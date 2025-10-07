పోలీసులపై వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణుల వీరంగం - వాహనాన్ని కాలువలోకి తోసేసి దాడి
విజయనగరం జిల్లాలో పోలీసులపై వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణుల దాడి - సీఐ, ఎస్సై, కానిస్టేబుల్కు గాయాలు, 20 మంది నిందితుల అరెస్టు - రిమాండ్కు తరలింపు
Published : October 7, 2025 at 12:07 PM IST
YSRCP Cadre Attack on Police in Vizianagaram District: ఏపీలో కొత్త ప్రభుత్వం ఏర్పాటు అయినా వైఎస్సార్సీపీ నాయకుల తీరు మాత్రం మారడం లేదు. వారి అక్రమాలను ప్రశ్నించిన వారిపై దాడులకు పాల్పడటం ఇంకా కొనసాగుతునే ఉన్నాయి. విజయనగరం జిల్లా గుర్ల మండలం జమ్ము గ్రామంలో వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలు వీరంగం సృష్టించారు. ఓ కేసులో నిందితులను అదుపులోకి తీసుకోవడానికి వెళ్లిన పోలీసులపైనే దాడికి తెగబడ్డారు. పోలీసు వాహనాన్ని కాలువలోకి తోసేసి, అందులో ఉన్న సీఐ, ఎస్సై, కానిస్టేబుల్ను తీవ్రంగా గాయపరిచారు. ఆదివారం అర్ధరాత్రి ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది.
పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం: జమ్మూ గ్రామంలో శనివారం రాత్రి వైఎస్సార్సీపీ, టీడీపీ వర్గీయులు వేర్వేరుగా దేవీ నిమజ్జనానికి ఏర్పాట్లు చేసుకున్నారు. పోలీసులు బందోబస్తు నిర్వహించి, ప్రశాంత వాతావరణంలో కార్యక్రమం చేసుకోమని సూచించారు. దీంతో టీడీపీ వారు విగ్రహాన్ని గ్రామం దాటించారు. వైఎస్సార్సీపీ వారు ఊరేగింపు కొనసాగించడంతో టీడీపీ నేతలు వెనుదిరిగి వచ్చారు. ఈ క్రమంలో ఇరువర్గాలు పరస్పర దాడులు చేసుకున్నాయి. దీంతో చీపురుపల్లి సీఐ జి.శంకరరావు ఘటనాస్థలికి వెళ్లగా ఆయనపైకి సైతం రాళ్లను విసిరారు. గరివిడి స్టేషన్ హోంగార్డు సురేశ్ను వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు చుట్టుముట్టి కర్రలతో కొట్టి గాయపర్చారు.
ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు ఆదివారం అర్ధరాత్రి నిందితులను అదుపులోకి తీసుకునేందుకు గ్రామానికి వెళ్లారు. కేసులో కీలక నిందితుడు, వైఎస్సార్సీపీ నేత, గ్రామ సర్పంచ్ గొర్లె నర్సింహమూర్తి అప్పటికే శ్రేణులను రెచ్చగొట్టారు. నిందితులను స్టేషన్కు తరలిస్తుండగా వెనుక వెళ్తున్న పోలీసు వాహనంపై దాడి చేశారు. సీఐ శంకరరావు, చీపురుపల్లి ఎస్సై దామోదరరావు, కానిస్టేబుల్ శివ అందులో ఉండగానే వాహనాన్ని కాలువలో తోసేశారు.
అనంతరం రాళ్లు, కర్రలతో విచక్షణారహితంగా దాడి చేశారు. వీరు ఎప్పటికీ రాకపోవడంతో ముందు నిందితులను తీసుకెళ్తున్న గుర్ల ఎస్సై నారాయణరావు, సిబ్బంది అనుమానంతో తిరిగి వెనక్కి వచ్చారు. పోలీసు వాహనం కాలువలో పడి ఉండటాన్ని గమనించి అందులో ఉన్న వారిని పైకి తీసుకొచ్చారు. ఆ తర్వాత గాయపడిన సిబ్బందిని చీపురుపల్లి ప్రాంతీయాసుపత్రికి తరలించారు.
20 మంది నిందితుల అరెస్టు చేసినట్లు వెల్లడి: చీపురుపల్లి డీఎస్పీ రాఘవులు సోమవారం గుర్ల స్టేషన్లో వివరాలు వెల్లడించారు. ఈ ఘటనపై రెండు కేసులు నమోదు చేసినట్లు తెలిపారు. నిమజ్జనం సమయంలో జరిగిన ఘటనలో 50 మందిపై, విధి నిర్వహణలో అధికారులకు ఆటంకం కలిగించడం, ఎదురుదాడి చేసిన ఘటనలో మరో 50 మందిని నిందితులుగా చేర్చామని చెప్పారు. ఈ రెండు కేసులలో 20 మందిని అరెస్టు చేసినట్లు తెలిపారు. నిందితులకు విజయనగరం కోర్టు 14 రోజులు రిమాండ్ విధించింది.
