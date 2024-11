ETV Bharat / state

ఆయనగారు అసెంబ్లీకి రారంట - ఇంట్లో కూర్చుని రికార్డు వీడియోలు వదులుతాడంట

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Jagan Will not Attend to Assembly Session: ఈ నెల 11 నుంచి అసెంబ్లీ సమావేశాలు ప్రారంభం కానున్నాయి. ఇప్పటికే కూటమి ప్రభుత్వం జగన్​ హయాంలో జరిగిన అవకతవకలను బయటకు తీస్తోంది. అంతేకాకుండా పలు పనులపై కమిటీలు వేసి నిజనిజాలు బహిర్గతం చేస్తోంది. ఇదే సమయంలో ఆనాడు సోషల్​ మీడియాలో ఇష్టమొచ్చినట్లు ఆరోపణలు చేసిన, నేతలపై అసభ్యకరంగా పోస్టులు చేసిన వారి భరతం పడుతోంది.

తాజాగా హోంమంత్రి అనిత అలాంటి ఆరోపణలు చేసినవారు ఎక్కడున్నా పట్టుకువచ్చి మరీ శిక్షిస్తామని స్పష్టం చేశారు. ఇప్పటికే డిప్యూటీ సీఎం పవన్​ కల్యాణ్​ కొంతమంది ఎస్పీలు వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో మాదిరిగానే ప్రవర్తిస్తున్నారని ఘాటుగా స్పందించారు. దాని తర్వాత పోలీసుల తీరులో మార్పు కనిపిస్తోంది. సోషల్​ మీడియాలో అసభ్యకరంగా పోస్టులు పెట్టినవారిపై కేసులు నమోదు చేస్తున్నారు.

ఇదిలావుండగా ఇదే అంశంపై వైఎస్సార్సీపీ అధినేత జగన్​ స్పందించారు. సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు పెట్టారని ఇప్పటి వరకు 101 మందిపై కేసులు పెట్టారని ఆరోపించారు. అలాగే అసెంబ్లీ సమావేశాలపైనే మాట్లాడారు.