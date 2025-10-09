ETV Bharat / state

ఫ్లెక్సీలు, ఆందోళనలు, ట్రాఫిక్‌ జామ్‌ - జగన్‌ పర్యటనలో కలకలం

మాజీ సీఎం జగన్‌ అనకాపల్లి జిల్లా నర్సీపట్నం పర్యటనలో ఉద్రిక్తత - రాచపల్లి కూడలిలో ట్రాఫిక్‌ జామ్‌ - తాళ్లపాలెంలో తోపులాటలో వృద్ధురాలికి గాయం

Dalits protest against ys jagan tour
Dalits protest against ys jagan tour (ETV Bharat)
YS JAGAN MOHAN REDDY NARSIPATNAM VISIT: మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్‌ జగన్మోహన్‌రెడ్డి పర్యటన నేపథ్యంలో అనకాపల్లి జిల్లా నర్సీపట్నంలో రాజకీయ ఉత్కంఠ నెలకొంది. ఆయన నియోజకవర్గంలోని మాకవరపాలెం వద్ద ఉన్న అసంపూర్తి మెడికల్‌ కాలేజీని పరిశీలించేందుకు వస్తున్న నేపథ్యంలో దళిత సంఘాలు విస్తృతంగా నిరసన తెలిపారు. పట్టణంలోని ప్రధాన కూడళ్లు, రహదారులపై డాక్టర్‌ సుధాకర్‌ ఫొటోలతో ఫ్లెక్సీలు వెలిశాయి.

వీటిపై “మాస్క్‌ ఇవ్వలేక హత్యలు చేసినవాళ్లు మెడికల్‌ కాలేజీల గురించి మాట్లాడటమా? ప్రజలూ తస్మాత్‌ జాగ్రత్త!” అంటూ పెద్ద అక్షరాలతో వాక్యాలు ఉండగా, పక్కనే డాక్టర్‌ సుధాకర్‌ ఫొటో స్పష్టంగా కనిపించింది. ఈ ఫ్లెక్సీలను దళిత సంఘాల నేతలు ఏర్పాటు చేయగా, పట్టణమంతా వాటిపై చర్చ జరుగుతోంది.

కరోనా సమయంలో పీపీఈ కిట్‌ అడిగినందుకు సుధాకర్‌ను మానసికంగా వేధించారని, ఆయనను అవమానపరిచిన వ్యవహారమే చివరికి ప్రాణాలు పోయేలా చేసిందని దళిత సంఘాలు ఆరోపిస్తున్నాయి. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో సుధాకర్‌కు జరిగిన అవమానమే ఆయన మరణానికి కారణమని, అలాంటి నాయకుడు ఇప్పుడు మెడికల్‌ కాలేజీల పరిశీలనకు వస్తే అది ప్రజలకు అవమానమని దళిత నేతలు మండిపడ్డారు.

దళిత సంఘాల ర్యాలీ: జగన్‌ పర్యటనకు వ్యతిరేకంగా నర్సీపట్నంలో దళిత సంఘాలు ఆందోళన చేపట్టాయి. పట్టణంలోని ప్రధాన కూడలిలో మానవహారంగా నిలబడి ‘‘జగన్‌ గోబ్యాక్‌’’ అంటూ నినాదాలు చేశారు. ‘‘ఒక దళిత మేధావికి జగన్‌రెడ్డి చేసిన సన్మానం ఇది, జగన్‌ ప్రభుత్వంతో పోరాడి అలసిపోయి ఆగిన దళిత గుండె’’ వంటి నినాదాలతో ఉన్న ప్లకార్డులను ప్రదర్శించారు.

ఆందోళనకు ముందు దళిత నేతలు డాక్టర్‌ బీఆర్‌ అంబేడ్కర్‌ విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి, పాలాభిషేకం చేశారు. అనంతరం డాక్టర్‌ సుధాకర్‌ ఫొటోలతో ఉన్న బేనర్లు పట్టుకుని ర్యాలీగా నడిచారు. పట్టణంలో అడుగడుగునా ఫ్లెక్సీలు కనిపించడం వైఎస్సార్సీపీ వర్గీయుల్లో ఆందోళన రేపింది.

ట్రాఫిక్‌ జామ్‌ - అంబులెన్స్‌ కూడా చిక్కుకుంది: జగన్‌ కాన్వాయ్‌ రాకతో రాచపల్లి కూడలిలో భారీగా ట్రాఫిక్‌ నిలిచిపోయింది. పెద్ద ఎత్తున వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలు, సానుభూతిపరులు బైక్‌లపై చేరడంతో పోలీసులు వారిని ఆపారు. దీంతో వందలాది వాహనాలు నిలిచిపోయాయి. అదే సమయంలో 108 అంబులెన్స్‌ కూడా ట్రాఫిక్‌లో ఇరుక్కుపోవడంతో సుమారు 15 నిమిషాల పాటు చిక్కుకుంది. చివరికి పోలీసులు వాహనాలను పక్కకు జరిపి అంబులెన్స్‌కు మార్గం కల్పించారు.

విశాఖ వాసులకు ఇబ్బందులు: జగన్‌ పర్యటన ప్రభావం విశాఖ నగరానికీ తాకింది. పలు మార్గాల్లో ట్రాఫిక్‌ ఆంక్షలు విధించడంతో ఎన్‌ఏడీ, మద్దిలపాలెం ప్రాంతాల్లో వాహనాలు గంటల తరబడి నిలిచిపోయాయి. విమాన ప్రయాణికులు ఆలస్యమవుతామనే భయంతో ముందుగానే బయలుదేరి రావాల్సి వచ్చింది. పలు కూడళ్ల వద్ద రద్దీ మరింతగా పెరిగింది.

తోపులాట - వృద్ధురాలికి గాయం: తాళ్లపాలెం వద్ద జగన్‌ కాన్వాయ్‌ వెళ్తున్న సమయంలో తోపులాట చోటు చేసుకుంది. అక్కడ గుమిగూడిన ప్రజల్లో ఒక వృద్ధురాలు గాయపడింది. పోలీసులు ఆమెను వెంటనే స్థానిక ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఈ ఘటన పర్యటనలో ఉద్రిక్తత వాతావరణాన్ని మరింత పెంచింది.

డాక్టర్‌ సుధాకర్‌ ఫ్లెక్సీలు, దళిత సంఘాల ఆందోళన, ట్రాఫిక్‌ గందరగోళం మధ్య జగన్ పర్యటన జరిగింది. ఒకవైపు జగన్‌ పర్యటనకు వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు సిద్ధమవుతుండగా, మరోవైపు సుధాకర్‌ ఘటనను దళిత సంఘాలు మళ్లీ ముందుకు తెచ్చాయి.

