007లో కొంత నగదు చెల్లించి మిగిలిన సొమ్మును నాలుగేళ్ల తర్వాత 2011లో ఎలాంటి వడ్డీ లేకుండా, అందరూ కలిపి ఒకేరోజు చెల్లించారు. తెర వెనుక ఉన్న బడా నేతే ఆ డబ్బును వారి పేరుతో కట్టారనే ఆరోపణలున్నాయి.
లింగం వెంకటరమణమూర్తి పేరుతో కొనుగోలు చేసిన వెయ్యి గజాల భూమిలో 500 గజాలను పేర్ని నాని భార్య జయసుధ, మామ పట్టపు రామచంద్రరావు పేర్లతో చెరో 250 గజాల చొప్పున వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో 2022 డిసెంబర్ 12న రిజిస్ట్రేషన్ చేయించారు. మళ్లీ 2023 మార్చిలో వారిద్దరి పేరిటే మిగిలిన 500 గజాలను కూడా రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకున్నారు. మిగతా అనుచరుల పేరుతో ఉన్న స్థలాన్ని కూడా త్వరలో రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకునే ప్రయత్నాల్లో ఉన్నట్లు సమాచారం.
ఈ భూముల్ని వీళ్లు కొనుగోలు చేసిన తర్వాత. వాటి మధ్యలో నుంచి వెళ్తున్న హైటెన్షన్ విద్యుత్ లైనును పేర్ని నాని మంత్రిగా ఉన్న సమయంలో 2020లో బైపాస్ రోడ్డు విస్తరణ పేరుతో పక్కకు జరిపించారు. ఈ ప్రైవేటు భూముల్లోని హైటెన్షన్ విద్యుత్ లైన్కు, బైపాస్ పనులకు ఎలాంటి సంబంధం లేకపోయినా ఆ పేరు చెప్పి ప్రభుత్వ నిధులతోనే లైన్ను మార్పించుకున్నారు.
