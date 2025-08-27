ETV Bharat / state

చెవిరెడ్డికి ఏసీబీ కోర్ట్ స్వీట్ వార్నింగ్ - పద్ధతి మార్చుకోవాలని సూచన - CHEVIREDDY LIQUOR SCAM CASE

వైఎస్సార్సీపీ నేత చెవిరెడ్డికి ఏసీబీ కోర్టు న్యాయాధికారి మందలింపు - కోర్టుకు వచ్చినప్పుడు పద్ధతిగా ఉండాలని ఆక్షేపణ, మద్యం నిందితులకు వచ్చే నెల 9 వరకు రిమాండ్‌ పొడిగింపు

ACB COURT REPRIMANDED TO CHEVIREDDY
ACB COURT REPRIMANDED TO CHEVIREDDY (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 27, 2025 at 10:04 AM IST

3 Min Read

YSRCP Leader Chevireddy Reprimanded By ACB Court Magistrate: విజయవాడలో కోర్టుకు తీసుకువచ్చే సమయంలో అరుస్తూ హల్‌చల్‌ చేస్తూ వీరంగం సృష్టిస్తున్న వైఎస్సార్సీపీ నేత చెవిరెడ్డి భాస్కర్‌రెడ్డి తీరుపై న్యాయమూర్తి అసహనం వ్యక్తం చేశారు. తీరు మార్చుకోవాలంటూ స్వీట్‌ వార్నింగ్‌ ఇచ్చారు. మద్యం కేసులో రిమాండ్ గడువు ముగియనుండటంతో విజయవాడ ఏసీబీ కోర్టులో నిందితులను హాజరుపర్చగా రిమాండ్‌ గడువును వచ్చే నెల 9 వరకూ పొడిగిస్తూ కోర్టు ఉత్తర్వులను జారీ చేసింది.

ఏసీబీ కోర్టుకు తీసుకువస్తున్న ప్రతిసారి అరుస్తూ న్యాయస్థానం ప్రాంగణంలో హల్‌చల్‌ చేస్తున్న వైఎస్సార్సీపీ నేత చెవిరెడ్డి తీరును న్యాయాధికారి ఆక్షేపించారు. కోర్టుకు వచ్చినప్పుడు పద్ధతిగా ఉండాలి కదా మిగిలిన నిందితులు ఎలా ఉంటున్నారు? మీరెలా ప్రవర్తిస్తున్నారో చూసుకోండి అంటూ మందలించారు. రిమాండ్‌ పొడిగింపుపై వాదనల సందర్భంగా న్యాయాధికారి ఇలా వ్యాఖ్యానించారు. పోలీసులే ఇలా దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారనీ, బెయిల్‌ను అడ్డుకునేందుకు ఇలా చేస్తున్నారనీ వైఎస్సార్సీపీ నేత వివరణ ఇచ్చారు.

చెవిరెడ్డికి ఏసీబీ కోర్ట్ స్వీట్ వార్నింగ్ - పద్ధతి మార్చుకోవాలని సూచన (ETV)

చికిత్సకు అనుమతించాలన్న చెవిరెడ్డి: మంగళవారంతో నిందితులకు రిమాండ్‌ ముగుస్తున్నందున వారిని విజయవాడలోని ఏసీబీ కోర్టులో హాజరుపరిచారు. వచ్చే నెల 9వ తేదీ వరకు రిమాండ్​ను పొడిగిస్తూ న్యాయస్థానం ఆదేశాలను ఇచ్చింది. వెన్నునొప్పికి ఉండవల్లిలో ప్రకృతి చికిత్స తీసుకునేందుకు మధ్యంతర బెయిల్‌ ఇవ్వాలన్న చెవిరెడ్డి పిటిషన్‌పై మంగళవారం న్యాయస్థానంలో వాదనలు జరిగాయి. వెన్నునొప్పితో బాధపడుతున్నా, తిరుపతిలోని స్విమ్స్‌లో ఫిజియో థెరపీ చేయించుకునేవాడినంటూ కోర్టుకు చెవిరెడ్డి వివరించారు.

దాదాపు 70 రోజుల నుంచి జైలులో ఉంటూ ఇప్పటి వరకు 120 మాత్రలు వేసుకున్నట్లు చెవిరెడ్డి చెప్పారు. నొప్పిని నిర్లక్ష్యం చేస్తే శస్త్రచికిత్స వరకు వెళ్తుందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. విజయవాడ ప్రభుత్వాసుపత్రిలో ఫిజియోథెరపీని తిరస్కరించానని చెప్పడం సరికాదని సమస్యను దృష్టిలో పెట్టుకుని చికిత్సకు అనుమతించాలని కోరారు. వెన్నునొప్పి చికిత్స కోసం ప్రభుత్వాసుపత్రికి తరలించగా అక్కడ ఫిజియోథెరపీ తీసుకునేందుకు తిరస్కరించారని ప్రాసిక్యూషన్స్‌ జేడీ రాజేంద్రప్రసాద్‌ వాదించారు. నిందితుడి సమస్యపై వైద్య నిపుణులు పరీక్షించి నివేదిక ఇచ్చిన తర్వాతే నిర్ణయం తీసుకోవాలని ఆయన అన్నారు.

మరోసారి బెయిల్‌ పిటిషన్లు: చెవిరెడ్డి తరఫున న్యాయవాది వాణి తన వాదనలు వినిపిస్తూ వెన్ను నొప్పి సమస్య ఆయనను తీవ్రంగా ఇబ్బంది పెడుతోందనీ, చికిత్స తీసుకునేందుకు మధ్యంతర బెయిల్‌ ఇవ్వాలని కోరారు. ఈ పిటిషన్‌పై ఈ నెల 30న తీర్పు వెలువడనుంది. విజయవాడ నుంచి రాజమహేంద్రవరం కేంద్ర కారాగారానికి వెళ్లే సమయంలో ఎస్కార్ట్‌ సిబ్బంది ఫోన్‌ నుంచి మిథున్‌రెడ్డి తన కుటుంబ సభ్యులతో మాట్లాడుకునేందుకు అనుమతించాలని ఆయన తరఫు న్యాయవాది కోరారు. దీనికి న్యాయాధికారి తిరస్కరించారు.

తనపై గతంలో ఒక్క కేసు కూడా లేదని సిట్‌ అధికారులు అక్రమంగా మద్యం కేసులో ఇరికించారని ఏ1 రాజ్‌ కెసిరెడ్డి కోర్టులో తన వాదనలు వినిపించారు. హైదరాబాద్‌లోని ఫామ్‌హౌస్‌లో దాదాపు రూ.11 కోట్ల నగదు స్వాధీనం అంతా నాటకమని ఆ నోట్ల నంబర్లు రికార్డు చేసి ఉంటే పోలీసుల బండారం అప్పుడే బయటపడి ఉండేదని చెవిరెడ్డి ఆరోపించారు. తనకు విషయం తెలిసి పిటిషన్‌ వేసేసరికే సిట్‌ అధికారులు సీజ్‌ చేసిన నగదును కరెన్సీ చెస్ట్‌కు తరలించారని తెలిపారు. నిందితుల రిమాండ్‌ను పొడిగించడంతో వారందరినీ తిరిగి వారివారి కారాగారాలకు తరలించారు. మద్యం కేసు నిందితులు గోవిందప్ప బాలాజీ, వెంకటేశ్‌నాయుడు, కృష్ణ మోహన్‌నాయుడు మంగళవారం మరోసారి బెయిల్‌ పిటిషన్లు దాఖలు చేశారు.


TAGGED:

