సాగునీటి రంగంపై నిర్లక్ష్య ఫలితం - 8 ఏళ్లలో రూ.2,500 కోట్లు వృథా!

రూ.41వేల కోట్ల పనులు ఎక్కడివక్కడే! - ఇందులో రూ.3,931 కోట్ల విలువైన పని పూర్తి - రూ.2,495 కోట్లు చెల్లించేశారు - ఏళ్ల తరబడి ఆ నిధులన్నీ నిరుపయోగమే

YSRCP Govt Neglected Irrigation Sector
YSRCP Govt Neglected Irrigation Sector (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 8, 2025 at 9:30 AM IST

YSRCP Govt Neglected Irrigation Sector in AP : ఆంధ్రప్రదేశ్‌ జలవనరుల శాఖలో గడిచిన ఏడెనిమిది ఏళ్లలో పాలనామోదం ఇచ్చినా ముందడుగు పడని పనుల విలువ రూ.41వేల కోట్లుగా లెక్కతేలింది. 2018 నుంచి 2022 సంవత్సరం వరకూ ఆయా ప్రాజెక్టులను చేపట్టాలని నిర్ణయించి టెండర్లు పిలిచి గుత్తేదారులతో ఒప్పందాలను చేసుకున్నారు. కొన్ని ప్యాకేజీల్లో అంతో, ఇంతో పని జరిగింది. మరికొన్నింటిలో అదీలేదు. దీంతో ఆ ప్రాజెక్టులు నిరుపయోగంగా మిగిలిపోయాయి.

సంబంధిత ప్యాకేజీలన్నింటిలో కలిపి ఇప్పటివరకు రూ.3,931 కోట్ల పని జరిగింది. రూ.2,495 కోట్ల బిల్లులు ఇప్పటికే గుత్తేదారులకు చెల్లించేశారు. గడచిన గత ఏడెనిమిది ఏళ్లుగా ప్రభుత్వం ఖర్చు చేసిన రూ. 2,500 కోట్లు వృథాగా మారాయి. ఏపీలో ఎన్డీయే ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రాగానే అన్ని ప్రభుత్వ శాఖల పనులపైనా అధ్యయనం చేయాలని సూచించారు. 2024 మార్చి నెలాఖరులోపు 25%లోపు పూర్తయినవి, అసలు పని మొదలుపెట్టనివి నిలిపివేయాలని ఆదేశాలను ఇచ్చారు.

పెండింగ్​లో రూ.41 వేల కోట్ల పనులు : ఆయా ప్రాజెక్టుల్లో ఏవేం పనులు ప్రాధాన్యమైనవి, ఏవి వెంటనే చేపట్టాలి? ఏవి నిలిపివేయాలో అధ్యయనం చేసి తేల్చాలని ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులిచ్చింది. ఈ క్రమంలో ఒక్క జలవనరుల శాఖలోనే రూ.41వేల కోట్ల విలువైన 155 పనులు ఏడెనిమిదేళ్లుగా పెండింగులో ఉన్నట్లు తేల్చారు. ప్రభుత్వాలు సరైన ప్రణాళిక లేకుండా వ్యవహరించడంతో ఇలాంటి పరిస్థితులు తలెత్తుతున్నాయి.

వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రాగానే అప్పటికే ప్రారంభించిన పనులను నిలిపివేసింది. ఆ ప్రభుత్వ హయాంలో సాగునీటి ప్రాజెక్టులపై అత్యల్ప ఖర్చు చేసింది. అత్యంత ప్రాధాన్యం అని పేర్కొన్న 5 ప్రాజెక్టులనూ పూర్తిచేయలేకపోయింది. నెల్లూరు, సంగం బ్యారేజీల పెండింగు పనులే పూర్తిచేసి మమ అనిపించింది. ప్రభుత్వ హయాంలో పాత ప్రాజెక్టులను పూర్తి చేయకుండానే కొత్త ప్రాజెక్టులను చేపట్టింది.

పనులను చేపట్టడంపై చర్చలు : గతంలో నిలిచిపోయిన 155 పనుల్లో దాదాపు 71 పనులను ప్రస్తుతం మళ్లీ కొనసాగించేందుకు కూటమి ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులను ఇచ్చింది. వీటిలో ఇంతవరకు రూ.1,183 కోట్లను ఖర్చు చేసిన పనులకు కొంత విలువ దక్కుతుంది. మిగిలిన పనులలో 55 ప్యాకేజీలను దాదాపు ఇప్పట్లో చేపట్టడానికి సాధ్యం కాదని అధికారులు లెక్క తేల్చారు. ఇప్పటికే రూ.1,232 కోట్లతో పూర్తి చేసిన 31 ప్యాకేజీలలో పనులను కొనసాగించాలా? లేదా? అనేదానిపై ఇంకా చర్చలు జరుగుతున్నాయి.

పరిశీలనలో వెల్లడైన విషయాలను గమనిస్తే మొత్తం 155 ప్యాకేజీల్లో దాదాపు 85 ప్యాకేజీల్లో అసలు ఇంతవరకు పని ప్రారంభించనే లేదు. టెండర్లు పిలిచి గుత్తేదారులతో ఒప్పందాలను చేసుకోవడం తప్ప ఎలాంటి పనూలూ చేపట్టలేదు. మరో 70 ప్యాకేజీల్లో పనులను ప్రారంభమయ్యాయి. ఇందులో 1% శాతం లోపు పనిచేసిన వాటి నుంచి 19% వరకు పనులు చేసినవి ఉన్నాయి. వీటిలో 37 పనులు కొనసాగించాలని ఇప్పటికే నిర్ణయించారు. 16 పనులు ప్రస్తుతం అవసరం లేదనే అభిప్రాయంతో ఉన్నారు. తుది నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి ఉంది.

