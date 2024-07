టీడీపీ కార్యాలయంపై దాడి కేసు - కీలక నిందితులుగా వైఎస్సార్సీపీ నేతలు - TDP Office Attack Case

Five Accused Arrested in TDP Office Attack Case in Mangalagiri : తెలుగుదేశం పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయంపై దాడి కేసులో ఐదుగురు నిందితులకు మంగళగిరి న్యాయస్థానం రిమాండ్ విధించింది. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత పార్టీ కార్యాలయంపై దాడి కేసు విచారణను పోలీసులు వేగవంతం చేశారు. రెండు రోజుల క్రితం దాడి సమయంలో పాల్గొన్న వారి వివరాలను పోలీసులు సేకరించారు. సీసీ టీవీ దృశ్యాల ఆధారంగా మొత్తం 70 మందికిపైగా దాడిలో పాల్గొన్నట్లు గుర్తించారు. ఇందులో భాగంగా మొదటి విడతలో ఐదుగురు వైఎస్సార్సీపీ నేతలను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.

టీడీపీ కార్యాలయంపై దాడి కేసు - కీలక నిందితులుగా వైఎస్సార్సీపీ నేతలు (ETV Bharat)

TDP Central Office Attack Case : మంగళగిరిలో తెలుగుదేశం పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయంపై దాడి కేసులో అరెస్టయిన ఐదుగురికి న్యాయమూర్తి వి. రామకృష్ణ 14 రోజుల రిమాండ్ విధిస్తూ ఉత్తర్వులు ఇచ్చారు. ఈ కేసులో గుంటూరుకు చెందిన వైఎస్సార్సీపీ కార్పొరేటర్‌ అచ్చాల వెంకటరెడ్డి, జిల్లా గ్రంథాలయం సంస్థ మాజీ ఛైర్మన్ బత్తుల దేవానంద్, గిరిరాము, ఖాజా మొహిద్దీన్, షేక్ మస్తాన్వలిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. వీరిని మంగళగిరి న్యాయస్థానంలో హాజరుపరచగా పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ నాగమణి వాదనలు వినిపిస్తూ నిందితులపై హత్యాయత్నం, కుట్ర తదితర సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదైనందున రిమాండ్ విధించాలని కోరారు.

వైసీపీ శ్రేణుల ఆగడాలు - పల్నాడు జిల్లాలో టీడీపీ కార్యాలయానికి నిప్పు - YCP Leaders set fire to TDP office

నిందితుల తరఫున న్యాయవాదులు ఎర్రం నాగిరెడ్డి, దుష్యంత్ రెడ్డి, ఏటూరి కిషోర్ వాదనలు వినిపించారు. ప్రభుత్వం మారిన తర్వాత ఉద్దేశపూర్వకంగా కేసులు నమోదు చేయడంతో పాటు అదనపు సెక్షన్లు జత చేసినందున రిమాండ్ తిరస్కరించాలని వాదించారు. ఇరువర్గాల వాదనల తర్వాత న్యాయమూర్తి నిందితులకు రిమాండ్ విధించారు. రిమాండ్ రిపోర్టులో పోలీసులు సేకరించిన ఆధారాలు సీసీ పుటేజ్, సామాజిక మాధ్యమాల్లో వీడియోలు, చిత్రాలు, 8 మంది ప్రత్యక్షసాక్షులు చెప్పిన వివరాలను పొందుపర్చిచారు. 2021లో అక్టోబరు 19న టీడీపీ కార్యాలయంపై జరిగిన దాడిపై బద్రీనాథ్ చేసిన ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదుచేసి పోలీసులు దర్యాప్తు చేశారు. కొత్తగా మరో 27 మంది నిందితులను పోలీసులు గుర్తించారు. ఇందులో వైఎస్సార్సీపీ కీలక నేతలు ఉండటంతో వారిపైనా కేసు నమోదు చేశారు.