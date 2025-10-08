ETV Bharat / state

ఎప్పటికప్పుడు భూమనకు సమాచారం - టీటీడీలో వైఎస్సార్సీపీ కోవర్టులు!

పాలకమండలి ఎజెండాలో అంశాల వెల్లడిపై అనుమానాలు - టీటీడీలో తన వర్గంవాళ్లు ఎంతోమంది ఉన్నారంటూ గతంలో ప్రకటించిన భూమన

YSRCP Coverts in TTD Board
YSRCP Coverts in TTD Board (ETV Bharat)




Published : October 8, 2025 at 12:58 PM IST


YSRCP Coverts in TTD Board : రాష్ట్రంలో వైఎస్సార్సీపీ అధికారం కోల్పోయినా టీటీడీలో ఆ పార్టీకి చెందిన కోవర్టులు మాత్రం తగ్గలేదు. టీటీడీలో చీమ చిటుక్కుమన్నా ఆ పార్టీ నేతలకు సమాచారం చేరవేస్తున్నారు. టీటీడీ మాజీ ఛైర్మన్‌ భూమన కరుణాకరరెడ్డి సోమవారం విలేకరులతో మాట్లాడుతూ, ‘కోయంబత్తూరులో జీ స్క్వేర్‌ అనే రియల్‌ ఎస్టేట్ వెంచర్‌ సంస్థ తమ సంస్థ ప్రాంగణంలో టీటీడీ ఆలయాన్ని నిర్మించాలని గతేడాది ఆగస్టులో ముఖ్యమంత్రికి లేఖ రాసింది.

సీఎం చంద్రబాబు మౌఖిక ఆదేశాలతో త్వరలో జరగబోయే పాలకమండలి సమావేశంలో దీనిపై నిర్ణయం తీసుకోనున్నారు. పాలకమండలి ఎజెండాలో 24వ అంశంగా దీన్ని బోర్డు సెల్‌ ప్రస్తావించింది’ అని పేర్కొన్నారు. వాస్తవానికి టీటీడీ పాలకమండలి సమావేశం తేదీ, ఎజెండా ఇంకా ఖరారు కానేలేదు. అయినా భూమన ఎజెండాను ప్రస్తావించడంపై అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.

ఆ అధికారులు ఎవరైనా చేరవేశారా? : ఎజెండాను బోర్డు సెల్‌ రూపొందిస్తుంది. టీటీడీ ఉన్నతాధికారులు పరిశీలించి చర్చిస్తారు. ఈ వ్యవహారమంతా బోర్డు మీటింగ్‌కు వారం ముందు మొదలవుతుంది. అలాంటిది కరుణాకరరెడ్డి ముందుగానే ఎలా ప్రస్తావించారు? బోర్డు సెల్‌లో కీలక అధికారులు ఎవరైనా చేరవేశారా? అనే ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయి. టీటీడీలో 2,000 మందికి పైగా తన వర్గీయులు ఉన్నారంటూ మూడు నెలల కిందట భూమన ప్రకటించారు. అందుకు తగ్గట్లుగానే దేవస్థానం అంతర్గత వ్యవహారాలు ఆయనకు చేరుతున్నట్లు కనిపిస్తోంది. ఇవన్నీ చాలవన్నట్లు తాజాగా పేర్కొన్న ఎజెండా అంశం చర్చనీయాంశమైంది. టీటీడీ బోర్డు సెల్‌లోని ఓ కీలక అధికారి నియామకం భూమన హయాంలోనే జరిగిన విషయాన్ని కొందరు ఉద్యోగులు గుర్తు చేస్తున్నారు.

శ్రీవారిని రాజకీయాల్లోకి లాగడం ఏంటి? : భూమన కరుణాకరరెడ్డి రెండు పర్యాయాలు టీటీడీ ఛైర్మన్‌గా వ్యవహరించినప్పటికీ ఆయన ప్రస్తుత పాలకవర్గంపై తరచూ ఆరోపణాస్త్రాలు ఎక్కుపెడుతూ, హిందువుల మనోభావాలు దెబ్బతినేలా ప్రవర్తిస్తున్నారని, స్థానికుడై ఉండి కూడా తిరుమల శ్రీవారిని రాజకీయాల్లోకి లాగడం ఏమిటని పలువురు విమర్శిస్తున్నారు. ఆయన హయాంలో టీటీడీలో ఎన్నో అవకతవకలు జరిగినప్పటికీ ఎవరూ వేలెత్తి చూపే ధైర్యం చేయలేకపోయారనే వాదనలు ఉన్నాయి. వాటికి సంబంధించిన విజిలెన్స్‌ నివేదిక అతీగతీ లేదు. భూమన ఆరోపణలపై కూటమిలోని కీలక నేతలు ఖండించకపోవడం మరో విశేషం.

టీటీడీని ఇరుకున పెట్టే ప్రయత్నం : గోశాలలో గోవులు మృత్యువాత పడుతున్నాయని ఒకసారి, క్యూ లైన్లలో భక్తులు యాతన పడుతున్నారంటూ మరోసారి అలిపిరి వద్ద వృథాగా పడి ఉన్న అసంపూర్ణ విగ్రహంపై ఇంకోసారి ఇలా తరచూ ఏదో ఒక వివాదాన్ని లేవనెత్తుతూ భూమన టీటీడీను ఇరుకున పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ప్రస్తుత ఛైర్మన్‌ బి.ఆర్‌. నాయుడిని లక్ష్యంగా చేసుకుని అనేక ఆరోపణలు చేస్తున్నారు. భూమనపై కొందరు నేతలు పోలీసులకు మూడు ఫిర్యాదులు ఇచ్చినప్పటికీ పట్టించుకోకపోవడం ఆశ్చర్యం కలిగిస్తోంది.

"టీటీడీలో వివిధ స్థాయిల్లో ఉన్న 45 మంది ఉద్యోగులకు వారం రోజుల్లో ఉద్వాసన పలకనున్నాం. పలు కారణాలతో వారిపై చర్యలు తీసుకోనున్నాం. కోయంబత్తూరులో శ్రీవారి ఆలయ నిర్మాణానికి జీస్వ్కేర్‌ సంస్థకు చెందిన దాత స్వచ్ఛందంగా ముందుకొచ్చారు. సుమారు 50 ఎకరాల్లో రూ.300 కోట్లతో నిర్మించనున్నారు. ఆగమ శాస్త్రం ప్రకారం ప్రణాళిక ఇమ్మని మాత్రమే టీటీడీని కోరారు." - బీఆర్‌ నాయుడు, టీటీడీ ఛైర్మన్‌

