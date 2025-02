ETV Bharat / state

సీఎం చంద్రబాబుకు షర్మిల లేఖ - ఎందుకంటే ? - SHARMILA LETTER TO CM CHANDRABABU

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Sharmila letter to CM CBN about West Bypass Road name: విజయవాడ పశ్చిమ బైపాస్ రోడ్డుకు వంగవీటి మోహన రంగా పేరు పెట్టాలని కోరుతూ పీసీసీ అధ్యక్షురాలు వైఎస్ షర్మిల సీఎం చంద్రబాబుకు లేఖ రాశారు. ఈ మేరకు కేంద్రానికి ప్రతిపాదనలు పంపాలని కోరారు. గుంటూరు జిల్లా కాజా టోల్​గేట్ నుంచి గన్నవరం దగ్గరలోని చిన్న అవుటుపల్లి వరకు 47.8 పొడవున్న విజయవాడ పశ్చిమ జాతీయ బైపాస్ రహదారికి ఆయన పేరు పెట్టాలని కోరుతూ లేఖ రాశారు.

ఈ 6 వరసల రహదారి ద్వారా విజయవాడ వాసుల ట్రాఫిక్ కష్టాలు కొంతమేర గట్టెక్కుతాయనీ షర్మిల పేర్కొన్నారు. ఈ బైపాస్ రహదారికి విజయవాడ తూర్పు మాజీ శాసనసభ్యులు స్వర్గీయ వంగవీటి మోహన రంగా గారి పేరు పెట్టాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాన విజ్ఞప్తి చేస్తున్నట్టు షర్మిల పేర్కొన్నారు.