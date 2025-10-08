మళ్లీ బిల్లులు పెండింగ్ - ఆగిన ఎన్డీబీ రోడ్ల పనులు
పట్టించుకోని వైఎస్సార్సీపీ సర్కారు - కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక గుత్తేదార్లకు బకాయిల చెల్లింపు - ఇప్పుడు మళ్లీ బిల్లులు పెండింగ్ - నిలిచిపోయిన పనులు
YSRCP Government Neglected Roads Development: అడుగుకో గుంతతో అధ్వాన రహదారులతో వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం వాహనదారులకు నరకం చూపించింది. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక 20 వేల కిలోమీటర్ల మేర గుంతలను పూడ్చి వాహనదారులకు ఊరటనిచ్చింది. వైఎస్సార్సీపీ సర్కారు నిర్లక్ష్యంతో ఆగిపోయిన ఎన్డీబీ రహదారుల విస్తరణ ప్రాజెక్టుపై కూటమి ప్రభుత్వం పూర్తి స్థాయిలో దృష్టి పెట్టలేదు.
ఫలితంగా ఆ రహదారులు వాహనదారుల సహనాన్ని పరీక్షిస్తున్నాయి. కనీసం వాటిలో గుంతలు పూడ్చలేని పరిస్థితి నెలకొంది. పనులు చేసిన కాంట్రాక్టర్లకు తక్షణం రూ.138 కోట్లు చెల్లిస్తే పనులు కొనసాగించేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. ఎన్డీబీ ఈ సొమ్మును రీయింబర్స్ చేస్తుంది. ఈ విషయం తెలిసినా ఆర్థికశాఖ ఈ రోడ్ల విషయంలో నిర్లక్ష్యం వహిస్తోంది.
అసలేం జరిగింది అంటే? : మండల కేంద్రాలను కలుపుతూ, వాటిని జిల్లా కేంద్రాలతో అనుసంధానించే ఏక వరుస రహదారులను, రెండు వరుసలుగా విస్తరించేందుకు న్యూ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ (NDB) రుణంతో ప్రాజెక్ట్ చేపట్టారు. మొత్తం విలువ రూ.6,400 కోట్లు. ఇందులో బ్యాంకు రుణం 70 శాతం కాగా రాష్ట్ర వాటా 30 శాతంగా ఉంది. మొదటి విడత రూ.3,014 కోట్లతో 1,231 కిలోమీటర్లు విస్తరించే పనులను, ఉమ్మడి జిల్లాకో ప్యాకేజీ చొప్పున 2021లో కాంట్రాక్టర్లకు అప్పగించారు.
వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం కాంట్రాక్టర్లకు సకాలంలో చెల్లింపులు చేయకపోవడంతో పనులు సక్రమంగా జరగలేదు. రుణంలో అడ్వాన్స్గా రూ.230 కోట్లను ఎన్డీబీ ఇస్తే, వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం ఆ డబ్బును కూడా ఆలస్యంగా కాంట్రాక్టర్లకు చెల్లించింది. దీనికి రాష్ట్ర వాటాను జత చేయలేదు. దీని కారణంగా రహదారుల పనులన్నీ అసంపూర్తిగా ఉన్నాయి. దాంతో రోడ్లన్నీ ఘోరంగా తయారయ్యాయి.
గాడిలో పెట్టే ప్రయత్నం చేసినా: గత సంవత్సరం కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక, కాంట్రాక్టర్లకు రాష్ట్ర వాటాగా రూ.200 కోట్ల వరకు చెల్లించింది. ఈ ప్రాజెక్టు 2021ది కావడం, పనుల అంచనా విలువ పెరగడంతో దీనిని కుదించి, తొలి విడతకే పరిమితం చేసింది. తొలి దశలో 1,231 కిలోమీటర్లకు బదులు, 748 కిలోమీటర్లకు తగ్గించింది. అంచనా విలువను రూ.1,608 కోట్లకు పరిమితం చేసింది. గత ప్రభుత్వం పెట్టిన బకాయిలు చెల్లించడంతో గుత్తేదారులు కొంత మేర పనులు చేశారు.
కథే మళ్లీ మొదటికే:
- ప్రభుత్వం కొన్ని నెలలుగా ఎన్డీబీ గుత్తేదార్లకు మళ్లీ చెల్లింపులు ఆపేసింది.
- సీఎఫ్ఎంఎస్లో అప్లోడ్ అయ్యి, చెల్లింపుల కోసం ఎదురుచూస్తున్న బిల్లులు రూ.138 కోట్ల మేర ఉన్నాయి.
- అప్లోడ్ చేయాల్సిన బిల్లుల విలువ రూ.123 కోట్లు.
- బకాయిలుండటంతో గుత్తేదారులు పనులు ఆపేశారు.
- దీంతో రహదారులు ఘోరంగా తయారయ్యాయి.
- కనీసం గుంతలనూ పూడ్చటం లేదు. అందుకు అదనంగా ఖర్చవుతుందని, ఎవరిస్తారని గుత్తేదారులు ప్రశ్నిస్తున్నారు.
- ఇప్పటివరకు తొలి దశలోని 748 కి.మీ.లో 106 కి.మీ. మాత్రమే విస్తరించారు.
- ఈ ప్రాజెక్ట్పై సీఎం ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టి బకాయిలు చెల్లించి, సరైన దిశానిర్దేశం చేస్తే ఏడాదిలో రోడ్లన్నీ పూర్తవుతాయి. గుత్తేదార్లకు చెల్లింపులుచేస్తే, దానిని రుణ వాటా నుంచి రీయింబర్స్ చేసేందుకు ఎన్డీబీ కూడా సిద్ధంగా ఉంది.
ఏ జిల్లాలో ఎంత శాతం పనులు జరిగాయంటే:
|ఉమ్మడి జిల్లా
|కి.మీ.
|అంచనా విలువ (రూ.కోట్లలో)
|పనులు జరిగిన శాతం
|శ్రీకాకుళం
|27.62
|40
|41.8
|విజయనగరం
|74.91
|154.34
|59.12
|విశాఖపట్నం
|87.74
|220.62
|18.49
|తూర్పుగోదావరి
|66.86
|166
|40.12
|పశ్చిమగోదావరి
|53
|149.87
|57.77
|కృష్ణా
|102.80
|242
|28.70
|గుంటూరు
|38.20
|110
|46.66
|ప్రకాశం
|39.66
|90
|54.56
|నెల్లూరు
|56.59
|89
|45
|చిత్తూరు
|51.66
|96.61
|73.19
|కడప
|52.08
|95
|19.36
|అనంతపురం
|54.53
|170
|12.36
|కర్నూలు
|42.95
|85.67
|57.91
