పేలుడు పదార్థాలతో అక్రమార్జన - పోలీసులకు చిక్కిన వైఎస్సార్సీపీ నేత - YSRCP LEADER CAUGHT BY POLICE

Published : April 21, 2025 at 2:36 PM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

YSRCP Leader Caught by Police for Illegally Supplying Explosives in Bapatla :పేలుడు పదార్థాలను అనధికారికంగా నిల్వ చేసి ప్రజల ప్రాణాలతో చెలగాటమాడిన మార్టూరు మండల వైఎస్సార్సీపీ నేత దాసం హనుమంతరావు అక్రమ వ్యాపార సామ్రాజ్యం గుట్టును పోలీసులు రట్టు చేశారు. ఎలాంటి అనుమతులు లేకుండా జిలెటిన్‌ స్టిక్స్, డిటోనేటర్లు తదితర మందుగుండు సామగ్రిని అనధికారికంగా సరఫరా చేస్తూ పోలీసులకు చిక్కారు. బాపట్ల జిల్లా మార్టూరు మండల రాజకీయాల్లో వైఎస్సార్సీపీ తరఫున క్రియాశీలకంగా వ్యవహరించే హనుమంతరావు గత ప్రభుత్వ హయాంలో ఎలాంటి అనుమతులు లేకుండా వాటిని యథేచ్ఛగా పలు ప్రాంతాలకు సరఫరా చేసి అక్రమార్జన చేశారు.

కొందరు వైఎస్సార్సీపీ నేతలు, పోలీసులకు నజరానాలు ముట్టజెప్పి తన అక్రమ వ్యాపారం వైపు కన్నెత్తి చూడకుండా చేసుకున్నారు. క్వారీ ప్రాంతం నుంచి సుమారు 40 కి.మీ దూరాన ఏమాత్రం జనావాసాలు సేద్యపు భూములు లేని ప్రాంతాల్లో గోదాము ఏర్పాటు చేసుకుని వాటిని నిల్వ చేసుకోవాలి. ఈయన మాత్రం నాగరాజుపల్లికి సమీపంలో చుట్టూ వ్యవసాయ భూములు కలిగిన చోటే ప్రమాదకర పేలుడు పదార్థాలు నిల్వచేసి పలు ప్రాంతాలకు సరఫరా చేస్తున్నా యంత్రాంగం పట్టించుకోకపోవడంపై విమర్శలొచ్చాయి.

అనధికారిక క్వారీలకు సరఫరా: మార్టూరు, బల్లికురవ, సంతమాగులూరు, చీమకుర్తి, గురిజేపల్లిలోని పలు గ్రానైట్‌ క్వారీలు, కొండలు పిండి చేయడానికి అవసరమైన జిలెటిన్‌ స్టిక్స్, డిటోనేటర్లు ఇతర మందుగుండు సామగ్రి ఇక్కడి నుంచే చాలావరకు సరఫరా అయ్యేదని పోలీసుల విచారణలో వెల్లడైంది. ఎవరైతే మైనింగ్‌ లీజులు కలిగి ఉంటారో వారికి మాత్రమే లైసెన్సులు కలిగిన వ్యాపారులు వాటిని సరఫరా చేయాలని నిబంధనలు చెబుతున్నాయి.

సదరు నేత ఇవేం లేకుండానే మందుగుండు సామగ్రి సరఫరా చేయడం చూస్తే యంత్రాంగం ఆయనకు ఎలా దాసోహమైందో అర్థమవుతోంది. కొణిదెనలోని ఆయనకు చెందిన ఓ మూతపడిన గ్రానైట్‌ ఫ్యాక్టరీలోనూ మందుగుండు సామగ్రి అనధికారిక నిల్వలు లభ్యమయ్యాయి.