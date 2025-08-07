YS Viveka Daughter Sunitha About YSRCP: వైఎస్ వివేకానందరెడ్డి హత్య జరిగి ఆరేళ్లవుతున్నా ఇంకా న్యాయం జరగడం లేదని ఆయన కుమార్తె సునీత ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. హత్య చేసిన నిందితులంతా యథేచ్ఛగా బయటే తిరుగుతున్నారని, న్యాయం కోసం పోరాటం చేస్తున్న తాను మాత్రం భయపడుతూ తిరగాలా అని ప్రశ్నించారు. వివేకా కేసులో నిందితులకు బెయిలు రద్దు చేయాలని సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేసిన నేపథ్యంలో సునీత దంపతులు గురువారం కడప ఎస్పీ అశోక్ కుమార్ను కలిసి తాజా పరిణామాలను వివరించారు. అనంతరం సునీత ఎస్పీ కార్యాలయం వద్దనే మీడియాతో మాట్లాడారు.
వివేకా కేసులో నిందితులైన వారు సాక్షులను బెదిరించడమే కాకుండా, కేసులో సాక్షిగా ఉన్న నన్ను, నా భర్తపైనే కేసులు పెట్టి తామే హత్య చేయించినట్లు సృష్టిస్తున్నారని ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. జడ్పీటీసీ ఉప ఎన్నిక సందర్భంగా పులివెందులలో వరుసగా రెండు రోజులుగా జరుగుతున్న పరిణామాలు చూస్తుంటే తన తండ్రి హత్య జరిగిన రోజులు గుర్తుకు వస్తున్నాయని తెలిపారు. నాడు వివేకాను హత్య చేయించిన వ్యక్తులు ఆ నెపాన్ని టీడీపీ నేతలైన బీటెక్ రవి, సతీశ్ రెడ్డి, ఆదినారాయణరెడ్డిపై వేసి, వారు రాసుకొచ్చిన లేఖపై తనను సంతకం పెట్టాలని అడిగారని ఆమె గుర్తు చేశారు.
ఇపుడు జరుగుతున్న గొడవలు చూస్తుంటే వైఎస్సార్సీపీ వారే చేసి ఆ నెపాన్ని టీడీపీ వారిపై వేయడానికని ఎందుకు అనుకోకూడదని ప్రశ్నించారు. నాడు పోలీసులను బెదిరించి హత్యాస్థలంలో సాక్ష్యాధారాలు లేకుండా చేసిన వ్యక్తులు, ఇపుడు పులివెందుల పోలీస్ స్టేషన్లో డీఎస్పీనే బెదిరిస్తున్నారని వ్యాఖ్యానించారు. ఈ కేసులో తనకు న్యాయం జరుగుతుందనే నమ్మకం ఉందన్న సునీత, రేపు తన తండ్రి జయంతికి (ఆగస్టు 8) రావాలన్నా కూడా సెక్యూరిటీ పెట్టుకుని రావాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడిందని తెలిపారు.
రెండు పార్టీల నాయకులు, కార్యకర్తలపై కేసులు నమోదు: మరోవైపు కడప జిల్లా పులివెందుల జెడ్పీటీసీ ఎన్నికల సందర్భంగా వరుసగా నాలుగు రోజుల పాటు చెలరేగిన ఘర్షణల నేపథ్యంలో పోలీసులు రెండు పార్టీల నాయకులు, కార్యకర్తలపై నాలుగు కేసులు నమోదు చేశారు. బుధవారం పులివెందుల మండలం నల్లగొండవారిపల్లె గ్రామంలో టీడీపీ, వైఎస్సార్సీపీ వర్గాల మధ్య ఘర్షణ జరిగింది. టీడీపీకి చెందిన ధనుంజయ అనే వ్యక్తిని కులం పేరుతో దూషించి, దాడి చేశారనే పిర్యాదు మేరకు వైఎస్సార్సీపీ నేతలు వేల్పుల రామలింగారెడ్డి, హేమాద్రితో సహా 50 మందిపై ఎస్సీ ఎస్టీ అట్రాసిటీ, హత్యాయత్నం కేసులు నమోదు చేశారు.
ఇదే గ్రామంలో వైఎస్సార్సీపీ నాయకుడు వేల్పుల రామలింగారెడ్డి ఫిర్యాదు మేరకు టీడీపీ నాయకులు జయభారత్ రెడ్డి, శ్రీనాథ్ రెడ్డితో సహా 16 మందిపై కేసులు నమోదు చేశారు. ఇదిలా ఉండగా వైఎస్సార్సీపీ నాయకులపై దాడి చేశారనే ఉద్దేశంతో బుధవారం పులివెందల వైఎస్సార్సీపీ క్యాంపు కార్యాలయం నుంచి పోలీస్ స్టేషన్ వరకు ఎంపీ అవినాష్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో భారీ సంఖ్యలో నిరసన ర్యాలీ చేపట్టారు. ఎన్నికల కోడ్ అమలులో ఉన్న నేపథ్యంలో ర్యాలీలు చేయడానికి అనుమతి తీసుకోలేదనే కారణంతో, ఎంపీడీవో కృష్ణమూర్తి ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.
ఎంపీ అవినాష్ రెడ్డి, వైఎస్సార్సీపీ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి సతీష్ కుమార్ రెడ్డితో సహా 150 మంది వైఎస్సార్సీపీ నాయకులపై పులివెందుల పోలీసులు ఎన్నికల ఉల్లంఘనల కింద కేసులు నమోదు చేశారు. దీంతోపాటు ఇటీవల వైఎస్సార్సీపీ నుంచి టీడీపీలో చేరిన విశ్వనాథ్ రెడ్డిని ఫోన్లో బెదిరించారనే ఆరోపణలతో వైఎస్సార్సీపీకి చెందిన నలుగురిపై కేసులు నమోదు అయ్యాయి. వివేకా హత్య కేసులో నిందితులుగా ఉన్న వైఎస్ భాస్కర్ రెడ్డి, దేవిరెడ్డి శివశంకర్ రెడ్డిలతోపాటు ఎంపీ అవినాష్ రెడ్డి పీఏ రాఘవరెడ్డి, తుమ్మలపల్లికి చెందిన గంగాధర్ రెడ్డిలపై కేసులు నమోదు చేశారు.
ఓటమి భయంతో ఇష్టానుసారంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు: కడప జిల్లా పులివెందుల మండల జడ్పీటీసీ ఉపఎన్నికల ప్రచారంలో ప్రధాన పార్టీల మధ్య బుధవారం జరిగిన ఘర్షణపై టీడీపీ ఎమ్మెల్సీ రాంగోపాల్ రెడ్డి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఓటమి భయంతో వైస్సార్సీపీ నేతలు ఇష్టానుసారంగా ప్రవర్తిస్తున్నారని రాంగోపాల్రెడ్డి ఆరోపించారు. ఏదో సాకు చూపి పులివెందుల జెడ్పీటీసీ ఎన్నికల బరి నుంచి తప్పుకోవాలని చూస్తున్నారని అన్నారు.
బయటనుంచి వస్తున్న వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు గ్రామాల్లో శాంతిభద్రతలకు విఘాతం కలిగించే విధంగా రెచ్చగొడుతున్నారని మండిపడ్డారు. పోలీసులపైనా ఫ్యాన్ పార్టీ నేతలు బెదిరింపులకు దిగుతున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగానే తెలుగుదేశం పార్టీ ఎన్నికల్లో గెలుస్తుందని భూమిరెడ్డి స్పష్టం చేశారు.
