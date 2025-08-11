Essay Contest 2025

వివేకా హత్య కేసు దర్యాప్తును పునఃప్రారంభించాలి: వైఎస్ సునీత - YS SUNITHA LETTER TO BUREAUCRATS

వివేకా హత్య కేసుపై చట్టసభల ప్రతినిధులకు సునీత లేఖ - వివేక మృతి సమాచారం బయటకు తెలియక ముందే జగన్‌కు తెలుసు - ఆ కోణంలో విచారణ చేయకుండా దర్యాప్తు నిలిపివేసిందన్న సునీత

YS Sunitha Letter To Bureaucrats For Reopening of Viveka Case
YS Sunitha Letter To Bureaucrats For Reopening of Viveka Case (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 11, 2025 at 8:16 AM IST

YS Sunitha Letter To Bureaucrats For Reopening of Viveka Murder Case Investigation: వివేకా హత్య కేసు దర్యాప్తును పునఃప్రారంభించాలని ఆయన కుమార్తె సునీత కోరారు. ఈ మేరకు చట్టసభల ప్రతినిధులకు ఆమె లేఖ రాశారు. తన తండ్రి మృతి సమాచారం బయట ప్రపంచానికి తెలియక ముందే జగన్‌కు తెలుసని సునీత ఆరోపించారు.

తెలంగాణ హైకోర్టుకు ఈ విషయాన్ని సీబీఐ చెప్పిందని లేఖలో గుర్తుచేశారు. కానీ ఆ కోణంలో విచారణ చేయకుండా దర్యాప్తును అర్ధాంతరంగా నిలిపివేసిందని సునీత వాపోయారు. హత్య జరిగి ఆరేళ్లు దాటిపోయిందని ఆమె పేర్కొన్నారు. వివేకా కుమార్తె న్యాయం కోసం పోరాడుతుంటే తన తండ్రి ఆత్మ క్షోభిస్తోందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. అందుకే న్యాయం కోసం ప్రజాప్రతినిధులను అభ్యర్థిస్తున్నట్లు లేఖలో స్పష్టం చేశారు.

వైఎస్​ వివేక కేసును పునఃప్రారంభంచాలన్న సునీత: వైఎస్ వివేకానందరెడ్డి హత్య కేసు దర్యాప్తును పునఃప్రారంభించి దాన్ని పూర్తి చేసేలా సీబీఐ పై ఒత్తిడి తేవాలని ఆయన కుమార్తె నర్రెడ్డి సునీత చట్టసభల సభ్యులను కోరారు. వివేకా మృతి సమాచారం బయట ప్రపంచానికి తెలియడానికి చాలా సమయం ముందే జగన్‌కు తెలుసని, హత్యలో పాల్గొన్నవారితో కీలక నిందితుడైన అవినాష్‌రెడ్డి నిరంతరం సంప్రదింపులు జరిపినట్లు ఫోన్‌ కాల్‌డేటా రికార్డుల విశ్లేషణ ద్వారా వెల్లడైందని గతంలో తెలంగాణ హైకోర్టులో సీబీఐ చెప్పిందని గుర్తుచేశారు. అయినప్పటికీ ఆ కోణంలో విచారణ చేయకుండానే కేసు దర్యాప్తును అర్ధంతరంగా నిలిపివేసిందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

ఈ హత్య వెనకున్న అసలు కుట్రదారులెవరో తేల్చకుండానే దర్యాప్తు ముగిసినట్లు ప్రకటించేసిందని సునీత ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో సీబీఐ మళ్లీ దర్యాప్తును ప్రారంభించేలా డిమాండ్‌ చేయాలని కోరుతూ దేశంలో ఉన్న అందరు ఎంపీలు, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని ఎమ్మెల్యే, ఎమ్మెల్సీలు, వివిధ రాజకీయ పక్షాలకు ఆదివారం ఆమె బహిరంగ లేఖ రాశారు. న్యాయం కోసం తాను చేస్తున్న పోరాటానికి అండగా నిలవాలని కోరారు. రాఖీ పౌర్ణమి సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని ఒక సోదరిగా తాను మద్దతు కోరుతున్నానని ఆ లేఖలో సునీత వివరించారు.

తనకు మద్దతు కావాలని లేఖలో వెల్లడి: తన తండ్రి హత్యకేసులో కుట్రదారులకు శిక్షపడాలని ఆరేళ్లుగా పోరాడుతున్నానని సునీత లేఖలో తెలిపారు. ఈ క్రమంలో ప్రతి తలుపూ తట్టానని ఆమె పేర్కొన్నారు. ఈ క్రమంలో అనేక రకాల వేధింపులకు గురయ్యాననీ, తనపై తప్పుడు కేసులు పెట్టారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. తన తండ్రి మద్దతు, సాయంతో ఏర్పడ్డ వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వమే తనను తీవ్రంగా వేధించిందనీ, అయినా సరే ఇప్పటికీ మాకు న్యాయం దక్కలేదని లేఖలో పేర్కొన్నారు. నేరగాళ్లు ప్రజాస్వామాన్ని హైజాక్‌ చేసే పరిస్థితి వచ్చిందని ఆమె విమర్శించారు. వివేకా హత్యలో పాల్గొన్న వారిని పట్టుకున్నారనీ, కుట్రదారుల జోలికి మాత్రం వెళ్లలేదని స్పష్టం చేశారు. అందుకే ఈ పోరాటంలో మీ మద్దతు కావాలని లేఖలో కోరారు.

తన తండ్రి హత్యను ఎన్నికల ప్రచార ఆయుధంగా మలచుకుని 2019 సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో నాటి అధికార పక్షమైన టీడీపీపై వైఎస్సార్సీపీ బురద చల్లిందని సునీత ఆరోపించారు. అనంతరం జరిగిన పరిణామాల్లో తన సోదరుడు వైఎస్ జగన్‌ ముఖ్యమంత్రి అయ్యారని తెలిపారు. హంతకులను పట్టుకుంటాననీ, అలా చేయకపోతే అది తనకు తీవ్ర అవమానమని జగన్‌ తనకు హామీ ఇచ్చారని లేఖలో స్పష్టం చేశారు. అప్పట్లో ఈ కేసు బాధ్యతలు చూసిన సిట్‌ దర్యాప్తును కీలకదశకు తీసుకొచ్చిన సమయంలో దాన్ని జగన్‌ మార్చేశారని సునీత ఆరోపించారు.

టీడీపీ పై నిందలు మోపారన్న వైఎస్​ సునీత: సీబీఐ దర్యాప్తు కూడా అవసరం లేదనీ, అలా చేస్తే అవినాష్‌రెడ్డి పార్టీ మారిపోయే అవకాశముందని తనతో అన్నారని లేఖలో పేర్కొన్నారు. దీంతో వారు నాకు న్యాయం జరగకుండా చేస్తున్నారని అప్పుడే స్పష్టమైందని తెలిపారు. సాక్షి టీవీ ఛానల్‌లో వివేకానందరెడ్డి గుండెపోటుతో చనిపోయారంటూ తొలుత ప్రసారం చేశారని సునీత అన్నారు. తాను పులివెందులకు చేరుకుని చూసేసరికి తండ్రి శరీరంపై గాయాలున్నాయని తెలిపారు. ఆ తర్వాత అవి కనిపించకుండా బ్యాండేజీలు చుట్టేశారనీ, వాటి గురించి ప్రస్తావిస్తే మాట మార్చేసి టీడీపీపై నిందలు మోపారని లేఖలో పేర్కొన్నారు.

సీబీఐ దర్యాప్తునకు వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం అనేక ఆటంకాలు కలిగించిందని సునీత తీవ్రంగా విమర్శించారు. అంతేకాకుండా ఎదురుతిరిగిన అధికారులపై విచక్షణారహితంగా తప్పుడు కేసులను బనాయించిందని ఆమె వెల్లడించారు. వైఎస్ అవినాష్‌రెడ్డి అరెస్టుకు రాష్ట్ర పోలీసులు సహకరించలేదనీ, ఈ నేపథ్యంలో మీ మద్దతుకు అభ్యర్థిస్తున్నానని ప్రజాప్రతినిధులను లేఖలో కోరారు.


