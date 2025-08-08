Essay Contest 2025

ప్రజలంతా కొత్త పులివెందులను చూడాలనుకుంటున్నారు: సునీత - YS VIVEKA DAUGHTER SUNITHA COMMENTS

పులివెందులలో వివేకా ఘాట్‌ వద్ద సునీత దంపతుల నివాళులు - ఇంకా ఎన్నేళ్లు న్యాయ పోరాటం చేయాలో అర్థం కావట్లేదన్న సునీత

YS Viveka Daughter Sunitha
YS Viveka Daughter Sunitha (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 8, 2025 at 4:41 PM IST

YS Viveka Daughter Sunitha Comments: చిన్నప్పుడు మేమంతా అవినాష్ రెడ్డితో కలిసి ఆప్యాయంగా ఆడుకునే వాళ్లమని, అలాంటి వ్యక్తి ఈ విధంగా మారిపోతాడని అనుకోలేదనీ వైఎస్ వివేకానంద రెడ్డి కుమార్తె సునీత అన్నారు. వివేకానంద రెడ్డి 74వ జయంతి సందర్భంగా పులివెందులలో ఆయన ఘాట్ వద్ద సునీత దంపతులు, వివేక భార్య సౌభాగ్యమ్మ కుటుంబ సభ్యులు నివాళులర్పించారు.

నాన్న హత్య జరిగిన రోజు అవినాష్ రెడ్డి ముగ్గురు పేర్లు రాసుకుని వచ్చి సంతకం పెట్టాలని తనను అడిగారన్న సునీత, బీటెక్ రవి, సతీష్ కుమార్ రెడ్డి, ఆదినారాయణ రెడ్డి హత్య చేయించారనే విధంగా రాసుకుని వచ్చినా తాను సంతకం పెట్టలేదన్నారు. హత్య జరిగిన రోజు ఘటనా స్థలంలో పోలీసులు బెదిరించి సాక్ష్యాధారాలను చెరిపేశారన్న సునీత, ఇప్పుడు జడ్పీటీసీ ఎన్నికల సందర్భంగా మళ్లీ పోలీసులను బెదిరించాలని చూస్తున్నారని వ్యాఖ్యానించారు.

కొత్త పులివెందులను ప్రజలు చూడాలనుకుంటున్నారు: సునీత (ETV)

పులివెందుల డీఎస్పీతో అవినాష్ రెడ్డి, సతీష్ కుమార్ రెడ్డి బెదిరించే విధంగా మాట్లాడుతున్నారనీ, పాత పులివెందుల కాదని, హింస లేని కొత్త పులివెందులను ప్రజలు చూడాలనుకుంటున్నారని తెలిపారు. నాన్న వివేకానంద రెడ్డి పులివెందుల ప్రజల కోసం ఎంతో చేశారని, ఆయన గురించి వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు ఒక్కరు కూడా గుర్తు చేసుకోవటం లేదనీ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. వివేకా కేసులో నిందితులంతా యథేచ్ఛగా బయటే తిరుగుతున్నారన్న సునీత, వాయిదాలకు నిందితులతో పాటు తాను కూడా కోర్టుకు హాజరవుతున్నాననీ అన్నారు.

శిక్ష నిందితులకా, నాకా అర్థం కావడం లేదన్నారు. ఇంకా ఎన్నేళ్లు న్యాయ పోరాటం చేయాలో అర్థం కావడం లేదనీ, తప్పకుండా న్యాయం గెలుస్తుందని ఆశాభావాన్ని వ్యక్తం చేశారు. దర్యాప్తు పూర్తయిందని సీబీఐ సుప్రీంకోర్టుకు తెలిపిందన్న ఆమె, ఇంకా దర్యాప్తు అసంపూర్తిగా ఉందని తాను సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్ వేశానని గుర్తు చేశారు.

రెండ్రోజులుగా పులివెందులలో ఘటనలు చూస్తే నాన్న హత్య గుర్తొస్తోంది: వైఎస్‌ సునీత

వివేకా ఇంటికి వెళ్లిన ఎమ్మెల్యే ఆదినారాయణరెడ్డి: ఆరేళ్ల కిందట వివేకానందరెడ్డి హత్య జగన్ మోహన్ రెడ్డి, అవినాష్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో వారి సూచనల మేరకే జరిగిందని జమ్మలమడుగు బీజేపీ ఎమ్మెల్యే ఆదినారాయణ రెడ్డి ఆరోపించారు. రాజకీయ విభేదాలు ఉన్నా ఎవరు అలా చేయరని, జగన్, అవినాష్ రెడ్డిలవి దరిద్రపు ఆలోచనలనీ మండిపడ్డారు. వివేకా జయంతి సందర్భంగా పులివెందులలో ఆయన ఇంటికి వెళ్లిన ఆయన, వివేకా కుమార్తె సునీత, అల్లుడు రాజశేఖర్ రెడ్డి, వివేకా భార్య సౌభాగ్యమ్మను కలిసి పరామర్శించారు. వివేకా హత్య ఎంత కుట్రపూరితమో, కోడి కత్తి కేసు, కనురెప్ప గాయం, ఇప్పుడు దాడులు అంతే డ్రామా అని వ్యాఖ్యానించారు.

రాజకీయాల్లోనే కాదు నిజ జీవితంలోనూ జగన్ లాంటి క్యారెక్టర్ ఉండకూడదన్నారు. వైఎస్సార్సీపీకి దాడులు అలవాటు అని, మా వాళ్లను బెదిరించారు కాబట్టి ప్రతిఘటించానన్నారు. బ్రిటీషర్ల మీద తిరుగుబాటు జరిగినట్టే వైఎస్సార్సీపీ మీద తిరుగుబాటు జరుగుతోందని ఆదినారాయణరెడ్డి అన్నారు. పులివెందులలో ప్రశాంతత లేకుండా వైఎస్సార్సీపీ రెచ్ఛగొడుతోందన్నారు. వివేకా హత్య జరిగినప్పుడు ఇంట్లోకి ఎందుకు మీడియాను అనుమతించలేదని ప్రశ్నించారు. వివేకా కుటుంబంతో భేటీ రాజకీయాల కోసం కాదన్న ఆదినారాయణ రెడ్డి, తమపై చేసిన ఆరోపణలు నిజం కాదని సునీత ఇప్పుడు తెలుసుకున్నారన్నారు.

'మా మాట వినకపోతే నీ అంతు చూస్తాం' - పులివెందులలో టీడీపీ నేతకు వైఎస్సార్సీపీ వార్నింగ్

