ETV Bharat / state

ఆటవికమా? ప్రజాస్వామ్యమా? - ఐదేళ్లుగా వైఎస్సార్సీపీ నాయకుల విషపుకోరల్లో చిక్కుకున్న నియోజకవర్గాలు - PEOPLE SUFFERED FROM YsrCP

Published : May 26, 2024, 8:54 AM IST

YSRCP Government Doing Irregularity Activities in Last Five Years ( ETV Bharat )