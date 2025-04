ETV Bharat / state

ఇలా వెళ్లి అలా వచ్చేసిన జోగి రమేశ్ - మరోసారి రెచ్చగొట్టే వ్యాఖ్యలు - JOGI RAMESH CID INQUIRY

Former Minister Jogi Ramesh attend CID Inquiry: జగన్‌ హయాంలో నాటి ప్రతిపక్ష నేత చంద్రబాబు నివాసంపైకి దండయాత్రగా వెళ్లి టీడీపీ శ్రేణులపై కర్రలు, రాళ్లతో దాడి చేసిన కేసులో వైఎస్సార్సీపీ నేత, మాజీ మంత్రి జోగి రమేశ్ సీఐడీ విచారణకు అలా హాజరై ఇలా బయటకొచ్చేశారు. పట్టుమని ఓ గంటపాటైనా అధికారులు ప్రశ్నించకుండానే పంపించేశారు. ‘నోటీసిచ్చాం, పిలిపించి ప్రశ్నించాం’ అన్నట్టుగా విచారణ మొక్కుబడిగా సాగింది. విజయవాడ తులసీనగర్‌లోని సీఐడీ ప్రాంతీయ కార్యాలయంలో శుక్రవారం ఉదయం 10.30 గంటలకు హాజరుకావాలంటూ రమేశ్​కు అధికారులు నోటీసులివ్వగా ఆయన తీరిగ్గా మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు వచ్చారు. గంటలోనే విచారణ ముగించుకుని కార్యాలయం నుంచి బయటకొచ్చేశారు. సీఐడీ ఎస్పీ, దర్యాప్తు అధికారిణి ఎన్‌.శ్రీదేవిరావు నేతృత్వంలోని బృందం జోగి రమేశ్​ను విచారించింది. సీఐడీ విచారణకు హాజరైన జోగి రమేశ్: సీఎం చంద్రబాబు నివాసంపై దాడి కేసులో సీఐడి విచారణకు హాజరైన జోగి రమేష్ గంట సేపటిలోనే సీఐడి కార్యాలయం నుంచి బయటకు వచ్చేశారు. ఆయన్ను సరిగా విచారించలేదనే ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. 10.30 గంటలకు రావాల్సిన రమేశ్ మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు విచారణకు హాజరయ్యారు. 2021వ సంవత్సరం సెప్టెంబరు 17న చంద్రబాబు నివాసం పైకి ఎందుకు దండయాత్రగా వెళ్లారని సీఐడీ అధికారులు ప్రశ్నించగా టీడీపీ నేత, ప్రస్తుత శాసనసభాపతి అయ్యన్నపాత్రుడు మాజీ సీఎం జగన్‌పై అసభ్యకర వ్యాఖ్యలు చేశారని, వాటిపై చంద్రబాబును కలిసి నిరసన తెలిపేందుకు వెళ్లానంటూ సమాధానమిచ్చారు.

